Торговые центры заменили города. От этого страдают наши дети

С развитием торгово-развлекательных центров жизнь улиц медленно, но верно затухает. Все «места притяжения», где жители города могут провести досуг, непременно вымирают, если рядом открывается ТЦ, потому что не могут составлять конкуренцию заведениям внутри молла. Об этом «360» рассказал архитектор-урбанист, профессор Международной академии архитектуры Андрей Иванов.

Город в городе

«Сейчас торговые центры играют слишком большую роль, становятся частично культурными центрами, центрами общественного питания, там формируется то, что могло быть распределено по улицам — они оттягивают на себя уличную активность, становятся мини-городами, изменяя реальный город», — объяснил он.

Такое перемещение общественной жизни в торговые центры убивает разнообразие, потому что большая часть гигантов предпочитают заключать контракты с популярными брендами. Действительно, чаще всего в ТЦ можно встретить крупные магазины масс-маркета, а небольшие локальные бренды и производители остаются на отшибе из-за высоких цен на аренду помещений.

Для города более естественна мелкая розница, разные маленькие магазинчики с частными, конкретными владельцами, которых ты знаешь. Они создают правильную среду. Но у нас сейчас не умеют формировать улицы Андрей Иванов архитектор-урбанист, профессор Международной академии архитектуры.

Источник фото: torange.biz

Заместитель генерального директора Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Гриднев подтверждает, что торговые центры сильно меняют структуру города, разобщают его.

Там, где располагается ТЦ, вся торговля, которая была вблизи, потихонечку начинает вымирать. А улицы должны быть живыми, должны быть наполнены людьми — это классика урбанистики Дмитрий Гриднев заместитель генерального директора Института градостроительного и системного проектирования.

Источник фото: Pexels/Tom Fisk

ТРЦ не для детей

Научный сотрудник Института психологии РАН Татьяна Дробышева рассказала «360», что в социальной психологии ТРЦ рассматриваются как фактор неблагополучия, потому что обычно выходной — это возможность для родителей и детей провести время вместе, общаясь, с контактом «глаза в глаза». А поход в торговый центр только создает иллюзию совместного времяпровождения.

Родители оставляют детей в игровых зонах и считают, что они таким образом убивают сразу двух зайцев: они идут в магазин, ребенок им не мешает, и ребенок в то же время вроде как развлекается и коммуницирует. Но на самом деле это не так Татьяна Дробышева научный сотрудник Института психологии РАН.

По мнению психолога, для детей — особенно дошкольного возраста, — наиболее благоприятны те зоны города, которые дают возможность быть вместе с родителями. Например, парки, потому что там они могут пообщаться.

Сегодня посещение ТРЦ стало ритуалом семейного проведения досуга, считает научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии, кандидат психологических наук Анастасия Воробьева.

Она подтвердила, что на самом деле никакого «семейного» общения в таких местах не происходит — фактически, семья занята покупками или теми развлечениями, которые есть в ТРЦ, а не друг другом.

Источник фото: телеканал «360»

Более того, дети легко привыкают к подобному досугу и в будущем могут предпочесть шопинг походу в музей или выезду на природу.

Родители таким образом формируют определенный стереотип проведения досуга. Ребенок будет думать, что правильно по выходным ходить не в парк и не в какую-нибудь альпинистскую секцию, а в торговый центр Анастасия Воробьева научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии, кандидат психологических наук.

Более того, Анастасия Воробьева отметила, что сейчас ТРЦ для развитого мира стали символом культуры потребления и перепотребления, покупки ненужных товаров, которые потом выбрасываются и гниют на свалках.

В европейских странах встретить в городах большие торгово-развлекательные центры значительно сложнее, чем в России — там они как правило вынесены за пределы города. «ТЦ там не встроены в ткань города, а у нас город выворачивается наизнанку», — добавил Иванов.