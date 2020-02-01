Малолетний хулиган получил всего 3 года за смертельное ДТП. А герой, спасший женщину, может сесть на 15 лет

В Чувашии подростка приговорили к трем годам воспитательной колонии за смертельную аварию, которую он устроил пьяным и без прав. Россияне приговором не довольны и напомнили, что жителю Брянска сейчас грозит 15 лет за то, что он спас женщину от мужа с ножом.

Выпил и убил человека

17-летний юноша устроил аварию 17 августа 2019 года в Комсомольском районе Чувашии. Как выяснили следователи, он обманом завладел Lada Granta, которую арендовал местный житель, и в компании еще двух молодых людей нетрезвым отравился в путь. Он врезался сзади в Scoda Octavia, которая остановилась на дороге, пропуская фуру перед поворотом налево.

В итоге водитель Skoda погиб на месте, девушка и юноша, которые находились вместе с подростком в Lada, получили закрытые черепно-мозговые травмы. Сам виновник ДТП сломал ногу, причем с этой травмой еще и попытался сбежать с места аварии.

Следователи также выяснили, что 17-летний юноша уже попадал в поле зрения стражей порядка. Его поставили на учет за кражу, неоднократно его привлекали к административной ответственности за появление в общественных местах пьяным и вождение машины в нетрезвом виде.

Последствия

Суд признал его виновным в совершении аварии, которая повлекла смерть человека. Причем в статье фигурируют два отягчающих обстоятельства — оставление места совершения преступления и алкоголь в крови. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 12 лет колонии. Молодому человеку три года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

История привлекла внимание пользователей Pikabu, которые отметили гуманность судьи, причем в прямом значении.

«Ну он же не с девочкой на диване сидел, а просто человека убил», — отметил mooduckduck.

«Странно что вообще до суда дело дошло», — добавил oz0ne.

«Пф, человека убил, фигня какая-то», — заметил Aizes.

Источник фото: Pikabu

Пользователи предположили, что так юноша показал способ отомстить сопернику с минимальными последствиями для себя. Многие вспомнили другой случай, который грозит более серьезными последствиями.

«Такие дела. Пьяный, без прав, убил и покалечил людей — наш парень, вот тебе по минимуму. Защитил женщину от мужика с ножом — грозит 15 лет», — отметил автор поста.

Герой в тюрьме

Речь идет о жителе брянского поселка Путевка Николае Макурине. Он пришел в магазин и стал свидетелем семейной ссоры, в ходе которой мужчина размахивал ножом. Когда Макурин и женщина вышли из магазина, ее муж набросился на них, завязалась драка, в ходе которой обидчик ударился головой о лед и умер.

Теперь Макурину грозит 15 лет по обвинению в убийстве. Следователи посчитали, что мужчина не покушался на свою жену, а только угрожал. Пока что не помогает и то, что женщина рассказала, что ее погибший муж регулярно бил их с ребенком и что теперь она начала привыкать к нормальной жизни.

Дело Макурина будет рассматривать суд присяжных, его заседание назначили на 12 февраля, пишет ТК «Городской». Суд Макурин ждет уже год, все это время находясь в СИЗО.