Мама «+», ребенок «-»
Центр СПИД Московской области: у ВИЧ-положительных родителей должны рождаться дети без ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция, с точки зрения врачей, — это уже давно хроническое заболевание, требующее соблюдения режима диспансерного наблюдения и пожизненного приема антиретровирусных препаратов. Люди с положительным ВИЧ-статусом могут полноценно жить, работать и рожать здоровых детей.
В Московской области число заражений ребенка от матери минимальное. Это стало возможным благодаря комплексу профилактических мероприятий, включая антиретровирусную терапию.
«Таких результатов мы добились благодаря слаженной работе специалистов Центра СПИД и службе материнства и детства Подмосковья. Отдельное спасибо сотрудникам родильных отделений, квалифицированным, прекрасно знающим все, что необходимо сделать для рождения здорового ребенка. А в случае возникновения вопросов — Центр СПИД с ними на связи постоянно по специально выделенной для родильных стационаров горячей линии», — рассказала «360» заместитель главного врача по медицинской части Центра СПИД, врач высшей категории Елена Дробышевская.
Рождение ребенка с отрицательным ВИЧ-статусом у женщины с ВИЧ-инфекцией — это абсолютная нормальность.
В наше время перинатальный путь инфицирования — контролируемый и полностью поддающийся химиопрофилактике. И, что немаловажно, каждый этап (беременность, роды, период новорожденности ребенка) гарантированно обеспечен и лекарственными препаратами, и возможностью специфической диагностики, в том числе экспресс-методом.
Беременность при ВИЧ
Первое, что нужно сделать беременной или планирующей беременность женщине, узнав о своем положительном статусе, — это обратиться в Центр СПИД. Там пациентку проконсультируют врач-инфекционист, врач — акушер-гинеколог и врач-педиатр, а при необходимости окажут и психологическую поддержку.
Лечащий врач назначит необходимый режим диспансерного наблюдения, дополнительные обследования и, конечно, антиретровирусные препараты для химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
На ранних сроках беременности от заражения ВИЧ ребенка защищает плацента. Она является естественным барьером. С увеличением срока беременности плацента «стареет», ее функции могут ослабевать и риск заражения увеличивается.
«Чем больше вируса в крови матери и чем больше срок беременности, тем сложнее плаценте выполнять защитные функции ввиду физиологических особенностей стареющей плаценты», — объяснила Дробышевская, добавив, что основная цель химиопрофилактики — как можно раньше достичь неопределяемого уровня вирусной нагрузки.
Неопределяемый уровень вируса в крови матери, который достигается только с помощью правильного приема антиретровирусных препаратов, означает, что мама не передаст вирус ребенку.
Положительная динамика
Долгое время беременность и рождение ребенка ВИЧ-позитивной матерью были неразрывно связаны с высоким риском передачи ВИЧ-инфекции ребенку, ведь вирус может попасть в его организм с кровью или с грудным молоком.
По данным ЮНЭЙДС, в 2020 году 85% всех беременных женщин в мире, имеющих положительный ВИЧ-статус, имели доступ к лечению антиретровирусными препаратами. Именно благодаря этому детскую заболеваемость ВИЧ во всем мире удалось сильно сократить — на 53% за 10 лет. Без медицинского вмешательства риск заражения ребенка, по данным ВОЗ, составляет 15–45%, а при раннем начале терапии снижается до 2%.
Исходя из опыта нашего центра, можно сказать, что риск заражения существует только в случае, если будущая мама не соблюдает режим диспансерного наблюдения и приема антиретровирусных препаратов
В некоторых странах вертикальная передача ВИЧ — от матери к ребенку — считается ликвидированной. Среди них, например, Армения, Белоруссия, Куба, Малайзия, Монсеррат, Таиланд и некоторые другие. ВОЗ разработаны четкие критерии ликвидации перинатального пути инфицирования. Эти критерии оцениваются по стране в целом: если в течение одного года вертикальная передача ВИЧ составила менее 2% среди детей, не получающих грудного вскармливания, менее 5% среди детей, получающих грудное вскармливание, и менее 50 случаев на 100 000 живорожденных.
«На уровне региона мы, безусловно, выполняем эти критерии», — заметила Дробышевская.
За последние несколько лет риск перинатальной передачи ВИЧ-инфекции составлял чуть более 1% (за 2020 год, например, 1,1%) от числа новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Но даже такой результат, один из лучших среди регионов России, не может нас удовлетворить. Во всех случаях инфицирования детей при перинатальном контакте мамы не выполняли или не в полном объеме выполняли рекомендации специалистов Центра СПИД — либо имели место случаи позднего выявления ВИЧ-инфекции, например после родов. Поэтому мы в постоянном поиске новых путей решения проблем своевременной диагностики ВИЧ-инфекции и сохранения приверженности антиретровирусной терапии.
Именно поэтому в Московской области женщины с ВИЧ-инфекцией сдают кровь на вирусную нагрузку во время беременности каждый месяц. Это позволяет не только вовремя увидеть вирусологическую неэффективность лечения и внести коррективы, но и понять, насколько беременная женщина привержена химиопрофилактике. И по этой же причине в 2021 году в Московской области действует проект, в рамках которого всех женщин, поступивших в родильные отделения, обследуют на ВИЧ экспресс-методом. Обычно экспресс-тестирование в родах приводится в том случае, если ВИЧ-статус беременной женщины к моменту родов неизвестен или по эпидемическим показаниям: имели место факты рискованного поведения, особенно в период за 12 недель до родов.
В результате проекта 10 малышей, рожденных ВИЧ-инфицированными мамами, которые впервые узнали о своем ВИЧ+ статусе в родильном стационаре, родились без ВИЧ-инфекции. Будущим мамам провели химиопрофилактику в родах, а новорожденные получили химиопрофилактику по усиленной схеме.
Простые шаги к здоровью ребенка
По словам Елены Дробышевской, условия рождения здорового в отношении ВИЧ-инфекции ребенка у ВИЧ-положительной мамы вполне выполнимы.
Прежде всего, важно запланировать беременность и пройти все необходимые обследования, которые назначат специалисты центра
После этого врачи назначат антиретровирусную терапию, если женщина ее еще не получала, или скорректируют уже существующую, если это потребуется. В каждом случае врач назначает препараты индивидуально.
На протяжении всей беременности женщина должна продолжать наблюдаться как в Центре СПИД, так и в женской консультации по месту жительства. Будущей маме обязательно назначат диспансерное наблюдение — регулярные визиты к врачам и лабораторные анализы, чтобы оценить эффективность и безопасность проводимой терапии.
Во время родов женщине так же проведут химиопрофилактику, как и новорожденному, образцы крови мамы и малыша отправят в Центр СПИД для контроля вирусной нагрузки. Грудное вскармливание необходимо исключить.
Наблюдение в Центре СПИД необходимо не только ВИЧ-инфицированным беременным женщинам или тем, кто только планирует рождение ребенка, но и тем семьям, где положительный статус есть у будущего папы.