Мама «+», ребенок «-»

ВИЧ-инфекция, с точки зрения врачей, — это уже давно хроническое заболевание, требующее соблюдения режима диспансерного наблюдения и пожизненного приема антиретровирусных препаратов. Люди с положительным ВИЧ-статусом могут полноценно жить, работать и рожать здоровых детей.

В Московской области число заражений ребенка от матери минимальное. Это стало возможным благодаря комплексу профилактических мероприятий, включая антиретровирусную терапию.

«Таких результатов мы добились благодаря слаженной работе специалистов Центра СПИД и службе материнства и детства Подмосковья. Отдельное спасибо сотрудникам родильных отделений, квалифицированным, прекрасно знающим все, что необходимо сделать для рождения здорового ребенка. А в случае возникновения вопросов — Центр СПИД с ними на связи постоянно по специально выделенной для родильных стационаров горячей линии», — рассказала «360» заместитель главного врача по медицинской части Центра СПИД, врач высшей категории Елена Дробышевская.

Рождение ребенка с отрицательным ВИЧ-статусом у женщины с ВИЧ-инфекцией — это абсолютная нормальность.

В наше время перинатальный путь инфицирования — контролируемый и полностью поддающийся химиопрофилактике. И, что немаловажно, каждый этап (беременность, роды, период новорожденности ребенка) гарантированно обеспечен и лекарственными препаратами, и возможностью специфической диагностики, в том числе экспресс-методом.

Беременность при ВИЧ

Первое, что нужно сделать беременной или планирующей беременность женщине, узнав о своем положительном статусе, — это обратиться в Центр СПИД. Там пациентку проконсультируют врач-инфекционист, врач — акушер-гинеколог и врач-педиатр, а при необходимости окажут и психологическую поддержку.

Лечащий врач назначит необходимый режим диспансерного наблюдения, дополнительные обследования и, конечно, антиретровирусные препараты для химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

На ранних сроках беременности от заражения ВИЧ ребенка защищает плацента. Она является естественным барьером. С увеличением срока беременности плацента «стареет», ее функции могут ослабевать и риск заражения увеличивается.

«Чем больше вируса в крови матери и чем больше срок беременности, тем сложнее плаценте выполнять защитные функции ввиду физиологических особенностей стареющей плаценты», — объяснила Дробышевская, добавив, что основная цель химиопрофилактики — как можно раньше достичь неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

Неопределяемый уровень вируса в крови матери, который достигается только с помощью правильного приема антиретровирусных препаратов, означает, что мама не передаст вирус ребенку.

Положительная динамика

Долгое время беременность и рождение ребенка ВИЧ-позитивной матерью были неразрывно связаны с высоким риском передачи ВИЧ-инфекции ребенку, ведь вирус может попасть в его организм с кровью или с грудным молоком.

По данным ЮНЭЙДС, в 2020 году 85% всех беременных женщин в мире, имеющих положительный ВИЧ-статус, имели доступ к лечению антиретровирусными препаратами. Именно благодаря этому детскую заболеваемость ВИЧ во всем мире удалось сильно сократить — на 53% за 10 лет. Без медицинского вмешательства риск заражения ребенка, по данным ВОЗ, составляет 15–45%, а при раннем начале терапии снижается до 2%.

Исходя из опыта нашего центра, можно сказать, что риск заражения существует только в случае, если будущая мама не соблюдает режим диспансерного наблюдения и приема антиретровирусных препаратов Елена Дробышевская заместитель главного врача по медицинской части, врач высшей категории.

В некоторых странах вертикальная передача ВИЧ — от матери к ребенку — считается ликвидированной. Среди них, например, Армения, Белоруссия, Куба, Малайзия, Монсеррат, Таиланд и некоторые другие. ВОЗ разработаны четкие критерии ликвидации перинатального пути инфицирования. Эти критерии оцениваются по стране в целом: если в течение одного года вертикальная передача ВИЧ составила менее 2% среди детей, не получающих грудного вскармливания, менее 5% среди детей, получающих грудное вскармливание, и менее 50 случаев на 100 000 живорожденных.

«На уровне региона мы, безусловно, выполняем эти критерии», — заметила Дробышевская.

За последние несколько лет риск перинатальной передачи ВИЧ-инфекции составлял чуть более 1% (за 2020 год, например, 1,1%) от числа новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Но даже такой результат, один из лучших среди регионов России, не может нас удовлетворить. Во всех случаях инфицирования детей при перинатальном контакте мамы не выполняли или не в полном объеме выполняли рекомендации специалистов Центра СПИД — либо имели место случаи позднего выявления ВИЧ-инфекции, например после родов. Поэтому мы в постоянном поиске новых путей решения проблем своевременной диагностики ВИЧ-инфекции и сохранения приверженности антиретровирусной терапии.

Именно поэтому в Московской области женщины с ВИЧ-инфекцией сдают кровь на вирусную нагрузку во время беременности каждый месяц. Это позволяет не только вовремя увидеть вирусологическую неэффективность лечения и внести коррективы, но и понять, насколько беременная женщина привержена химиопрофилактике. И по этой же причине в 2021 году в Московской области действует проект, в рамках которого всех женщин, поступивших в родильные отделения, обследуют на ВИЧ экспресс-методом. Обычно экспресс-тестирование в родах приводится в том случае, если ВИЧ-статус беременной женщины к моменту родов неизвестен или по эпидемическим показаниям: имели место факты рискованного поведения, особенно в период за 12 недель до родов.

В результате проекта 10 малышей, рожденных ВИЧ-инфицированными мамами, которые впервые узнали о своем ВИЧ+ статусе в родильном стационаре, родились без ВИЧ-инфекции. Будущим мамам провели химиопрофилактику в родах, а новорожденные получили химиопрофилактику по усиленной схеме.

Простые шаги к здоровью ребенка

По словам Елены Дробышевской, условия рождения здорового в отношении ВИЧ-инфекции ребенка у ВИЧ-положительной мамы вполне выполнимы.

Прежде всего, важно запланировать беременность и пройти все необходимые обследования, которые назначат специалисты центра Елена Дробышевская заместитель главного врача по медицинской части, врач высшей категории.

После этого врачи назначат антиретровирусную терапию, если женщина ее еще не получала, или скорректируют уже существующую, если это потребуется. В каждом случае врач назначает препараты индивидуально.

На протяжении всей беременности женщина должна продолжать наблюдаться как в Центре СПИД, так и в женской консультации по месту жительства. Будущей маме обязательно назначат диспансерное наблюдение — регулярные визиты к врачам и лабораторные анализы, чтобы оценить эффективность и безопасность проводимой терапии.

Во время родов женщине так же проведут химиопрофилактику, как и новорожденному, образцы крови мамы и малыша отправят в Центр СПИД для контроля вирусной нагрузки. Грудное вскармливание необходимо исключить.

Наблюдение в Центре СПИД необходимо не только ВИЧ-инфицированным беременным женщинам или тем, кто только планирует рождение ребенка, но и тем семьям, где положительный статус есть у будущего папы.