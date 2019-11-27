Маньяк рвется на свободу. Олег Рыльков признается в убийствах лишь бы не вернуться «Черный дельфин»

Отбывающий пожизненное наказание серийный насильник и убийца из Тольятти Олег Рыльков снова предстанет перед судом. Он признался в убийстве двух девочек в 1994 и 1997 годах. Параллельно суд в Самаре рассматривает его ходатайство о досрочном прекращении отбытия наказания в связи с тяжелой болезнью. «360» вспомнил историю маньяка и узнал, как он проводит свои последние годы.

Педофил-убийца с Автозавода

Начало 1990-х в Тольятти было действительно лихим, пока правоохранители расследовали дела по деятельности бандитов, который пытались подмять под себя будущий «АвтоВАЗ», 30-летний жестянщик с этого предприятия промышлял квартирными кражами. Однако в какой-то момент в мозгу у него что-то переключилось и к кражам добавились изнасилования маленьких девочек.

Самой младшей жертве маньяка было всего шесть лет, а старшей — 11. Он приходил к ним домой и под предлогом позвонить в скорую, проверить краны, подарить котенка проникал внутрь и там, угрожая убийством он насиловал детей, а после, забрав ценные вещи уходил из дома. Оставшиеся в шоковом состоянии дети могли только сказать, что дядя был высокий и с усами. Таких примет следователям было явно недостаточно.

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Неистовый жестянщик орудовал в городе с 1992 года. До 1996-го года он изнасиловал более 30 девочек, а также совершил несколько убийств. Одну из жертв он зарубил топором. Но лето 1996 года стало для маньяка роковым, его личность раскрыли. Летом того же года в городе искали пропавшую шестилетнюю Полину. Несколько жителей заявили, что видели девочку с мужчиной, когда они шли в сторону заброшенной военной части. Истерзанный труп ребенка нашли в бункере.

Следователи выяснили фамилию мужчины, который увел девочку. Некий Рыльков. Он часто бывал в одной из квартир дома, где жила семья убитой ей девочки. В отделение маньяк все же попал, но не по делу об изнасилованиях. Его поймали с поддельной купюрой на рынке. В протоколе Рыльков назвал адрес и фамилию своего друга и сбежал из города, бросив жену и дочь. Убежал он недалеко и поселился в пригороде Тольятти у новой знакомой.

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Летом 97-го года во время пьянки он напал на женщину и ударом обуха топора раскроил ей череп. Тревогу забили соседи, которые вызвали полицию. Во время допроса Рыльков признался в своих преступлениях. По его словам, он получал наслаждение от содеянного. Он говорил, что это было похоже на наркотик. Со временем дозу нужно увеличивать. В 1998 году Рылькова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии «Черный дельфин».

Признания маньяка

На момент ареста на счету Рылькова значились 37 фактов изнасилования девочек и три убийства, включая его сожительницу. Через год после нахождения в колонии маньяк заявил, что готов признаться в убийстве. По его словам, зимой 1996 года он расправился с семилетним мальчиком Русланом. Для следственных действий Рылькова доставили из колонии в Тольятти. Там же прошел суд. Однако действующее наказание просто поглотило новый срок.

В 2012 году Рыльков сделал новое признание и его снова привезли в город для проведения следствия. Однако доказать его вину не смогли, а из-за истечения срока давности дело просто закрыли. Заключение в «Черном дельфине» маньяку пришлось не по вкусу. Признаниями в убийствах он пытается хоть ненадолго выбраться из заключения.

Источник фото: Телекомпания «КТВ-ЛУЧ»

В 2018 году новое признание уже в четырех убийствах. В начале этого лета Рылькова уже перевели из соль-илецкой колонии в следственный изолятор Сызрани, где возбужденное против него дело рассматривают до сих пор.

Весной этого года он сделал еще одно признание в двух убийствах. По данным Следственного комитета России, Рыльков в 1994 году обманом заманил в лесной массив Тольятти девочку, где сначала надругался над ребенком, а после убил. Второй случай произошел в Борском районе Самарской области, где жертвой Рылькова снова стала маленькая девочка. В ходе расследования уголовного дела маньяка снова привезли на места совершения преступлений, а после дело передали в суд.

Как рассказал Lenta.ru следователи из Самары Евгений Сиксаев, Рыльков с наслаждением рассказывает о всех своих преступлениях и в красках рассказывает о том, что он совершил.

«Видно, что сейчас ему всего этого не хватает. Хотя сам свои признания объясняет иначе: я покаялся перед богом и теперь хочу все это рассказать людям, покаяться перед людьми», — заявил следователь.

По всей видимости Рыльков почувствовал вкус свободы и решил попробовать выйти на волю. В Советский суд Самары он подал ходатайство о досрочном прекращении отбытия наказания в связи с тяжелой болезнью. Диагноз маньяка является медицинской тайной и не разглашается.

Список болезней, препятствующих отбытию наказания, состоит 57 пунктов. Среди них терминальная стадия ВИЧ, тяжелые формы рака, диабета и туберкулеза. В истории российской судебной практики пока ни один из осужденных на пожизненный срок не вышел на свободу по состоянию здоровья.