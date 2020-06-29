«Малой бетонке» дали зеленый свет

В Подмосковье открыли очередной участок ЦКАД, связавший Можайское и Новорижское шоссе. Его запуск разгрузит МКАД, дороги Звенигорода и расположенных на «Малой бетонке» населенных пунктов. Полностью трассу сдадут в 2021 году. Тогда водителям не придется часами стоять в многокилометровых пробках.

Утром 29 июня губернатор Андрей Воробьев, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих запустили движение по отрезку ЦКАД между Можайским шоссе и Новой Ригой. Участок пятой очереди начинается от эстакады у станции Звенигород. Его открытие уберет городские пробки и снизит трафик в расположенных на Московском малом кольце («Малой бетонке») А107 населенных пунктах.

«Безусловно, для нас это и экономика, удобство для людей, это однозначно разгрузит МКАД, который мы часто видим перегруженным по понятным причинам — он является транзитной дорогой. Для нас сложно переоценить значение ЦКАД. Для нас это новая жизнь и второе дыхание», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Половина ЦКАД в 2020

Четырехполосная 23-километровая дорога состоит из 11 километров реконструированной «Малой бетонки» и нового 12-километрового участка. На всем протяжении его освещают мощные светодиоидные энергосберегающие фонари. Там появились пять современных транспортных развязок, четыре надземных и один подземный переходы, три экоперехода для диких животных и прочие инфраструктурные сооружения.

Андрей Воробьев, Марат Хуснуллин и Евгений Дитрих открывают участок ЦКАД-5. Источник фото: телеканал «360»

«Правительство всегда уделяло этому сложному проекту большое внимание. Но мощный толчок был дан в последнее время и несмотря на ограничения — три месяца по сути мы все находились в непонятном положении, а строители не сидели сложа руки. Они строили, могли делать очень важное дело. Конечно, Московская область от этого выигрывает. От этого выигрывает вся наша страна. Такие масштабные проекты делают всех нас сильнее», - пояснил губернатор.

В июле, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, откроются еще несколько маленьких участков суммарной протяженностью 14 километров. Затем движение пустят по двум большим отрезкам на 100 километров. К концу 2020 года строители в общей сложности сдадут 150 километров третьей и 75 километров пятой очереди автодороги.

«У нас огромное количество дорог, и это масштабный президентский проект. Если бы не было принято решение [его запустить], сложно представить, как бы мы выглядели все. Вы знаете, что «Бетонка» стоит колом — так это называется, потому что траки идут по всей стране, и люди бесконечно маялись в пробках. В этом году сдается 200 километров — считайте, больше половины огромного транспортного кольца», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Сроки и смета

Пятая очередь ЦКАД свяжет Наро-Фоминский, Одинцовский, Истринский, Солнечногорский городские округа и Звенигород. Дорогу прокладывают с существенным опережением графика, уточнил Хуснуллин. Но, несмотря на стремление как можно быстрее достроить ЦКАД, расходы не превысят заявленные 730 миллиардов рублей.

«Мы постараемся уложиться в бюджет. Пока у нас сложный вопрос — мы имеем 870 пересечек с инженерными сетями «Газпрома» и «Россетей»». Сколько будут стоить эти перекладки, мы пока не знаем. Но найденные технические решения позволяют с уверенностью говорить, что они будут дешевле, чем мы делали это раньше», — рассказал вице-премьер.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые подрядчики помогают с переносом мешающих стройке коммуникаций. График работы во многом зависит от того, насколько оперативно будут решать проблемы «узких мест».

«Мы надеемся, что это даст нам возможность максимально ускориться. <…> Если прогресс будет такой же поддерживаться, то есть вероятность уже в этом году основной ход запустить. Понятно, что благоустройство все мы не успеем сделать, тем более по контракту это следующий год только. Но большую часть ЦКАД будем пытаться запустить в этом году», — заключил вице-премьер.

Стоимость проезда

Максимальный тариф на проезд ЦКАД составит 2,5 рубля за километр, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. За все 336 километров получится всего 840 рублей. Но большинство профессиональных водителей пользуются транспондерами, благодаря чему стоимость поездки снизится на 20% — примерно до двух рублей за километр пути.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство ЦКАД началось в Московской области в 2014 году. Общая протяженность кольца составит 336 километров. Оно расположится между автодорогами А107 и А108 — «Малой бетонкой» и «Большой бетонкой». Трасса состоит из пяти больших участков. В 2020 году движение запустят по первому, третьему и пятому, в 2021-м — по четвертому. Сроки сдачи второй очереди пока не уточняются.

Трасса пройдет в обход крупных населенных пунктов через главные подмосковные шоссе — Волоколамское, Новорижское, Минское, Киевское Симферопольское и другие. Появление ЦКАД разгрузит движение по МКАД, а также «транзитным» улицам населенных пунктов Подмосковья.