Маленькое дело вырастет в крупную компанию. Как подмосковным бизнесменам выйти на экспорт

Продукция из Подмосковья экспортируется во многие страны. Среди международных партеров региона есть Казахстан, Белоруссия, Китай, Индия и Япония. Выйти на международный экспорт могут даже представители малого и среднего бизнеса. В этом им поможет правительство региона. Как найти международных партнеров и расширить рынок сбыта, «360» рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Далее — прямая речь Екатерины Зиновьевой.

Какие товары экспортирует Подмосковье?

Наш экспорт на 97% несырьевой и неэнергетический, мы в основном поставляем готовую продукцию высокого передела и с большой добавленной стоимостью, например, оборудование, машины, электрооборудование. Так, у нас есть поставщик 3D-принтеров. Также ведется экспорт фармацевтической и пищевой промышленности. Больше всего мы экспортируем шоколадных кондитерских изделий — например, конфеты «Коркунов».

Какие страны это покупают?

Прежде всего, страны ближнего зарубежья — они нам близки, и исторически так сложилось, что очень большой экспорт идет туда. Две ключевые страны — Белоруссия и Казахстан. Если говорить о дальнем зарубежье, то это прежде всего Индия и Китай.

Сейчас, в период пандемии, многие производства прекратились, границы закрылись и вообще российский экспорт упал на 23%.

Экспорт продукции из Подмосковья не снизился, мы остались на прежнем уровне, сохранили свои позиции. Это из-за того, что мы экспортируем не сырье, а готовую продукцию.

Как Подмосковье поддерживает экспортеров?

Существует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В Подмосковье сейчас около трех тысяч экспортеров, ежегодно в Фонд ВЭД обращается порядка тысячи компаний.

С начинающими наша задача — помочь, здесь работает некий экспортный акселератор: мы просто проводим за руку компанию — будущего экспортера и объясняем все шаги, которые нужно предпринять.

Второй группе интересны новые каналы сбыта и поиск поставщиков. Например, мы субсидируем выход на международные электронные площадки — eBay, Aliexpress, Amazon. Предприниматель на эти цели может получить до миллиона рублей.

У нас есть три группы получателей мер поддержки. Прежде всего это начинающие компании, затем экспортеры, которые твердо стоят на ногах, и третья группа — уже успешные производители.

Источник фото: Центр поддержки экспорта Московской области

Третья группа предприятий — это те, кто давно и успешно являются экспортерами. Им, как правило, мы помогаем решать текущие рабочие задачи, например вопросы с сертификацией, с получением лицензий, разрешений, с патентованием. Мы тоже часть этих затрат субсидируем и оказываем административную поддержку.

Удачные экспортеры Подмосковья — кто они?

Фонд ВЭД — это наш аналог Российского экспортного центра. Его специалисты рейтингуют все региональные фонды. Наш ВЭД, хочу отметить с гордостью, занимает первое место в рейтинге, он самый эффективный. Для оценки используют такой показатель: какой объем экспортного контракта удалось заключить нашим клиентам на рубль бюджетных средств. В прошлом году с помощью нашего фонда 99 производителей вышли на экспорт, они заключили контрактов на 700 миллионов долларов.

Компания Metiz в Щелкове производит комплектующие для протезов, она при содействии нашего фонда вышла на рынки Японии и заключила контракт на миллион долларов США. Такой небольшой бизнес и хороший старт.

Еще есть интересный пример, как во время распространения COVID-19 перестроили свою работу компании: у нас в Бронницах открылось очень крупное производство средств индивидуальной защиты — маски, халаты. Компания называется «Нетканые материалы». После выхода из пандемии и начала активной работы компания нашла для себя новый рынок сбыта, и сейчас они поставляют свою продукцию в Арабские Эмираты. Эта компания еще и получила субсидию на затраты на оборудование. В этом году для производителей средств индивидуальной защиты мы увеличили объем субсидий с 50 до 80%.

Крупный производитель Royal Canin вдвое увеличил объем выпуска продукции, расширил свое присутствие на рынках России, еще и открыл для себя экспортный потенциал в Скандинавии. Там большинство заводов закрылись, а корма для домашних животных были нужны.

Подмосковье находит экспортеров или они — Подмосковье?

Это дорога с двусторонним движением: и экспортер находит нас, и мы находим его. Очень важно работать совместно. Часто компании приходят в ВЭД с готовым запросом — конкретный покупатель, определенная страна. Например, «помогите мне вопрос с сертификацией или лицензированием решить». Тогда мы просто берем и четко отрабатываем по алгоритму.

Экспортеров стало больше, малому бизнесу будет сложнее?

Мы живем в век смартфонов и электронных площадок. Поэтому сейчас проще выйти на международный рынок. Для малого и для среднего бизнеса это абсолютно рабочий инструмент. Есть очень много банковских программ. Мы максимально стараемся сотрудничать со всеми, кто такие сервисы предоставляет.

Как пандемия повлияла на экспортеров?

Во время пандемии все открыли для себя электронные каналы продаж, покупки, доставки. Предприниматели стали искать, куда еще можно свой товар направить, чтобы не потерять объемы производства. Например, крупная компания, которая давно работает в Одинцове, «Марр Руссия». Они производят заготовки для бургеров. В период локдауна количество выпускаемой продукции пришлось сократить. Компания стала активно думать, что делать, и решила свою продукцию экспортировать в Китай.

Жизнь меняется, и мы меняемся вместе с ней. В прошлом году было порядка 30 международных выставок, в которых мы принимали с нашими экспортерами участие. В этом году мы успели меньше девяти провести до закрытия границ. Но мы нашли новые каналы связи — это общение онлайн. Все конференции проводились онлайн, мы организовывали встречи с уже действующими экспортерами и международными компаниями по Zoom. С февраля по май провели пять или шесть видеоконференций с крупнейшими производителями. Обсуждали ситуацию: в чем нужна помощь, какая у них сейчас экономическая ситуация, что мы можем сделать как правительство Московской области. Выставки — это хороший канал. Но это лишь один из каналов. Я думаю, мы справимся с этим ограничением.

Пришлось урезать финансирование?

В 2020 году у нас было чуть увеличено финансирование на поддержку экспортеров Подмосковья. 330 миллионов рублей выделено. Но важна не сумма, а эффективность поддержки. Не зря наш фонд получил первое место, он признан максимально эффективным с точки зрения отдачи. На один рубль бюджетных средств мы получили пять долларов экспортного контракта. Это новые рабочие места и налоги.

Важна ли обратная связь от бизнеса?

Для нас очень важна обратная связь от бизнеса. С ней мы сверяем правильность своих действий. У нас есть телефон 0150, на который любой предприниматель Подмосковья может обратиться, и e-mail 0150, на который можно оставить отзыв о нашей работе, дать запрос на какой-то определенный вид новых мер поддержки. Регулярно мы проводим встречи с бизнесом. Они проходят через Zoom. Подключается большое количество предпринимателей, потому что в формате офлайн не каждый находил время приехать. Мы поняли, что в онлайне у нас аудитория очень сильно расширилась.