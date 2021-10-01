Спустя 35 лет охоты во Франции нашли серийного маньяка по кличке Рябой. Он сам во всем сознался

Охота на серийного убийцу и насильника по кличке Рябой закончилась спустя 35 лет. Преступник сам раскрыл свою личность в предсмертной записке. Известно, что он убил как минимум трех человек и изнасиловал шестерых. Среди его жертв были и взрослые, и дети.

По сообщениям Deutsche Welle, серийным убийцей оказался бывший жандарм Франсуа Веров, проживавший в городе Грау-дю-Руа. Свою преступную деятельность он начал в 1986 году и продолжал вплоть до 1994 года. На протяжении 35 лет французские следователи не могли поймать маньяка, а когда наконец вышли на его след, он покончил жизнь самоубийством.

На момент смерти ему было 59 лет. Следствие также выяснило, что он был женат и растил двух детей. Свою предсмертную записку с признанием он оставил именно им. В ней мужчина рассказал, что это он был маньяком по кличке Рябой. Он заявил, что был не в себе, когда совершал преступления. Однако после встречи со своей женой в 1997 году взял себя в руки и больше не совершал нападений.

Конец своей преступной деятельности он датировал 1997 годом, тогда как в полиции последнее приписанное ему преступление датируется 1994 годом.

Убийство Сесиль Блох

Прозвище Рябой Франсуа Веров получил после убийства 11-летней Сесиль Блох в 1986 году.

После полудня 5 мая 1986 года мать Сесиль — Сюзанна — позвонила на домашний телефон, чтобы убедиться, что девочка приехала домой на обед. Когда Сесиль не ответила, Сюзанна позвонила в школу своей дочери и узнала, что в тот день она не пришла на занятия. Тогда женщина вместе с мужем Жан-Пьером предупредила охрану в своем доме и начала поиски дочери.

Тело Блох нашли под куском старого ковра в подвале дома, в котором она жила. Следователи обнаружили, что девочка была изнасилована, задушена и зарезана. Жестокость преступления вызвала шок у всей страны.

Ее сводный брат, давая показания в полиции, вспоминал, как видел в лифте в день преступления человека с лицом в шрамах от прыщей. Он описал его кожу как рябую. По словам парня, подозреваемый казался ему очень уверенным в себе.

«Он сказал мне что-то вроде: „Отличного вам дня“», — процитировала Би-би-си его слова.

Позже брат Сесиль говорил, что это дело преследовало его и он жил с чувством великой несправедливости.

Другие преступления

Год спустя Франсуа Веров совершил еще одно кровавое убийство. На этот раз его жертвами стали 20-летняя немецкая домработница Ирмгард Мюллер и 38-летний француз Жиль Полити. Полиция обнаружила их тела 29 апреля 1987 года на улице Сент-Круа-де-ла-Бретонери.

Мюллер была почти полностью обнажена, а ее руки были разведены в стороны, словно она была распята. Ее Веров зарезал. У Полити руки и ноги были связаны за спиной, а сам он был задушен.

На месте преступления полиция обнаружила сигарету и взяла ее для анализа ДНК. Она также изучила список любовников Мюллер, среди которых выделялось одно имя — Эли Лоринг. К нему прилагался адрес бывшей фотолаборатории полицейского управления, куда приходили молодые новобранцы, чтобы сделать свои портреты. Он также был единственным из 30 любовников, кого полиция не смогла идентифицировать.

Это дело с убийством Блох полиция связала только спустя пять лет, потому что стили преступлений были очень разными.

Предполагается, что Веров также был связан с убийством 19-летней Карин Лерой в 1994 году. Она была найдена мертвой на опушке леса более чем через месяц после исчезновения по дороге в школу.

Еще трех жертв маньяк просто изнасиловал. Как сообщил ACTU.fr, за месяц до убийства Сесиль Блох он надругался над восьмилетней девочкой, а в октябре аналогичному нападению подвергся 14-летний ребенок. Последнее изнасилование, которое ему приписала полиция, было совершенно в 1994 году. Его жертвой стала 11-летняя девочка по имени Ингрид.

Жизнь после

В какой-то момент преступления прекратились, а Веров умудрился устроить себе вполне комфортную жизнь. За свои 59 лет он успел послужить в жандармерии, затем поработать офицером полиции в нескольких департаментах, а после начать баллотироваться в городской совет Грау-дю-Руа, куда он был избран в 2014 году. Мэр города заявил, что никогда не имел ни малейшего представления о том, что Веров был опасен.

Полиция же, основываясь на тех данных, что у нее были, начала собирать ДНК-анализы всех 750 жандармов, что в те годы проживали на территории, где совершались преступления. Веров также должен был явиться в участок в среду, но перестал выходить на связь с понедельника, а в четверг, 30 сентября, он покончил жизнь самоубийством.