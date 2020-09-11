Чужой ребенок в своем ауле. Маленького омича мучили и связывали в доме двух матерей

Взрослые из Омской области систематически издевались над полуторагодовалым мальчиком. Его нашли в синяках, со следами ушибов и очень голодным. Кто именно избивал ребенка, предстоит разобраться следователям. Но СМИ пишут, что жертвой стала и его молодая мать.

В стесненных обстоятельствах

В 20 лет жительница Омской области Евгения осталась вдовой с маленьким ребенком на руках. Казалось, что руку помощи протянула многодетная знакомая Гульмира. Она приютила мать с малышом в своем доме в ауле Коянбай (Таврический район). Однако прием оказался не таким радушным, как ожидала девушка.

По данным Telegram-канала «112», на мать-одиночку свалили всю работу по дому. Хозяйка якобы заставляла ее брать в долг еду в местном магазине. Кроме того, «благодетельница» стала издеваться над полуторагодовалым малышом. Журналисты считают, что именно она его связывала, била и морила голодом, а все происходящее снимала. Трое ее собственных детей якобы тоже участвовали в издевательствах.

Портал kp.ru написал, что побои начались после того, как мальчик сломал отопительный котел. Хозяйка заявила, что мать мальчика должна ей вернуть 20 тысяч рублей. Если этого не произойдет, то женщина грозила отправить фото с избиениями в полицию и опеку. Представителям органов она обещала рассказать, что это мать бьет ребенка, бросает его на чужих людей, а сама убегает к любовникам.

По данным издания, знакомая в какой-то момент отказывалась впускать мать ребенка назад домой. Девушка, находясь в отчаянии, попросила о помощи брата этой женщины. Он остался в ужасе от действий сестры, тайком забрал ребенка и вернул его матери.

Приютившая мать-одиночку женщина все отрицает.

«Эта женщина утверждает, что ребенка связывала мать, когда уходила гулять, мать — что связывала знакомая, чтобы ее сын ей не мешал», — заявила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Лечение и побег

Мать и ребенка госпитализировали. В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что у мальчика множество ушибов, ссадин на голове и лице. Врачи диагностировали также ушиб спины и гематомы на ногах. В Сети появилось видео, на котором малыш тянется за едой. На его руках видны ссадины.

Ребенка лечили в Таврической ЦРБ. Однако 6 сентября женщина с сыном покинула лечебное учреждение. Сейчас их ищут. Представительница местного Минздрава в беседе с «360» подчеркнула, что мать имела полное право уйти из клиники.

Каждый пациент, в этом случае нерадивая мама, имеет право покинуть больницу. Это не тюрьма пресс-служба Минздрава Омской области.

Врачи сообщили об их уходе в полицию.

Реакция СК и прокуратуры

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Истязание малолетнего». Прокуратура района проводит проверку. Мать могут ограничить в родительских правах, написало издание «Омск-информ». Также проверка идет в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. Этих людей могут привлечь за халатность.

«360» дозвонился до аппарата уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Омской области. Однако там заявили, что комментариев не будет, так как Елизавета Степкина находится в отпуске.

Известно, что 15 сентября в Таврическом районе состоится внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области.