Маленькие люди в большой драке. Этичность шоу-поединка Хасбика и Абдурозика под вопросом

Поклонники поп-ММА ждут новый необычный поединок. Блогер Хасбулла (Хасбик) Магомедов должен встретиться с певцом Абдурозиком. Победителю обещали миллион рублей. Все бы ничего, только суммарный вес «спортсменов» — около 35 килограммов. Можно ли считать бой спортом, или же это чистой воды шоу, разбирался «360».

Организаторами поединка выступили известный на YouTube боец Асхаб Тамаев и продюсер Абдурозика, рэпер Барон. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Идея возникла еще в 2020 году: дагестанец Хасбик бросил вызов певцу из Таджикистана, и тот согласился. Сначала речь шла о миллионе рублей победителю, теперь Тамаев заявил о фиксированном гонораре для кавждого бойца. Каким он будет, пока не уточняется.

Кто такие Хасбик и Абдурозик

Хасбулле 18 лет. Его рост составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов. Славу дагестанскому блогеру принесли забавные видео, где он расхваливал клубнику.

«Клубника — бомба, честно говоря», — сказал юноша, а его фраза превратилась в мем.

Певцу Абдурозику 17. Весит он на один килограмм меньше своего будущего соперника, зато ростом — метр. Артист пользуется большой популярностью в Таджикистане.

Оба молодых человека страдают от генетического сбоя, писал sports.ru.

Тамаев устроил Хасбику и Абдурозику перекрестное интервью, после которого молодые люди чуть не подрались.

Бой ради потехи

Спортивный врач и первый заместитель директора Московского научно-практического центра спортивной медицины Зураб Орджоникидзе в беседе с «360» назвал поединок странным и отметил, что для такого события люди должны быть хорошо подготовлены.

«По крайне мере, это очень странно. <…> Чтобы биться где-то на ринге, должна быть очень серьезная подготовка, функциональная готовность должна быть. Надо смотреть их неврологический статус, голову. Они должны получить допуск к бою. А если они придут в учреждение — врачебно-физкультурную службу, — то их не допустят никогда», — подчеркнул он.

Их никто не разрешит биться, только если для потехи. Если допустят, то в первую очередь будут нарушены все правила спортивной деятельности и врачебно-физкультурной службы Зураб Орджоникидзе спортивный врач

Грядущий бой он отнес к разряду шоу, объяснив, что в случае допуска люди его разрешившие попросту нарушат закон.

«Если [они] получат допуск — значит, он будет липовым», — заключил доктор медицинских наук.

«Кого-то радует»

Предстоящий поединок между блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком раскритиковала и глава спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная.

«Это не то, что даже показательный бой, — им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Вообще, это неэтично, неправильно, с моей точки зрения», — процитировала ее «Газета.ru».

Подпальная пояснила, что «правильной и красивой» ситуация могла бы стать только с одной стороны: если единоборства среди маленьких людей добавят к паралимпийским видам спорта. Например, будут проводить соревнования по дзюдо или карате. Зрители в таком случае воспримут все серьезно, как настоящее выступление, «а не какое-то шоу для смеха».

Рэпер Василий (Баста) Вакуленко, недавно заявивший об открытии собственного промоушена, на вопрос «Спорт-Экспресса» об отношении к поединку признался, что вряд ли бы пошел на него смотреть.

«Я бы на такое не пошел. Не смог бы такое смотреть. <…> Здесь вопрос же не в просмотрах, а в качестве контента. Кого что радует», — заметил он.

Актер Артем Бобцов, чей рост составляет 132 сантиметров, сказал «Газете.ru», что точки зрения этики «эта история ради денег».

Разные вещи — мое отношение как маленького человека и отношение большого человека. Большие будут смеяться над этим, ржать, а кто-то будет, наоборот обижаться — мол, что вы издеваетесь над маленькими. Жалеть начнут. Но мы такие же, как и все Артем Бобцов актер.

Бобцов пояснил, что маленькие люди просто хотят быть на равных, и чтобы отношение к ним было соответствующим.

У профессиональных бойцов MMA другой взгляд на историю. Многие пристально следят за противостоянием Хасбика и Абдурозика и ждут бой, транслировать который планируют на YouTube-канале Асхаба Тамаева. Он должен был состояться 18 мая. Точная дата поединка неизвестна.