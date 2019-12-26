Умерла мама «Современника». Какой мы запомним Галину Волчек

Актеры театра «Современник» больше не услышат прокуренного женского голоса с места режиссера во время репетиций очередного спектакля. Режиссер, художественный руководитель и настоящая мама театра Галина Волчек умерла 26 декабря в 86 лет. Каким был ее жизненный путь — в материале «360».

Несбывшиеся надежды

Окружающие считали, что маленькая Галя Волчек обязательно свяжет свою жизнь с кино. Достаточно было посмотреть на ее семью: отец — известный режиссер, лауреат четырех Государственных премий Борис Волчек и мама — выпускница сценарного факультета ВГИКа Вера Маймина. Никто и не подозревал, что главной любовью Гали Волчек станет театр.

Источник фото: sovremennik.ru

В 16 лет закончившая школу экстерном молодая москвичка поступила в Школу-студию МХАТ. Через год после выпуска молодые актеры Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков организуют свой собственный театр, который в будущем станет «Современником». Режиссером они пригласили своего преподавателя Олега Ефремова.

Источник фото: sovremennik.ru

Дата рождения театра — 15 апреля 1956 года, когда на впервые представлен спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Галина Волчек тогда сыграла эпизодическую роль — хлеборезку Нюру.

По настоящему Волчек раскрылась как режиссер, когда в 1962 году она выпустила свой первый спектакль по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Заново она поставит этот спектакль через 50 лет, пригласив на главную роль Чулпан Хаматову, а потом — Кристину Орбакайте.

Источник фото: sovremennik.ru

В 1970 году Олег Ефремов ушел из «Современника» во МХАТ. Он уговаривал труппу пойти с ним, но получил отказ. В театре наступил кризис — два года вместо режиссера им управляла коллегия. После этого Галину Волчек на общем собрании заставили занять кресло режиссера.

Американский успех

В 1978 году Волчек пригласили в американский театр «Аллей» поставить спектакль «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Она стала первым советским режиссером, который приехал в США. Галина Волчек вспоминала день своего отъезда. Посреди ночи ей понадобилось выйти из своего номера в отеле. В коридоре на полу лежали несколько человек.

Источник фото: sovremennik.ru

Сначала Волчек испугалась, но потом решила пройти, куда ей нужно. На полу лежали артисты из американской труппы. Каждый из них держал в руках по цветку. На ломаном русском они старательно выводили: «Порой ночной мы повстречались с тобой». Эту песню они выучили во время постановки «Экипажа».

Но на этом проводы не закончились. Когда Галина Волчек уже спустилась к такси с багажом, она ждала, что американские артисты к ней выйдут, чтобы попрощаться. Но, посмотрев на отель, она увидела, как в огромном окне 25 человек изображали, что ножницами разрезают жалюзи. В первом акте «Экипажа» артисты резали веревку, которая изображала на сцене колючую проволоку. И американцы, прощаясь с советским мастером, повторили этот жест.

Источник фото: sovremennik.ru

Через 12 лет «Современник» уже в полном составе приехал в Сиэтл, чтобы показать чеховских «Трех сестер» и «Крутой маршрут» по книге Евгении Гинзбург. После были гастроли на Бродвее, за который московский театр наградили одной из самых престижных наград США Drama desk award. Это был первый случай в истории, когда премию получила труппа не из Америки.

Киноактриса Галина Волчек

Фактурная внешность и обаяние режиссера «Современника» не оставались без внимания кинорежиссеров. Свою дебютную роль на экране Галина Волчек сыграла в фильме «Дон Кихот». Но зрители навсегда запомнят ее в картинах «Берегись автомобиля», где она пытается прикупить себе импортный магнитофон, в «Осеннем марафоне», когда к ней приходит главный герой Бузыкин в исполнении Олега Басилашвили и в роли Волчицы в фильме «Про Красную шапочку. Продолжение старой сказки». Она везде была неповторима.

Прощайте, Галина Борисовна

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с «360» заявил, что с Галиной Волчек его связывает не только съемочная площадка, но и Школа-Студия МХАт, где они учились у лучших мастеров и чьим идеалам она всегда следовала, когда работала в «Современнике». Олег Басилашвили отметил, что видел, как создавался этот театр и как он поменял культурную повестку под руководством Галины Волчек.

Источник фото: sovremennik.ru

«Ее уход из нашей жизни — это большая трагедия для всех нас. С одной стороны закономерно — люди уходят все. Но каждый раз мы испытываем страшную горечь от этой потери и сейчас я полон этой горечи и могу только сказать, что от нас ушла замечательный художник, замечательная актриса, великолепный руководитель, прекрасный педагог, воспитавший очень много хороших актеров в театре „Современник“», — подчеркнул Олег Басилашвили.

Место, которое она освободила долгое время не будет заполнено таким человеком, как она Олег Басилашвили Народный артист СССР.

Потрясенные утратой актеры театра «Современник» не могли сдержать слез, поэтому все соболезнования предпочитали говорить очень коротко. «Самый близкий мой человек, по жизни мы всегда были рядом», — сказала заслуженная артистка России Людмила Крылова.

Источник фото: sovremennik.ru

«Это была женщина моей судьбы», — коротко сказал «360» об уходе Галины Волчек заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов.

«Это всеобщая наша мама. Это самый близкий человек для всех для нас. Это невосполнимая потеря какая-то. Даже невозможно сказать. Мы просто все в шоке, в ужасе в панике», — поделилась актриса Мария Селянская.

Со сцены «Современника» о смерти Галины Волчек объявил актер Сергей Гармаш. Он вышел к зрителям после спектакля и пояснил, что актеры не могут выйти на поклон.

«Во время спектакля сегодня умерла Галин Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — сказал он. Весь зрительный зал поднялся, чтобы почтить память режиссера, актрисы и основателя «Современника» Галины Волчек.