Марихуану могут легализовать в Финляндии. Но россиянам все равно

Появилась вероятность того, что в Финляндии легализуют марихуану. Гражданская инициатива о декриминализации ее потребления набрала 50 тысяч голосов, а значит теперь она попадет на рассмотрение в парламент Финляндии. «360» разбирается, чем обернется для страны, если петицию все-таки одобрят, и как повлияет на ситуацию с марихуаной в России.

Петиция предлагает не только декриминализовать само потребление марихуаны, но и разрешить ее выращивать — в небольших количествах исключительно для себя. Люди не прекратили голосовать за легализацию марихуаны даже после того, как документ собрал необходимое количество подписей — к середине пятницы инициативу поддержали уже 55 тысяч человек. Ее авторы уверяют, что идея запретить мариухану оказалась серьезной ошибкой. Жители не прекратили ее употреблять, однако из-за тюремного срока, который им грозит после криминализации легкого наркотического вещества, ситуация значительно ухудшилась.

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«От наказания больше вреда, чем пользы. Оно способствует маргинализации человека, потому что судимость может стать препятствием в трудоустройстве или учебе», — рассказал дин из инициаторов инициаторов петиции из Общества каннабиса Турку Тапани Карвинена.

Руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон согласен с идеями авторов петиции. Он уверен что люди, которые попали в исправительное заведение, в большинстве случаев выходят оттуда в хужшем состоянии и имеют гораздо меньше возможностей чем до того, как туда попали.

«Совершенно согласен, не только на работу. Людей выгоняют даже за административные правонарушения, связанные с наркотиками. Выгоняют из учебных заведений, вузов, из колледжей. Они действительно потом десоциализированными оказываются. И то, что исправление в исправительных учреждениях не происходит — это, наверное, всем очевидно», — заявил он во время беседы с «360».

Турпоток не увеличится

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что легализация марихуаны в Финляндии не окажет большого влияния на туристический бизнес. Он считает, что увеличение потока туристов, которые захотят приехать в страну ради легких наркотиков может увеличится только в том случае, если правительство упростит получение виз.

«Сказать, что в Голландию ездят для того, чтобы курить марихуану — это значит очень сильно преувеличить, потому что, кто очень хочет — может где угодно ее курить. Поэтому, думаю, что навряд ли это существенно повлияет на поток. Все-таки небольшой сегмент тех, кто хотел бы [приехать ради марихуаны], поэтому специально для этого [легализовать ее] — навряд ли. Хотя, ну кто-то, наверняка, этим воспользуется», — отметил он в разговоре с «360».

Он также подчеркнул, что в России мало кто готов решиться организовывать подобные туры для людей, которые захотят поехать в Финляндию или другие страны, где уже легализовали легкие наркотики, ради употребления марихуаны.

«Мне неизвестно, (есть ли подобные туры сейчас — прим. ред.), но думаю, что специально нет, потому что сегмент потребителей все-таки значительно уже, чем, допустим, в Голландию — за сыром или за культурными ценностями. Все-таки туризм — это бизнес, и он работает с теми сегментами, которые есть. Поэтому навряд ли. Тем более риски высокие, а на выходе это мало что дает», — пояснил Барзыкин.

Он уверен, что если желающие отправится в Финляндию за марихуаной появятся, они сами соберутся в группу и организуют собственный тур — для этого им не понадобится помощь туроператоров.

Россия в очереди на легализацию?

Руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон считает, что легализация марихуаны для России сейчас не является актуальным вопросом.

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«Для нас принципиально важно не легализация марихуаны или каких-то еще запрещенных психоактивных веществ, а декриминализация или, в качестве первого шага, снижение уголовной ответственности за действие, не связанное со сбытом этого и любого другого наркотика, до той меры, которая не карается лишением свободы» — заявил он.

Левинсон пояснил, что сейчас в стране десятки тысяч людей сидят в тюрьмах за марихуану, которую не собирались продавать, а хранили для личного потребления. Эксперт уверен, что их преступление не несет общественной опасности, чтобы сажать их в тюрьму.

«Поэтому самое главное для нас, о чем нужно говорить — декриминализация, во всяком случае снижение уголовной ответственности, и смягчение ее максимально» — заключил он.