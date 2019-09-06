Футбол, книги и шитье. Чем Мамаев и Кокорин занимались в тюрьме

Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из тюрьмы раньше — по УДО. Так 6 сентября решил суд, а прокуратура уже заявила, что не собирается это обжаловать. А значит, через 10 дней футболисты выйдут на свободу. «360» вспоминает, чем они занимались в колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Если обвинение не обжалует это решение, то 17 сентября спортсмены выйдут на свободу.

В свою очередь, заместитель алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области Дмитрий Пакалов отметил, что ведомство не будет оспаривать освобождение игроков. По его словам, они положительно зарекомендовали себя и активно участвовали в жизни исправительного учреждения.

С июня 2019 года футболисты отбывали наказание в ИК-4 в Белгородской области. Чем они займутся на свободе, пока не ясно. Однако опрошенные «360» эксперты не исключили, что, скорее всего, вернутся в большой спорт.

Жизнь в колонии

В колонии, рассказывал «Спорт-Экспресс», братья Кокорины и Мамаев жили в 22-местной комнате. На тюремное питание не жаловались, Александр даже заказывал себе хлеб, который на продажу пекут в колонии. В сравнении с потраченным во время скандального визита в «Кофеманию» цена ничтожная: всего 28 рублей за буханку.

Шесть дней в неделю, по восемь часов в день, они трудились в швейном цеху за 11 тысяч рублей в месяц без вычета налогов. По словам футболистов, они получили огромный урок. В колонии они осознали, что расплачиваются за проступок, и старались исправить поведение.

Александр Кокорин в столовой колонии № 4. Источник фото: РИА «Новости»

Мне многое дало пребывание здесь, нахождение вообще в изоляции с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее. Сломать меня будет, я считаю, очень тяжело Павел Мамаев.

Футболисты шили рабочую спецодежду, а Кирилл Кокорин ее упаковывал. Выполнить норму, по их словам, можно было за три-четыре часа, поэтому реальный рабочий день был короче. В свободное время они много читали. В основном Федора Достоевского. Кокорин также брал в библиотеке «Жизнь насекомых» Виктора Пелевина, а Мамаев — «Вердикт» Джона Гришэма.

Колония дает понимание того, что за твои действия ты находишься здесь. Ты исправляешься, и есть понимание того, что нужно делать. Еще больше понимаешь, что есть ценное в жизни и чем ты хочешь заниматься, как ты скучаешь по родным и близким. Теперь лишний раз никуда не пойдешь и подумаешь, нужно тебе это или нет, даже в выходной Александр Кокорин.

А еще проводили время в классе информатики, где можно было пользоваться интернетом, и смотрели футбол по телевизору в комнате отдыха. Кроме того, экс-нападающий «Зенита» лечил больную ногу.

Фото: РИА «Новости»

Тренировки и спорт

Ежедневно игроки выходили на полуторачасовую тренировку на местное мини-футбольное поле. Правда, работали не в полную силу, чтобы не травмироваться о неровный газон с кочками. Иногда играли с другими заключенными.

10 августа в ИК-4 состоялся футбольный матч между командой заключенных «Золотой лев» и клубом «Салют Белгород». Встреча проходила в формате пять на пять и закончилась победой хозяев 4:2. Павел Мамаев оформил дубль. Болельщиков на игре не было, футболистов поддерживали другие заключенные.

Фото: РИА «Новости»