Малышка с черным родимым пятном едет лечиться в Россию. В США ее называли монстром

Шестимесячную Луну Феннер называют монстром из-за большого черного родимого пятна на лице. Ее обзывают, на нее показывают пальцем. Даже в церкви малышке не дают покоя. Убрать образование с лица девочки американские врачи не в силах. Но операция жизненно необходима американке, ведь «очки Бэтмена» могут перерасти в рак кожи. Теперь семье помогут в России, рассказала «360» мама Луны.

Кэрол Феннер, мама малышки, рассказала, что уже побывала у многих американских специалистов в разных городах — в Чикаго, Флориде, Бостоне, Нью-Йорке, но никто не мог справиться с их проблемой.

«Именно в Нью-Йорке я встретила очень хорошего врача, у него были лучшие результаты по таким операциям. Мы хотели пойти к нему, но страховая Луны не захотела покрывать эту операцию. А ее стоимость составляла почти 400 тысяч долларов!», — пояснила она.

Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

Кэрол пыталась собрать деньги на операцию с помощью общественных компаний, но нужная сумма так и не набралась. Да и результаты врачей по таким операциям были не слишком хорошими, в то время как цены — высокими. В этот момент с семьей связался врач из России.

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«И тогда мне позвонил тот доктор из России. Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США. Он показал мне результаты его предыдущих пациентов, операций. Мне они понравились. В США нам пришлось бы четыре года подряд делать разные операции. В России же нам предстоит примерно год, максимум — полтора, хирургических вмешательств», — пояснила мама малышки.

Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

Идею Кэрол везти дочь в Россию многие американские врачи назвали «сумасшедшей».

«Доктора в США сказали, что я сумасшедшая. Да! У них здесь нет такой процедуры. Ее использует только доктор в Краснодаре, как я поняла. Один из американских врачей мне в лицо сказал: „Вы с ума сошли?“. А я ему ответила, что не остановлюсь. Я сделаю все, что должна сделать», — поделилась с «360» Кэрол.

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Врач-онколог, руководитель Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов рассказал «360», что случай Луны Феннер уникальный.

«Случай уникален тем, что область поражения занимает почти все лицо, и удаление таких образований — задача сложная и технически, и биологически. В США им предложили такое количество операций, которое несовместимо со здоровьем ребенка. А наша технология позволяет сделать это в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств», — отметил он.

Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

По словам врача из Краснодара, американские коллеги фактически отказали в лечении, когда сказали, что для успешного удаления пятна с лица малышки потребуется около 80 операций. Российская клиника же предлагает вылечить Луну за шесть-восемь операций.

Лечение девочки будет состоять из нескольких этапов. Сначала ей придется привыкнуть к другому часовому поясу, иному климату. И только после этого начнутся операции.

Мы уверены в успехе операции однозначно, иначе бы не предложили свои услуги Павел Попов.

Попов подчеркнул, что такие операции в клинике проводились неоднократно, но были не такими масштабными как те, что предстоят маленькой американке.

«Сложность [заключается] в том, что фактически нужно поменять мягкие ткани лица, воссоздать лицо без серьезной потери, так сказать, красоты, потому что это девочка. А выполнение операции жизненно необходимо, потому что такие образования заканчиваются злокачественным поражением — смертельным. Это происходит в течение жизни. Когда именно — неизвестно, но что это произойдет обязательно», — заявил он.

Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

Кэрол надеется на успех врачебного вмешательства. Однако, в случае неудачи она не собирается сдаваться и опускать руки — мама намерена продолжить борьбу за здоровье и красоту своей дочери. Уже сейчас многие прохожие негативно реагируют на внешность Луны. Малышка встречает хейтеров каждый день. По словам Кэрол, самая ужасная ситуация случилась в церкви. Там маленькая девочка спросила свою маму, что с лицом Луны, на что та ответила «О боже, не смотри туда, это какой-то монстр! Какой ужас!».

«Не только повышенный риск получить рак кожи, но и негатив от хейтеров стал одной из причин, по которым мы решились на эту борьбу. Люди, оказывается, могут быть такими злыми. На Луну показывают пальцем каждый день. Я не хочу, чтобы она слышала это все когда подрастет и останется без меня, не хочу, чтобы ей пришлось проходить через такое», — заключила она.