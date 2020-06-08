Основательница бренда «Мам, купи» обматерила и уволила подчиненную в карантин. Теперь ее дружно осуждают

Блогершу и основательницу модного бренда «Мам, купи» массово осуждают в Сети. Девушка все время выступает против несправедливости и дискриминации, но при этом обругала и уволила свою сотрудницу во время пандемии за ошибку.

6 июня в Twitter оказалась переписка известной блогерши и основательницы модного бренда «Мам, купи» Дарьи Зарыковской с подчиненной.

Зарыковская попросила сотрудницу заказать ей доставку мебели на дом. Произошло недопонимание, в результате которого Зарыковская в грубой форме отчитала девушку в рабочем чате, а затем уволила.

Эта история могла бы остаться рядовой и незамеченной — для многих россиян нет ничего необычного в том, то начальник матом отчитал подчиненного за промах. Но в одном из своих интервью Зарыковская говорила, что в ее компании сотрудники бы никогда не стали жаловаться на условия труда, потому что к ним относятся с уважением.

После этого в социальной сети началось широкое обсуждение ситуации: непрофессионализма начальницы, недопустимости подобного обращения с подчиненными, этичности подобных разборок перед другими сотрудниками и так далее.

Когда скандал разгорелся, Зарыковская все же извинилась. Она признала, что «совершила ошибку» и что конфликт произошел на фоне стресса.

Блогерша добавила, что ей было тяжело работать с конкретной сотрудницей и что «у этого злобного сообщения был контекст». Однако большую часть пользователей Twitter, которые подключились к дискуссии, это не удовлетворило.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал блогершу, написав, что подобная манера общения свойственна многим начальникам, а молодое поколение просто не умеет выполнять поставленные задачи и справляться со стрессом на рабочем месте.

В свою защиту Зарыковская добавила, что публиковать рабочую переписку со стороны ее подчиненной было неэтично. Это вызвало еще большее недовольство среди пользователей социальной сети и еще больше вопросов к поведению самой блогерши.

Однако в основном комментаторы вели дискуссию на уровне самой блогерши в опубликованной переписке — опускались до мата и личных оскорблений.

Зарыковская позже попросила «не желать [ей] смерти в реплаях», так как аудитория очень эмоционально отреагировала на опубликованную переписку. Сейчас социальные сети блогерши заполнены сообщениями с оскорбительными выдержками из ее переписки с сотрудницей, но направленными уже в адрес самой Зарыковской.