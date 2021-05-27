Manizha подаст в суд на Wonderzine. Желание отстоять правду только раздуло скандал

Manizha собралась подать в суд на главного редактора издания Wonderzine Юлию Таратуту. Певица считает, что ее оклеветали в статье. Своей реакцией исполнительница лишь привлекла внимание к скандалу и статье. Но доказать факт клеветы через суд, если это действительно так, девушка в праве.

Певица Manizha решила подать в суд на главного редактора издания Wonderzine Юлию Таратуту. Представительница России на Евровидении-2021 посчитала, что в колонке есть информация, которая порочит ее честь и достоинство.

«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или „бомбы“ от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональные СМИ во главе с опытнейшим журналистом», — написала певица в Instagram.

Колонка «Почему выступление Манижи на Евровидении не радует» появилась на сайте Wonderzine 26 мая. Manizha раскритиковала статью главного редактора, где автор, ссылаясь на Telegram-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда», пишет, что певицу якобы лоббировали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и бизнесмен Юрий Ковальчук.

Певица отмечает, что долгое время сама читала издание, но теперь не понимает, как «одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину». Она пообещала не оставить безнаказанной клевету.

Ответ от Wonderzine

Юлия Таратута также прокомментировала ответ певицы. Она рассказала радиостанции «Говорит Москва», что вопросом займутся юристы издательского дома. Она также отметила, что удивлена быстрой реакцией Manizha на колонку. Главный редактор напомнила, что все журналисты, которые хотели взять у певицы интервью во время ее участия в Евровидении, могли попросту получить отказ — всеми контактами конкурсантки заведовал Первый канал. Среди тех, кому отказали, была и сама Таратута.

По ее словам, информация, на которую ссылался Wonderzinе, была в открытом доступе долгое время, но певица на нее никак не реагировала.

Независимое мнение

Мнения о статье в Wonderzine и реакции Manizha разделились. Одни поддерживают желание певицы отстоять свою репутацию, другие не видят в этом смысла. PR-менеджер медиахолдинга Divico Юлия Дорошок объяснила «360», почему Manizha решила подать на издание в суд.

Вся тема статьи сводится к тому, что певицу использовали в своих целях. Понятно, что человека, который находится на территории гуманизма, это задело и обидело Юлия Дорошок.

Она отметила, что решение певицы верное и поможет лишний раз подсветить тему судопроизводства в России.

PR-менеджер также добавила, что в этой ситуации хайп получили все — на сайт издания и к Manizha пришел трафик, а люди начали это обсуждать. По ее мнению, публичные личности должны реагировать на такую сомнительную информацию и отвечать на нее.

А российский журналист и музыкальный критик Илья Легостаев занял в этом вопросе нейтральную позицию. Он отметил, что если эта публикация действительно вредит ее репутации, то нужно подавать иск.

«В данном случае речь идет не о том, как относятся к ее номеру, а о конкретной ситуации, которая либо имела место, либо не имела. Если не имела, то певица может оспорить статью и получить компенсацию», — добавил Легостаев.

Но если же этот эпизод подтвердится, то в истории участия России на Евровидении будет новая увлекательная страница.

Третью позицию занял Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». Авторы напомнили про «эффект Барбары Стрейзанд» и отметили, что публичным личностям пора всерьез начать воспринимать Telegram-каналы. В посте они обратили внимание, что подобными острыми реакциями публичные люди лишь сильнее делают скандал заметнее.