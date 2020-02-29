Российский робот-няня был представлен на выставке в Нью-Йорке. Сотрудники компании с восторгом рассказывают об инновации, а вот психологи пока настроены скептически.

Нового робота представила на нью-йоркской выставке игрушек Тоу Fаir — 2020 пермская компания Promobot, создающая роботов для бизнеса. Это совершенно антропоморфный робот, с использованием искусственной кожи. Модель выглядит несколько пугающе, особенно когда дело доходит до мимики.

Впрочем, представители компании уверяют, что это всего лишь демонстрационная модель, а вообще заказчик может выбрать любую внешность для робота. Собственно, задумка как раз в том, что родитель создает свою точную копию, которая его подменяет в его отсутствие.

Робота можно подключить к смартфону и наблюдать за своим ребенком в режиме онлайн. Кроме того, можно прописать собственные скрипты общения, с помощью которых робот будет отвечать на вопросы ребенка. Также няня-робот умеет петь колыбельные и рассказывать сказки.

Что говорят психологи?

Новые технологии — это прекрасно, но во всем ли робот может заменить человека? По мнению детского психолога Олеси Покусаевой, у робота есть один существенный недостаток: он не способен проявлять эмоции. Робот может выполнять только механические действия, и даже если научить его улыбаться, это будет лишь движение губ, а не проявление радости.

В то же время дети к эмоциям особенно чувствительны. Эмоциональная отдача нужна им как минимум не меньше, чем физическая забота, тем более от родителей. А робот ее обеспечить не сможет.

Если же он к тому же внешне будет точной копией кого-то из родителей, то это, по мнению Покусаевой, и вовсе может оказать негативное влияние на психику ребенка. Если, например, мать будет кричать на ребенка, а ее робот-копия — спокойно делать работу по дому, да еще и петь колыбельные по первой команде, то могут возникнуть серьезные проблемы во взаимоотношениях ребенка с матерью, а впоследствии и со всеми людьми вообще. Уже сейчас по этим же причинам дети предпочитают гаджеты, что нередко мешает их социализации.

Красивая игрушка

Впрочем, едва ли такие роботы-няни в обозримом будущем станут достоянием масс. Если есть опция выбора внешности, значит, каждый робот делается под индивидуальный заказ. А такой заказ — вещь недешевая, и очень небольшой процент российских семей сможет себе это позволить. Так что пока можно просто отметить, до чего дошел прогресс, и радоваться новым красивым игрушкам, даже если иногда они и не очень красивые.

Председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков уже отметил, что в России пока новая модель серьезного интереса не вызвала. Зато в МВД оценили другую инновацию компании — робота-полицейского. У этого, надо думать, проблем с социализацией точно не возникнет.