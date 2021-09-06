Маньяк с кувалдой получил пожизненное. Поймать «молоточника» из Миасса помог случай

Маньяка с кувалдой, убивавшего бездомных в Миассе, приговорили к пожизненному сроку. «Молоточник» Анатолий Шанауров охотился всего месяц, на его счету как минимум шесть смертей. Почерк преступник позаимствовал у Битцевского маньяка, но в степени жестокости превзошел даже его. При этом экспертиза не признала осужденного невменяемым, так что остаток жизни он проведет в колонии особого режима.

Маньяк с кувалдой

В июле 2020 года в Миассе, Челябинская область, появился новый маньяк. Он орудовал всего месяц — с 11 по 28 июля, но успел жестоко расправиться с шестью местными жителями, пять из которых были бездомными. Сначала полиция не объединяла его жертв в серию. Их списывали на случайных жертв ДТП — настолько сильными были травмы.

Одной из первых жертв миасского «молоточника» Анатолия Шанаурова, по данным издания Life, стал 34-летний рабочий Артем Гарипов. Он возвращался со смены в подпитии и пропал. Незадолго до исчезновения он позвонил жене и сказал, что идет домой. Когда он не пришел, семья заволновалась и обратилась в полицию.

«Я сразу понял: случилось что-то плохое. Дома его ждала жена, недавно перенесшая инсульт. Очень ответственный парень», — рассказывал РИА «Новости» друг убитого.

Тело Гарипова следователи нашли только через две недели, недалеко от пустыря за физкультурно-оздоровительным комплексом, на котором к тому моменту уже находили нескольких жертв нового маньяка. Среди них был бездомный с проломленной головой — его приняли за жертву ДТП, не поверив, что такие повреждения мог нанести человек. Всего своим жертвам, по данным следствия, Шанауров наносил от 30 до 50 ударов кувалдой.

Через день после обнаружения тела Артема Гарипова всего в нескольких сотнях метров от пустыря нашли еще один труп — инвалида второй группы Валерия Алгазина. В его кармане обнаружили обрывок бумаги с номером телефона, по которому дозвонились до сестры убитого. Оказалось, что мужчина страдал шизофренией, был очень доверчивым и все время выменивал свою новую одежду на лохмотья бездомных. Вероятно, поэтому Шанауров и принял его за бомжа.

Когда преступления все же связали в серию и определились, что искать нужно маньяка, установили и орудие убийства — кувалду или тяжелый молоток, которым преступник наносил своим жертвам увечья. В местных строительных магазинах стали спрашивать о клиентах с такими запросами, но попался «молоточник» в итоге на другом.

Во время работы на месте обнаружения трупа Валерия Алгазина оперативная группа заметила, что неподалеку ходил молодой человек с черной сумкой на плече. При виде полицейских он бросился бежать. Когда его задержали, в сумке нашли ту самую кувалду со следами крови. С этого момента Шанауров стал сотрудничать со следствием.

Уязвимые жертвы

Анатолий Шанауров рассказал следствию еще о нескольких своих жертвах, в том числе о 83-летнем мужчине, просившем милостыню у храма каждое утро. Его «молоточник» убил и бросил на кладбище неподалеку. Тело обнаружила женщина, пришедшая на могилу. Оказалось, что у пенсионера была семья, а бродягой он не был. За «отброса общества» Шанауров принял его из-за попрошайничества.

По некоторым данным, Шанауров позаимствовал как почерк преступлений, так и принцип выбора жертв у Битцевского маньяка Александра Пичушкина. Предположительно, миасский «молоточник» выбирал одинокую жертву, предлагал ей выпить за его счет, потом напаивал водкой и уводил в безлюдное место. Когда спутник «доходил до кондиции», Шанауров убивал его многочисленными ударами кувалды по голове.

Сколько среди жертв Шанаурова было настоящих бездомных, следствие не раскрывает, однако как минимум у троих погибших были семьи. Маргинальный вид или род деятельности этих людей поставили их под удар. Как объяснил «360» криминалист Михаил Игнатов, именно бездомные часто привлекают преступников из-за своей уязвимости.

Бездомные люди ведут асоциальный образ жизни, живут самостоятельно, их никто не контролирует, никто дома не ждет и не будет искать. С такими проще расправиться, и никто не будет заморачиваться с их поисками Михаил Игнатов.

Другой фактор, который делает бродяг легкими жертвами, — их склонность к алкоголю. Нередко под воздействием спиртного бомжи становятся более доверчивыми, не могут здраво оценить ситуацию.

«Им можно предложить выпить, и они пойдут, куда скажешь, не будут особо напрягаться, проверять. Если предложил выпить, значит, хороший человек», — уверен Игнатов.

Болезнь и тяжелое детство

В ходе следственных действий Анатолию Шанаурову проводили психолого-психиатрическую экспертизу. У него выявили смешанное расстройство личности, начавшееся, предположительно, еще в подростковом возрасте. Однако врачи посчитали, что болезнь не влияла на то, осознавал ли он свои действия. То есть все свои убийства, по мнению специалистов, преступник совершил в здравом уме и трезвой памяти.

Анатолий Шанауров. Источник фото: соцсети

Тем не менее, как пишет сайт 74.ru, врачи сделали вывод, что обвиняемый убивал «на фоне имеющегося у него чувства неполноценности и нереализованности в личной, финансовой и профессиональной жизни». Своими преступлениями он якобы хотел противопоставить себя обществу. Своеобразное обострение, после которого Шанауров начал убивать, случилось после смерти отца — он скончался от сердечной недостаточности в мае 2020 года. Примерно в это же время мать Шанаурова потеряла зрение.

Детство у миасского «молоточника» было тяжелым — отец много пил, избивал мать и даже бросался на нее с топором, а вот на сына никакого внимания не обращал. Позднее, когда Шанауров уже учился в школе, отец ушел из семьи, прожил 10 лет с другой женщиной, а затем вернулся к первой супруге и сыну. Пить при этом мужчина не перестал, так что через четыре года у него случился приступ. После того, как отец Шанаурова умер, соседи стали замечать, что мужчина начал уходить вечерами из дома с темной сумкой через плечо. Именно в ней потом найдут окровавленное орудие убийства.

Знакомые с Анатолием Шанауровым описывали его как тихого, замкнутого, тревожного и ранимого человека. Друзей и подруг у него не видели, семьи — кроме родителей — тоже не было. Зато Шанауров увлекался строительством, частенько бывал в местном строймаге, а потому покупка кувалды подозрений не вызвала.

В последнее время «молоточник» неофициально подрабатывал на автосервисе. Его коллега рассказывал, что у Шанаурова была пугающая привычка тихо подходить сзади и молча стоять рядом с человеком. Также следователи нашли и другие странные характеристики. Например, в 2014 году Шанауров несколько месяцев преследовал 11-классницу, закончилось все разговором с правоохранителями.

На одном из допросов Шанауров заявил, что хотел, чтобы его поймали, потому что останавливаться якобы не планировал. Теперь остаток жизни «молоточник» проведет за решеткой в колонии особого режима.