Министр промышленности и торговли Денис Мантуров получил назначение на пост вице-премьера России. Благодаря этому работа по импортозамещению должна ускориться и увеличить свою эффективность, а в итоге Россия получит технологический суверенитет.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал заместителем председателя правительства России Михаила Мишустина. Такое решение Госдума приняла на экстренном заседании 15 июля. Президент России Владимир Путин ранее уже подписал новое назначение.

Почему Мантурова назначили вице-премьером?

Политолог Илья Гращенков объяснил «360», что назначение главы Минпромторга вице-премьером прежде всего говорит том, что вопросы импортозамещения и борьба за технологический суверенитет России приобретает для государства ключевое значение. Это стало особенно актуальным после введения многочисленных санкций.

«Экономика выстояла, но обнаружилось, что достаточно большое число производств, промышленности не имеет базы. Мантурову предстоит с нуля создавать крупные производства во всех отраслях от химической до строительной. Чтобы этим спокойно заниматься, он должен занимать должность вице-премьера, иначе большую часть времени съесть бюрократия», — подчеркнул Гращенков.

Основной задачей Мантурова на новом посту, по словам политика, экономиста и бизнесмена Евгения Змиева, будет именно поддержание курса на развитие промышленности и ее независимости от внешнеполитических факторов и событий.

«Мантуров сохраняет должность главы Минпромторга, но ему повысили статус до уровня заместителя председателя правительства, чтобы он получил больше полномочий в кооперации с профильными смежными министерствами, чтобы он имел полномочия взаимодействовать с ними, подчинять их промышленным интересам и настраивать вектор межминистерского взаимодействия в целях развития промышленности и торговли», — объяснил он.

Чем известен Мантуров?

Илья Гращенков рассказал, что Дениса Мантурова, занимающего пост министра промышленности и торговли с 2012 года, а до этого пять лет бывшего заместителем главы ведомства, многие критикуют за то, что он якобы провалил программу импортозамещения.

«На самом деле он его не провалил: было тяжело конкурировать, когда зарубежные компании предлагают дешевые, готовые, качественные решения, а российские компании предлагают дорогие и непредсказуемые. Сейчас ситуация иная», — сказал Гращенков.

Евгений Змиев добавил, что одно из главных достижений Мантурова в том, что российская промышленность выдержала санкционную нагрузку.

«Когда у нас сейчас закрыты границы, остановился импорт, ввели санкции, все-таки промышленные предприятия массово не закрываются, они продолжают работать. Тренд на достижение полного промышленного суверенитета основан именно на том, что промышленность России существует и работает, что есть перспективы», — подчеркнул он.

К тому же при Мантурове Минпромторгу удалось удержать экономику в границах рыночной, а не перейти к мобилизационной — от рынка к административному управлению, добавил Гращенков. Это, по мнению политолога, серьезное достижение в условиях постоянно растущего давления на Россию.

Чего ждать от назначения?

Политтехнолог Алена Август добавила, что еще один заместитель председателя правительства — это еще одна степень устойчивости, которая необходима России в условиях мировой турбулентности. Причем давление на Россию, по словам Алены Август, росло задолго до начала спецоперации, так что вопросы технологического суверенитета стояла давно.

«Ситуация с Украиной, которая вызвала волну санкций , — это всего лишь повод, потому что мир трещал по швам достаточно давно. Слишком много было принято некомпетентных решений, слишком было много желания все переделать у разных политических сил, перекроить рынки, перекрыть финансовые потоки», — сказала она.

По мнению Гращенкова, назначение Мантурова на пост вице-премьера даже можно назвать несколько запоздалым.

До сих пор правительство еще не раскачалось, оно действует в режиме такого старого времени, хотя очевидно, что времена поменялись и нужно действовать уже по-комиссарски Илья Гращенков.

«Мантуров — человек стратегически мыслящий. Единственный вопрос: насколько он может, признать масштабы ущерба, чтобы все-таки перейти к исправлению? Потому что пока все министры говорят какие-то успокоительные слова и не хотят признать очевидного, что пока мы не перешли к какому-то реальному исправлению ситуации», — заключил политолог.

Алена Август добавила, что эффект работы Мантурова простые россияне могут почувствовать на себе: несмотря на санкции и уход многих западных компаний бизнес в России продолжает работать. Именно это, по мнению политтехнолога, одно из главных доказательств того, что глава Минпромторга заслуженно занимает свой пост, и сомневаться в его сильных управленческих качествах не приходится.