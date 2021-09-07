Маргинал в бегах. Организатор языковых рейдов в Казахстане расплачивается за ошибки

Куат Ахметов, проводивший языковые рейды в Казахстане, уехал в Киев. На родине он успел стать персоной нон гранта. МВД страны начало проверку его деятельности, а сами казахи резко осудили мужчину за разжигание межнациональной розни.

Первоначально пресса писала, что Ахметов улетел в Тбилиси, потому что в Грузии обосновались многие политэмигранты из России и Белоруссии.

Однако местные СМИ сообщили, что Ахметов уехал в Киев. Это подтвердил и его адвокат Абзал Куспан. Сколько Ахметов там пробудет, неизвестно. Это будет зависеть от местных правозащитных организаций.

Дело против Куата Ахметова

Причиной отъезда стало возбуждение уголовного дела из-за видеозаписей на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы». Ахметов испугался возможного ареста и решил покинуть страну.

Как узнало агентство «Интерфакс-Казахстан», в МВД сейчас проводится досудебное расследование — анализируют видео, выложенные в интернет. «Окончательная правовая оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих в видеороликах, будет дана по результатам расследования», — сообщили в министерстве.

Если Ахметова будут судить по статье о разжигании национальной розни, то ему может грозить срок от двух до семи лет лишения свободы и штраф до 20,5 миллиона тенге (около 3,5 миллиона рублей).

Сейчас для него не установлены какие-либо ограничения на передвижение и выезд из Казахстана.

Ранее полиция составила административный протокол и оштрафовала Куатова «за участие в деятельности незарегистрированной организации». А в августе ему запретили въезд в Россию на 50 лет.

Что не так с языковыми рейдами

Куат Ахметов в Сети позиционировал себя активистом, пытающимся добиться «соблюдения государственных законов и уважения к казахскому языку». В гражданский активизм он подался в 2017 году, а до этого занимался бизнесом по продаже окон.

Уважения к языку он добивался крайне странными способами. Деятельность Ахметова заключалась в создании языковых рейдов по всей стране. Он и его последователи заходили в магазины и объекты общественного питания с требованиями обслужить их на казахском языке. Если человек не делал этого, продолжая разговор на русском, то Ахметов затевал конфликт. Все это снимали на камеру и выкладывали в YouTube. На некоторых видео он вынуждал людей извиняться за незнание государственного языка.

В своих действиях Ахметов не видел национализма и разжигания ненависти.

«Все равно, пусть будет чеченец, уйгур или русский, надо соблюдать закон и оказывать услуги на казахском. Проблема не в национальности», — говорил он радиостанции «Sputnik Казахстан».

Он почему-то проигнорировал факт того, что в Конституции страны русскому языку дали официальный статус. На нем можно говорить наравне с казахским. Ахметов также не упомянул, что его канал не просто выкладывал видеоролики с людьми, не знающими казахский, но и сливал их паспортные данные. Это прямое вмешательство в частную жизнь, что является нарушением закона.

Еще одну интересную деталь об Ахметове нашел RT. Оказалось, что у его оконного бизнеса была страница во «ВКонтакте», и вся информация там была указана только на русском языке. Когда представители канала упомянули об этом, активист не стал продолжать интервью и бросил трубку.

Наказание за «пещерный национализм»

Реакция общественности на действия Ахметова была резкой и быстрой. Замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал подобное поведение проявлением «пещерного национализма». Министерство информации и общественного развития Казахстана осудило провокации Ахметова. Их назвали неуместными. А в Сети быстро напомнили активисту, что в стране живет почти 3,5 миллиона русских.

Казахский политолог и экономист Максим Казначеев заявил «360», что Ахметов — это маргинальная фигура, не отражающая настроение большей части населения.

В основном в соцсетях он рассматривается в качестве маргинальной фигуры, которая не отражает настроение большей части населения. В то же время необходимо признать, что есть и националистически ориентированная часть общества, которая видит в нем незаслуженно пострадавшего от властей Максим Казначеев.

Впрочем, проблема тут не столько в Ахметове, сколько в наличии самих языковых патрулей. Активист не просто транслировал свои взгляды, а создал незарегистрированную общественную организацию, которая разжигала межнациональную рознь. За это на него могут завести уголовное дело — это можно обосновать тем, что данные патрули вели работу по подрыву внутриполитической стабильности в стране. За видеоролики в YouTube Ахметов, вероятно, отделается административным наказанием — штрафом.

Глава казахской диаспоры в России, адвокат Мухтар Антеев также подчеркнул, что в действиях активиста есть признаки самоуправства.

«Закон о языке существует. Русский язык тоже официальный. У них не было права требовать извинений», — подчеркнул он.

Он отметил, что не так важно, какое наказание получит Ахметов. Главное, чтобы он его получил. Это будет сигналом для всех его сторонников. Люди должны понять, что за подобные провокации придется отвечать.