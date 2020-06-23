Мама в 30. Плюсы и минусы нового тренда

Средний детородный возраст в России сдвигается в сторону 30 лет. При этом тренд более поздних рождений является общемировым. Эксперты связывают увеличение числа рождений в позднем возрасте с развитием репродуктивных технологий. Медики не видят ничего плохого в такой тенденции, однако все же рекомендуют слишком «не затягивать». О плюсах и минусах рождения ребенка в более зрелом возрасте — в материале «360».

Из отчета Росстата следует, что в 2019 году пять россиянок старше 60 лет родили первенцев, еще 14 — вторых и последующих детей. Сдвиг в сторону более поздних рождений — это общеглобальный тренд, который наблюдается уже последние лет 40, рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, в России средний возраст рождения для женщины — около 27 лет. Как отметил Шульгин, тренд является очень медленным, но устойчивым.

Акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая в беседе с «360» отметила, что в этом тренде нет ничего плохого, однако и затягивать с рождением детей она все же не рекомендует.

Осознанное решение

«Ничего страшного в этом нет, на самом деле, потому что женщина более взрослая, более понимающая, сможет обеспечивать своих детей. Ну, конечно, и затягивать с этим не надо», — заметила Кубицкая. По ее словам, оптимальный возраст для рождения ребенка — это до 40 лет в нынешнее время.

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При этом она отметила, что, с точки зрения биологии, возраст с 18 лет был бы идеальным. По данным Кубицкой, средний возраст рождения ребенка сейчас 32 года. Даже 25-летних женщин мало бывает, отметила акушер-гинеколог. По ее словам, сейчас возраст рожениц бывает и выше 40 лет.

Как объяснила Кубицкая, с точки зрения биологии — это плохо, а с точки зрения социализации — это может быть и лучше.

«То есть дети имеют благополучных родителей, которые их сознательно рожают, которые ими занимаются. Они уже знают, что хотят. Они уже пользуются контрацепцией. Они рожают детей ни тогда, когда получается, а тогда, когда хотят», — рассказала Кубицкая. По ее словам, запланированные дети — это, как правило, после 30 лет, либо молодые восточные женщины.

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Говоря о женщинах, которые рожают после 30 лет, акушер-гинеколог отметила, что, наверное, они планируют детей после реализации предыдущих планов, таких как получить высшее образование, найти работу.

С медицинской точки зрения, оптимальный возраст для рождения ребенка для женщины это +/- 25 лет. При этом все зависит от биологического возраста и здоровья женщины, четко сказать, что в определенном возрасте нужно рожать — нельзя, отметила Кубицкая.

Свобода в общественной оценке

Семейный психолог, психотерапевт в Центре Системной Семейной Терапии Марина Слинькова также считает, что это связано с тем, что есть более достойная медицинская поддержка, вообще в обществе поменялось отношение к более поздним детям, а также люди сначала хотят добиться социальной реализации.

«Это тоже удобно, в целом, когда ты реализовался, обеспечил себе уже какое-то жилье, положение более-менее», — отметила психотерапевт. Также Слинькова считает, что сейчас люди начали более осознанно относиться к своим желаниям, меньше стали работать некоторые шаблоны.

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«Есть больше мнений, и они в общем-то все в обществе себя реализуют, и вполне нормально воспринимаются», — добавила Слинькова.

По ее словам, люди больше прислушиваются к себе больше: хотят они или не хотят, имеют они возможность или нет. Иногда это более ответственное отношение к родительству, а иногда у людей фокус больше на себе, и это тоже вполне имеет место, отметила психотерапевт.

Также она отметила, что раньше было больше принято иметь поддержку со стороны бабушек, пробабушек, сейчас они меньше включаются, а значит нужно рассчитывать на себя, нужно заработать на няню. При этом Слинькова считает, что тенденция более позднего рождения продолжится.

Психотерапевт отметила, что хорошо, что возраст рожениц увеличивается, но добавила, что у всего должен быть предел. Она поделилась историей из личной практики, когда у 50-летних супругов после рождения ребенка начинаются проблемы из-за того, что у них нет энергетического тонуса на то, чтобы играть и общаться.