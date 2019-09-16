Маленьких живодеров хотят наказывать через суд. Так их сделают взрослыми уголовниками

«Самое последнее дело»

В начале августа в свердловском городе Березовский мужчина жестоко убил собаку на глазах у детей. На него завели уголовное дело, но пройдет ли это без последствий для детей, никто не знает. Детская жестокость зачастую лишь отражает жестокость взрослых, подсмотренную в семье и на улице.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уверен: снижение возраста ответственности за различные преступления не приведет ни к чему хорошему. «Сегодня в РФ создана, на мой взгляд, достаточно стройная система работы с детьми, преступившими закон. Это система специальных училищ, школ закрытого типа и открытого типа, и даже — самый крайний вариант — колонии для несовершеннолетних. Мне кажется, как раз вопросы, связанные с реабилитацией, с формированием другого отношения и к человеку, и к животным более актуальны», — сказал он «360».

Когда дело касается детей, утверждает детский омбудсмен, все действия по предотвращению и пресечению преступлений должны быть связаны с социально-педагогическими практиками. «Мы должны именно перевоспитать, а не наказать. Это самое последнее дело», — считает он.

Сегодня в России самое радикальное учреждение для детей — колонии для малолетних преступников. Облегченные варианты — специализированные закрытые школы с режимом, ряд открытых специализированных школ. Однако Игорь Мороков отметил, что социально-педагогический потенциал таких заведений не полностью используется. «Сюда нужно обратить внимание и с точки зрения профилактики преступлений, и сточки зрения реакции на совершенные преступления», — считает он.

Мороков напомнил, что Конвенция ООН по правам ребенка принимала ряд документов «о недопустимости, о максимальном снижении возможности детей соприкоснуться с арестантской субкультурой». Именно этого соприкосновения боятся противники снижения возраста уголовной ответственности.

Больше криминала

Психолог и профессор Андрей Зберовский считает главной причиной детской жестокости к животным насилие в семье. «Если ребенок видит насилие или если совершается насилие по отношению к нему, для него это становится нормой. И поскольку он не может вымещать его на взрослых, он совершает его над животными», — утверждает Зберовский.

Он рассказал, что за 27 лет психологической практики не раз встречал людей, которые в юности совершали аморальные действия в отношении животных. Но в дальнейшем, по словам психолога, большая часть этих людей не совершала преступлений, не продолжала какие-либо насильственные действия в отношении живых существ. «То или иное уголовное наказание явно поломало бы им жизнь, они бы не стали успешными и достойными членами общества», — считает он.

Дети стали более жестокими?

Андрей Зберовский считает, что снижение возраста уголовной ответственности нецелесообразно еще и потому, что дети часто могут не понимать, что они совершают какие-то предосудительные действия. И было бы в корне неправильно сразу привлекать их к уголовной ответственности.

«Те цифры, к которым пришло общество — 16, 18 лет — они не случайны. Потому что ребенок все равно остается ребенком, и огромное количество действий, которые они совершают, действий на грани правонарушения или даже преступления, связаны с тем, что ребенок пробует на прочность себя и мир», — сказал Зберовский.

Вместе с тем психолог отметил: больше живодеров среди детей не стало — они были всегда, просто сегодня нам легче о них узнать благодаря интернету и социальным сетям.

Другого мнения придерживаются зоозащитники. Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева категорична: снижать возраст ответственности просто необходимо, «особенно при волне живодерства, в которой захлебнулась страна».

Но она признает, что последствия у ранних судимостей могут быть более ощутимыми, чем мы рассчитываем. «У нас человек, впервые попавший за решетку, рискует остаться там надолго, могут последовать другие правонарушения. Но общество не может не реагировать на эти вопиющие случаи живодерства, — сказала она. — Путь даже это будет не уголовная ответственность, пусть это будут огромные административные штрафы — на родителей, на кого угодно, но 14 лет — это уже сформировавшийся человек. Люди должны знать, что ответственность должна наступить неминуемо».

Нет задачи отправить подростка в тюрьму. Главное, преподать ему правовой урок, дабы понял, что мучить живые существа неприемлемо. Разработчики проекта о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными

Однако психолог Андрей Зберовский считает, что никакой правовой урок таким образом детям преподать не удастся. «Сколько бы мы ни понижали возраст ответственности, дети об этом знать не будут. Даже если мы будем об этом трубить, они ничего об этом не узнают, не запомнят, не акцентируют на этом внимание», — считает он.

Психолог добавил, что единственно правильным решением видит воспитание, создание морально здоровой атмосферы в обществе. Именно так можно избежать насилия детей над животными.