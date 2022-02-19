Маньяк-людоед хочет сознаться в новых преступлениях из-за страха свободы. Он боится, что на воле возьмется за старое

Маньяк-людоед из Перми, который провел в колонии уже 23 года, заявил, что не хочет выходить на свободу. По словам преступника, он боится, что снова возьмется за старое. Чтобы остаться в тюрьме, мужчина хочет сознаться еще в нескольких преступлениях. Срок заключения преступника истекает в октябре этого года. Сейчас мужчине 57 лет.

Семья маньяка не ждет его из тюрьмы. Его мать считает его чудовищем и давно продала его квартиру. Сестра, которая младше его на 18 лет, тоже не хочет иметь с ним ничего общего. Его бывшая сожительница также хочет забыть о нем, как о страшном сне.

По данным «В курсе.ру», понимая, что перспектив на воле у него нет, он хочет остаться в тюрьме и готов рассказать о тяжких преступлениях 25-летней давности, чтобы продлить себе срок.

Страх ответственности за себя

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с «360» объяснил, что когда преступник находится в тюрьме долгое время, он привыкает к такой жизни: привыкает режимно спать, режимно заниматься, читать книжки, задумчиво сидеть в тишине и общаться с определенным контингентом в тюрьме. И это становится для него привычными вещами. Он чувствует себя в этом комфортно, какими бы ни были эти условия дикими для человека, который живет в социуме.

И когда такой человек после долгого срока в тюрьме выходит на свободу, он может быть неготовым к тому, чтобы брать ответственность за свою жизнь, самому заботиться о себе. Плюс обилие разных внешних стимулов и раздражителей может вызывать понимание у экс-заключенного, что он не сможет с ними совладать, то есть имеется риск рецидива преступления.

«Если человек имеет такие [сильные зависимости], даже запах другого человека может пробудить в нем какое-то желание и вряд ли человек [сможет с этим совладать]. Очень мало людей способны контролировать зависимости», — заметил Жавнеров.

В случае с заключенным речь идет о человеке, которого принудительно изолировали от тех или иных зависимостей или стимулов. После освобождения он возвращается к ним и может понимать, что он не готов справляться с ними, то есть и у него нет возможности адаптироваться к жизни.

«Если бы для него и вообще людей из тюрьмы прежде, чем они возвращаются в социум, были более социализированные институты, <…> где они могли бы общаться с людьми, жить более свободно, но не выходить в социум, то им было бы проще адаптироваться», — сказал эксперт.

По словам психолога, неготовый к такому выходу человек может попасть в ситуацию, когда на него воздействует слишком много раздражителей, он в какой-то степени впадает от этого в раж и оказывается в состоянии, когда будет подвержен риску сорваться.

«Поэтому он может понимать, что с этой тягой к насилию и убийствам не сможет стать нормальным членом общества. <…> Вполне возможно, что такое поведение [преступника], наоборот, говорит о том, что он стал более благоразумным человеком, чем был до этого. <…> Мы видим, что он боится продолжить это делать, а это говорит о том, что он сейчас ближе к психике здорового человека, чем был раньше», — сказал собеседник «360».

Шанс на нормальную жизнь

По словам психолога, говорить о шансах у таких людей стать полностью нормальными людьми без тяги к убийствам и насилию сложно.

«Представьте человека, который на физическом уровне получает удовольствие от вещей, которые у других получают мощный негатив. И так устроена их психика. Грубо говоря, как вкусовые и сексуальные предпочтения сформировались независимо от него и он это не контролирует», — пояснил он.

Жавнеров предположил, что если человек найдет в жизни что-то, от чего сможет получать такое же удовольствие, как от преступлений, то, возможно, он сможет жить нормальной жизнью. В качестве примера он привел бывших наркоманов, которые обращаются к вере в Бога, потому что испытывают от этого сильные эмоции.

«Человек попробовал то, что у него вызвало сильнейший выброс эмоций. Если он не сможет найти альтернатив, у то внутренний голос по этим эмоциям со временем будет только расти и потом снова выплеснется», — сказал эксперт.

По мнению Жавнерова, с бывшими преступниками, которые вышли из тюрьмы, нужно работать, скорее, не психологам. Им требуются кураторы, которые могли бы помочь в социализации. То есть люди, которые будут контролировать даже самые привычные вещи, которые делает освободившийся из тюрьмы, его режим дня, хобби, окружение.

Психолог пояснил, что даже спустя пару месяцев поддержания социализированного образа жизни человек начинает получать от этого удовольствие. Что он может сам выбирать себе пищу, сам наводит порядок у себя дома, словом, даже в очень простых мелочах. Плюс человек учится жить в обществе, реже попадает в конфликтные ситуации, которые могли бы спровоцировать его рецидив, чтобы он снова не попал в тюрьму.