Малоизвестная болезнь поразила детей из разных стран. Вакцины от RSV нет

В разных странах мира медики зафиксировали случаи массового заражения детей и подростков респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Больше всего заболевших оказалось в США, Великобритании, Японии и Швейцарии — местные врачи считают, что вспышки связаны с ослаблением иммунитета из-за антиковидных мер. В разговоре с «360» вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что вакцины от вируса нет — тем он и опасен.

Респираторно-синцитиальный вирус

По данным Би-би-си, детские больницы четырех стран уже переполнены. Чаще всего в них попадают младенцы или маленькие дети с подтвержденным RSV. Этот вирус вызывает воспаление дыхательных путей и, по словам медиков, до сих пор малоизучен.

Глава отделения детских инфекционных заболеваний больницы Нью-Йорка Рабиа Ага рассказал агентству, что первые случаи заражения детей респираторно-синцитиальным вирусом произошли в апреле этого года. Сперва врачи были уверены, что у детей коронавирус, но позже выяснилось, что они страдают от другого заболевания.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что респираторно-синцитиальный вирус врачи лечат уже давно, он не является какой-то новинкой.

«Это парагриппозный вирус — он всегда был, есть и будет. Он не является эпидемическим, это значит, что он не распространяется широко. Но он вызывает достаточно сильную респираторную инфекцию, которая для маленьких детей представляет опасность», — отметил Альтштейн.

Профессор уточнил, что вирус может вызвать пневмонию и поражение верхних или нижних дыхательных путей, а в некоторых случаях может привести к смерти младенца. Специальных лекарств или вакцин от него нет, поэтому к RSV относятся так настороженно.

При этом центры по контролю и профилактике заболеваний США подчеркивают, что у большинства детей вирус протекает легко и не отличается от обычной простуды. По словам Альтштейна, респираторно-синцитиальный вирус является обычной респираторной инфекцией. У ребенка она может протекать довольно долго. При этом специфического лечения нет, как и серьезной превентивной защиты. Чтобы не заразиться RSV, нужно соблюдать те же ограничения, что и при коронавирусе: сохранять социальную дистанцию, а также избегать людных мест и близких контактов. Однако для детей это очень сложно.

Виноват коронавирус?

Зарубежные врачи предполагают, что вспышки вируса среди детей произошли отчасти из-за коронавируса. В прошлом году сезон этого вируса был полностью пропущен из-за санитарных мер, которые ввели во всем мире, чтобы сдержать пандемию.

Из-за социального дистанцирования, масок, перчаток, перехода на удаленную работу и локдаунов люди практически не болели вирусными заболеваниями, в том числе RSV. В результате организмы перестали вырабатывать антитела против инфекции. Матери, которые родили детей в это время, не смогли передать им иммунитет к заболеванию, так как не имели его сами. В результате младенцы начали заболевать RSV — вместе с детьми постарше, которые также не смогли выработать антитела против вируса.

«Люди всегда говорят, что дети заражают взрослых, но если задуматься, здесь все было не так, а наоборот. Когда взрослые и дети старшего возраста носят маски, соблюдают социальное дистанцирование и моют руки, мы не видим ни гриппа, ни RSV. А когда они ослабляют свои меры, вирус снова циркулирует и все больше маленьких детей попадает в больницы», — процитировало Би-би-си слова заведующего отделением инфекционных болезней и эпидемиологии Университетской детской больницы в Цюрихе Кристофа Бергера.

Врачи отмечают, что всплески заражения вирусом зафиксировали вскоре после ослабления ограничительных мер. При этом Альтштейн уверен, что между коронавирусом и заболеванием нет прямой связи.

«С ковидом, я думаю, это не связано. В период этой пандемии частота респираторных заболеваний уменьшилась. В частности, это связано с теми мерами, которые мы принимаем против ковида, — они защищают и от других заболеваний. Вспышки начались из-за сезонного подъема. Это достаточно часто встречающийся вирус», — заключил он.