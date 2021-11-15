Manizha обручилась с известным режиссером. Ладо Кватания делает клипы и поставил ее номер на Евровидении

Певица Manizha похвастала кольцом и намекнула на скорое замужество. Избранником участницы Евровидения стал режиссер Ладо Кватания, недавно дебютировавший с полнометражным триллером. Молодые люди знакомы с 2019 года, но на помолвку решились только нынешним летом.

Певица Манижа Сангин сообщила о своей помолвке с Ладо Кватанией. О романе стало известно весной: накануне поездки на Евровидение певица рассказала журналистам о том, что у нее есть возлюбленный, с которым они знакомы много лет. Однако имени избранника Маnizhа не назвала.

В Роттердаме тайну российской исполнительницы рассекретили: певицу заметили с мужчиной, который оказался режиссером и клипмейкером Ладо Кватанией. Именно он был ставил номер на песню Russian Woman и ездил в Нидерланды, чтобы поддержать исполнительницу на конкурсе.

Источник фото: телеканал «360»

По уже сложившейся традиции Manizha рассказала новость в соцсети. Хотя Кватания преподнес певице кольцо еще летом, певица выложила фото лишь 14 октября. На снимке лицо мужчины прикрыто веб-наклейкой, а поверх фото идет надпись «I said yes» — «Я сказала „да“».

Кто такой Ладо Кватания

Ладо Кватания родился в 1987 году в Москве. В соцсети режиссер рассказывал, что его отец грузин, а мать украинка. Они учились и работали в Москве, а сына растили родственники в Абхазии. Когда началась грузино-абхазская война, бежать удалось лишь благодаря дяде: он провел племянника через блокпосты к самолету, который потом обстреливали.

Источник фото: instagram.com/ladokvataniya

Будучи подростком, увлеченно писал рассказы и собирался сделать карьеру писателя. Однако вскоре, благодаря маме, Ладо увлекся кино, особенно полюбились хорроры. При этом Кватания отмечал, что на него оказали влияния фильмы Тарковского, Полански, Феллини и Пон Чжун Хо. Будущий режиссер подрабатывал в магазине видеокассет около станции «Аэропорт».

Из-за нового увлечения Ладо Кватания начал переделывать свои пробы пера в сценарии. Когда приятель предложил поступать в РАТИ-ГИТИС, будущий режиссер согласился и стал студентом актерского факультета на курсе режиссера Алексея Бородина. Однако на втором курсе оказалось, что ставить пьесы куда интереснее, чем в них играть.

Клипы Ладо Кватании

Получив в 2009 году диплом, Ладо Кватания отправился учиться в нью-йоркскую Академию киноискусства на сценарные курсы Джона Труби и Пола Брауна. Именно тогда и появились первые короткометражки, которые Кватания начал снимать по собственным сценариям. Кроме того, молодой режиссер решил оттачивать мастерство, снимая клипы.

Дебютом стала съемка на композицию «1989» группы Rooftops. После этого в копилке Кватании появились клипы для Хаски, группы «Ленинград», Oxxxymiron, Noize MC, Хабиба Хакимова. К режиссеру стали обращаться и крупные компании известных брендов: Adidas, Visa, Rebook, Yandex и другие киты бизнеса.

При этом Ладо Кватания не забывал и своего основного призвания — снимать фильмы. Он снял несколько короткометражных фильмов, последним из которых стала игровая работа «Первый», вышедшая в 2017 году. Кстати, на счету у Кватании-актера есть несколько ролей второго плана и эпизодов.

Отношения с Манижей

В 2019 году клипмейкер в процессе работы над клипом «Мама» познакомился с Манижей Сангин. Певица стала первой женщиной, с которой режиссер согласился сотрудничать.

В интервью kp.ru Кватания рассказал, что певица сама выбрала режиссера. Он отметил, что исполнительница борется за права мигрантов и является для него хорошим примером.

Осенью нынешнего года состоялся показ дебютного полнометражного психологического триллера «Казнь», в котором сыграли Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова. Фильм вошел в программу американского фестиваля Fantastic Fest и итальянского Sitges Film Festival.

Кватания стал не только режиссером, но и автором сценария, который он писал вместе с Ольгой Городецкой, уточнил «Кинопоиск». Маnizhа прилетела в Испанию, чтобы поддержать возлюбленного на европейской премьере фильма. Она отметила в соцсети, что усердие, самоотверженность и любовь к своему делу — рано или поздно дадут плоды, а также выложила совместное фото.