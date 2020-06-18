«Маньяк из Золотого штата» признал вину и избежит смерти. Кое-что об американском правосудии

16 июня стало известно, что 74-летний Джозефа Деанджело пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным по 88 пунктам в обмен на пожизненное заключение. Его обвиняют в изнасилованиях, убийствах и ограблениях. Заключительное решение будет принято на заседании суда, который состоится 29 июня.

Как сообщило издание The Sacramento Bee, детали соглашения пока неизвестны, но его существование подтвердили четыре источника. Предыдущие заседания суда в Сакраменто проходили в тесном помещении, но последнее, очевидно, будет перенесено в одно из общественных зданий города. Наблюдать за процессом будут сотни, если не тысячи зрителей, включая многочисленных жертв преступника и их родственников. Скорее всего, суд над маньяком состоится в зале заседаний Верховного суда Сакраменто.

Окружной прокурор округа Сакраменто Анна Мари Шуберт отказалась от комментариев, но прокуроры шести округов, выдвинувших обвинения, выступили с совместным заявлением.

«Жертвы преступления имеют право на завершение уголовных дел и вправе ожидать наказания за совершенные преступления. Мы несем моральную и этическую ответственность за рассмотрение любого предложения защиты, учитывая масштабность дела, преклонный возраст многих жертв и свидетелей, а также наши неотъемлемые обязательства перед жертвами», — сказано в тексте заявления.

Адвокат Деанджело Джозеф Кресс подчеркнул, что соглашение о признании вины позволит дать жертвам удовлетворение, при этом избежав длительного и дорогостоящего разбирательства.

Изначально прокуроры округов Сакраменто, Контра-Коста, Оранж, Санта-Барбара, Туларе и Вентура настаивали на проведении полноценного слушания, с привлечением 150 свидетелей. Оно могло растянуться на 8-10 недель, и для жертв маньяка, многим из которых уже хорошо за 80, это было бы нелегко.

Джозеф Деанджело обвиняется в совершении преступлений, которые в разное время приписывали трем разным людям. В прессе они получили прозвища «Маньяк из Золотого штата», «Насильник из Восточного района» и «Ночной охотник».

В период 1979-1986 годы он совершил не менее десяти убийств, изнасиловал около 50 человек в 1976–1979 годах и совершил свыше сотни краж со взломом. Обычно Деанджело проникал в дома одиноких женщин, которых насиловал. Если рядом с жертвой оказывался мужчина, то он заставлял его наблюдать за процессом, поставив ему на спину тарелки. Он угрожал убить обоих, если на пол упадет хотя бы одна из них. Однако обычно он расстреливал мужчин, или забивал их вместе с женщиной. Маньяк мог через несколько лет позвонить своей жертве, и поинтересоваться ее самочувствием. Многие из них, не дожившие до ареста насильника, испытывали страх всю оставшуюся жизнь.

Особенным является факт из его трудовой биографии — в 1973–1979 годах Деанджело служил в полиции. Он был уволен за незначительную кражу и до самой пенсии проработал механиком в сети продуктовых магазинов Save Mart. Преступник был женат, у него трое детей. Скорее всего, его опыт работы в правоохранительных органах стал причиной долгих неудач полицейских, десятилетиями разыскивавших маньяка. Любопытно отметить, что уличен и арестован Деанджело был с помощью базы данных ДНК в Калифорнии, созданной как раз для поимки «Ночного охотника».

В 2018 году полиция Сакраменто арестовала экс-коллегу Джозефа Деанджело, установив его причастность к изнасилованиям и убийства с помощью оставленных на месте преступления генетических образцов.

Срок давности по изнасилованиям по законам США давно истек, но родственники и жертвы маньяка до сих пор ждут справедливости и их не порадовало сообщение о том, что мерзавцу удастся избежать высшей меры наказания. Пусть даже он признался в совершенном.

Отец и мачеха Дженнифер Кэрол были забиты насмерть в 1980 году, и она очень разочарована тем, что предварительного слушание не будет.

«Я абсолютно уверена, что у нас должна была быть возможность сидеть с ним в зале суда и заставить его выслушать доказательства. Я знаю, что он не отреагировал бы, но это часть процесса, на которую я действительно рассчитывала», — призналась женщина.

Она заявила, что понимает мотивы прокуроров, решивших не подвергать пожилых свидетелей поездкам по стране во время пандемии COVID-19. Тем более, что налогоплательщики понесут огромные судебные издержки, если процесс будет полным. Но в тоже время, Кэрол сообщила, что не считает принятое решение справедливым. Тем более, что речь идет о «грязном полицейском», использовавшем свои профессиональных навыки для совершения ужасающих преступлений, и чье дело рассматривается на фоне митингов в поддержку движения Black Lives Matter.

Младший брат и невестка Рональда Харрингтона были убиты в 1980 году. Женщина перед смертью была изнасилована. Мужчина сообщил, семья поддерживает решение окружного прокурора о сделке.

«Прошло уже почти 40 лет со смерти моего брата и его жены. Это и так длилось слишком долго», — признался он.

Однако некоторые свидетели и жертвы преступлений Деанджело заподозрили неладное. Несколько лет назад на смертную казнь в штате была наложен мораторий. Поэтому она подозреваемому не грозила в любом случае. Люди задались вопросом, что же он хочет скрыть, если готов признать 88 пунктов обвинения? Чего пытается избежать маньяк, заключивший соглашение о пожизненном заключении, лишь бы не проводились общественные слушания? Они напомнили, что «Ночной охотник» так никогда и не был пойман, а его деяния полиция приписала Деанджело без доказательств. По мнению недовольных, он принял на себя чужие грехи, чтобы избежать каких-то других разоблачений.

Дело «Маньяка из Золотого штата» получило мировую известность. Его история легла в основу одной из серий телесериала «Мыслить, как преступник», одна из жертв насильника написала книгу, которая стала бестселлером. 28 июня на экраны выйдет новый документальный сериал HBO. На протяжении шести серий зрителям подробно расскажут историю преступлений и поимки Джозефа Деанджело.