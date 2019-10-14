Маньяк под прикрытием. Бывший милиционер 15 лет держал в страхе томский городок

В Томской области больше 15 лет орудовал маньяк. В небольшом городке нефтяников, где все друг друга знают, он охотился на женщин и подростков — насиловал их, а потом убивал. Вчера СК объявил, что подозреваемый задержан. Он оказался бывшим полицейским. «360» собрал все, что известно о деле томского маньяка.

Стрежевой — небольшой городок в Томской области, там живут 40 тысяч человек. В основном это сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий. С 2004 года неизвестный изнасиловал там около 20 человек — это только те, о ком знает следствие. Сколько на самом деле могло быть жертв, сказать сложно. Мужчина в маске и с ножом нападал на женщин и подростков и насиловал их. На протяжении последних трех лет полиция вела расследование особенно активно — у всех мужчин в городе брали слюну для анализа ДНК.

В итоге подозреваемого опознала одна из жертв. Им оказался 60-летний Валентин Березницкий. По данным СК, последнее преступление было совершено в 2017 году.

Предполагаемый томский насильник работал в милиции — источник Подробнее

Раньше Валентин Березницкий работал в отделе стрежевского уголовного розыска, но еще в 90-х ушел из силовых структур — в службу безопасности нефтеперерабатывающей компании. На личной странице Березницкого в «Одноклассниках» есть фотография с коллегами из местного УБОПа, датированная 2009-м годом. «Очень давно он действительно работал в милиции, но сотрудником МВД уже долгое время не являлся», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Томской области.

Следственный комитет опубликовал видео со следственного эксперимента и опознания подозреваемого.

Предполагаемый томский насильник работал в милиции — источник Подробнее

Пока следственные органы смогли доказать причастность мужчины только к пяти случаям насилия, остается еще около 15 — с тем же сценарием. Томский Следственный комитет готов предъявить Березницкому обвинение по статьям 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание по этим статьям 15 и 20 лет лишения свободы соответственно.

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета.