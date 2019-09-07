Известия о вероятном обмене заключенными между Россией и Украиной появились после того, как из тюрьмы вышел российский журналист Кирилл Вышинский. Киев и Москва особо не распространяются о деталях возможного обмена, когда он состоится — тоже неизвестно. Впрочем, то, что диалог между странами наконец начался — вселяет надежду во многих. Политолог из Франции Ксавье Моро заявил «360», что потепление уже началось. Но есть и негативные моменты.

Вопрос обмена заключенными стороны начали обсуждать еще в середине июля. Участвовали в этом омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Но после освобождения из-под стражи главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского слухи резко активизировались.

Менее чем за сутки в сети появилось множество заявлений, явно противоречащих друг другу. Высказывались представители разных сторон: сотрудница Верховной Рады даже написала, что обмен «уже состоялся», правда, пост потом удалила. А журналисты бросились в аэропорт встречать самолет с заключенными.

Реальные движения начались 7 сентября. Украинский самолет прилетел во Внуково, а российский — в Борисполь.

Факт долгожданного диалога между Россией и Украиной надо считать успехом, полагает политолог из Франции Ксавье Моро.

«Да, маленькими шажочками мы идем к прогрессу. Это в любом случае лучше того, что было при Порошенко. Потому что тогда речи об обмене заключенных речи и не шло. Об этом вообще не говорили. И даже Путин устал тогда и не хотел говорить с Порошенко», — отметил эксперт.

Я думаю, что обмен будет. Еще есть слухи, что некоторые украинские моряки вообще не хотят возвращаться. Это значит, что у сторон могут быть проблемы Ксавье Моро.

Впрочем, полагать, что такого рода диалог пройдет легко, было бы наивно. Ксавье считает, что этот обмен гораздо важнее для Зеленского, чем для Путина. «Я думаю, что президент Украины сделает все возможное, чтобы обмен случился», — полагает политолог.

Так ли все чудесно?

Поможет ли обмен наладить отношения и решить другую насущную проблему Украины — боевые действия в Донбассе? Моро считает обмен хорошим знаком, но призывает не переоценивать его значение.

«Единственное, что решит вопрос Донбасса — это Минские соглашения. А их не уважает Киев», — отметил собеседник «360». Путин хочет дать Зеленскому шанс стать другим президентом. Не таким как Порошенко, полагает Моро Но обольщаться при этом обещаниями Киева не следует.

«Тут надо быть осторожным, потому что пять лет назад у Порошенко была программа примерно как у Зеленсокого. Из десяти пунктов. И третий был о том, что он найдет общий язык с Россией за несколько месяцев. А потом Порошенко, наоборот, стал очень агрессивным», — вспоминает политолог, давно следящий за конфликтом в Донбассе. И по его мнению. этот конфликт далеко от завершения. Ведь только вчера украинская армия взяла в плен солдат ДНР.

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Моро напомнил, что свой пост сохранил глава МВД Украины.

«То, что Зеленский не убрал Авакова, является доказательством того, что новый президент не так уж независим. Это очень важная должность, и Аваков будет иметь вес. К сожалению, это очень плохой знак. Это значит, что все преступления, совершенные преступниками карательного батальона останутся безнаказанными. Никто никого судить не будет. Это значит, что у них до сих пор свободные руки, и они могут творить все, что захотят. Я думаю, что обмен пленных между Украиной и Россией не связан с Минскими соглашениями. Понимаете, все карательные батальоны зависят от министра внутренних дел Авакова», — пояснил собеседник «360».