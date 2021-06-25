Маленькие дети уязвимы в жару. Советы родителям, как гулять без теплового удара

Во многих регионах России началась аномальная жара. В Москве температура достигла абсолютного максимума для июня — 37,4 градуса. Такая погода может вызвать тепловой удар, который для маленьких детей может стать смертельным. Эксперты рассказали «360», как родителям уберечь своих детей от такой опасности и что брать с собой в такую жару.

Аномальная жара в России стала шоком для всех: людей, животных и растений. Жители Подмосковья пытаются спасти свой урожай. Ветеринары рассказывают, как помочь домашним животным пережить жару. А врачи объясняют взрослым, как уберечь себя от теплового удара.

Инструкция родителям

Нельзя забывать и про детей, которые подвержены влиянию солнца еще больше. Неокрепшему организму справиться с аномальной жарой еще тяжелее, чем взрослому. В Электростали это привело к смерти грудного ребенка. Родители оставили малыша в коляске под палящим солнцем на несколько часов. Ему стало плохо, и он умер.

В какое время гулять?

Председатель союза многодетных семей «Кубанская семья», член Общественной палаты Краснодарского края и мать четырех детей Светлана Недилько рассказала, что без острой необходимости с детьми лучше не выходить на солнцепек. Оптимальное время прогулки в такую жару — до 10:00 или после 16:00. Нельзя долго находиться под прямыми солнечными лучами.

Если у вас грудной малыш, у которого еще не зарос родничок, то лучше оставаться дома или перевозить его в автомобиле, в котором есть кондиционер.

Врач-педиатр Татьяна Бандурина также подчеркнула, что с детьми надо гулять или рано утром, или поздно вечером, когда еще достаточно свежо и на ребенка не попадают прямые лучи света. При этом она отметила, что прогулками пренебрегать из-за погоды нельзя. Детям нужно гулять.

«Дети рождаются в любом климате и в любом климате выживают», — сказала врач.

Где гулять?

Детские площадки обычно находятся под открытым палящим солнцем, а от раскаленного асфальта неподалеку тяжело дышать. В леса и парки некоторые родители боятся идти из-за обилия там разных насекомых, в том числе клещей.

«Конечно, на собственный садовый участок в идеале ездить, но, вообще, леса и парки не такие уж и страшные. Матери с младенцев глаз не спускают и уж комаров как-нибудь отгонят», — сказала Бандурина.

Она добавила, что вряд ли родители позволят маленьким детям ползать в траве, где есть угроза получить укус клеща. А Светлана Недилько напомнила, что для детей существуют защитные кремы, коляску всегда можно обработать спреем.

В парке находиться лучше всего, потому что там есть тень. А если там есть вода, то она будет ослаблять температурный режим.

Бандурина отметила, что при прогулке с малышами важно находиться в кружевной тени, а не под открытым солнцем. Это тень, которая падает от листвы, кроны деревьев, кустов и так далее. Ее можно найти как раз в парках и лесах.

Что брать с собой?

Если вы выходите с ребенком на улицу во время солнцепека, то нужно обязательно взять головной убор и много воды. Ребенка необходимо одеть в дышащую одежду. И не забыть нанести на него защитный крем. Об этом рассказала Недилько.

Если вы возите ребенка в коляске, то ее не нужно завешивать, но нужно иметь козырек, который мог бы защитить его от солнца.

«Не надо кутать малыша. Можно погулять без памперса, прикрыть его легкой марлевой пеленкой», — добавила Бандурина.

Если говорить о питье, то лучше всего брать с собой простую воду без газа. Дети часто капризничают и просят купить им сок или газировку. Последнее вообще противопоказано в такую жару. Сладкие напитки только усилят жажду.

По словам Недилько, ребенку можно дать сок, если он не содержит сахара и пригоден для его возраста. Однако лучше обойтись обычной водой. Пить ее нужно регулярно, потому что она защищает организм от перегрева и обезвоживания.

Как определить дискомфорт?

Несмотря на все предпринятые усилия, ребенку все равно может стать плохо. Если речь идет о детях постарше, то о своем дискомфорте они, скорее всего, сами дадут знать. Но что делать, если ребенку еще даже нет трех лет? Как определить, что он неважно себя чувствует?

Один из главных критериев — это плач. Как объяснила Недилько, ребенок на любой дискомфорт реагирует плачем. Если это происходит, значит, что-то не то. Возможно, давит одежда, или он хочет пить, или что-то болит. Это уже задача родителя — разобраться и, конечно, отвести ребенка поскорее домой.

Бандурина отметила, что есть еще один важный фактор: потеря активности. Например, если ребенок сидит в песочнице и перестает играть, то это сигнал опасности. Его сразу нужно уводить домой.

Если ваш ребенок находится на солнце, то нужно внимательно следить за ним, регулярно уводить в тень и поить водой. Врач также добавила, что в жару дети сильно потеют. Желательно несколько раз в день купать их в прохладной воде. Новорожденных младенцев можно купать при температуре 34-37 градусов. Например, начать с 37 и каждый день снижать по градусу. Детей более старшего в возраста — в воде 32-38 градусов.

Самое главное в такое время для родителя — это не терять бдительность и быть внимательным.