Маленькая Якутия и большие пожары. Почему леса горят годами и кто виноват?

Власти Якутии ввели в республике режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров. СМИ называют регион одним из самых пожароопасных в России. И не случайно. За последние 10 лет в сводках МЧС стабильно фигурировали проблемы с огнем именно на территории республики. Ситуация то улучшалась, то ухудшалась, но ликвидировать проблему до конца так и не удалось. «360» разбирался в причинах этого.

О введении режима ЧС межрегионального характера в Якутии сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.

«В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. В республике ситуация с лесными пожарами остается сложной», — пояснила она.

Ранее в регионе из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам ввели режим ЧС регионального характера. В пресс-службе Рослесхоза ТАСС рассказали, что по состоянию на 6 августа с начала года в Якутии зарегистрировали 1331 пожар на площади 4,5 миллиона гектаров.

И, по словам специалистов, пока природа не способствует тому, чтобы огонь погас. Однако улучшения ситуации ждут к сентябрю. Об этом ТАСС сообщил главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

«Этот вопрос не очень простой, но в принципе в целом по стране, особенно на северных территориях, как Якутия, пожары завершаются к сентябрю. Сентябрь уже более спокойный месяц, так как становится холодно, влажно, дожди идут. Теоретически к сентябрю должно все утихнуть», — пояснил он.

Статистика пожаров в Якутии за 10 лет

Пожары то усиливались, то утихали как минимум 10 лет. Весной 2020 года МЧС отчиталось о снижении количества пожаров в Якутии. К концу марта на территории региона зарегистрировали 433 пожара, что на 4% меньше в сравнении с прошлым годом. Правда, в то же время в ряде регионов отметили рост количества погибших из-за огня. В итоге в тот год зафиксировали 2709 пожаров, что на 0,5% больше, чем в 2019-м.

Источник фото: Статистические данные МЧС по пожарам и последствиям от них за 2020 год

Тем временем в 2018 году на территории республики зарегистрировали 630 природных пожаров на общей площади более 3,18 миллиона гектаров. Об этом рассказала главный специалист отдела административной практики и дознания УНД и ПР ГУ МЧС по Якутии Евдокия Апока. Она также отметила, что годом ранее зафиксировали 634 природных пожара на общей площади порядка 1,6 миллиона гектаров.

При этом в 2016 году в МЧС говорили, что за последние годы в Якутии отметили снижение количества пожаров. Согласно статистике, в 2011 году число возгораний составило 1502, в 2012-м — 1418, в 2013-м — 1292, в 2014-м — 1214, и в 2015 году — 1141.

Причины пожаров в Якутии

Апока подчеркнула, что в 2018 году 93% природных пожаров произошли из-за природных явлений. Виноваты оказались, например, сухие грозовые разряды. Однако нельзя отменять и тот факт, что виновником целого ряда случаев был все же человек.

В другие годы анализ пожаров в лесах, происшедших по вине людей, показал, что основная их доля приходится на пламя от непотушенных окурков, а также из-за оставленных отдыхающими на природе и охотниками костров.

Так, в 2020 году главной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. На этот фактор пришлось 43% от общего количества пожаров. Чуть менее опасными оказались нарушения правил монтажа электрооборудования (25,3%) и нарушения правил установки и использования печей (19,9%).

Объективная статистика

Статистика МЧС не всегда имеет отношение к реальности, поскольку ведомство не занимается учетом лесных пожаров, объяснил «360» руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Более объективные сведения представлены в системе Рослесхоза. Она опирается на данные со спутников, которые имеют гораздо более высокую точность и достоверность.

«Ситуация в Якутии почти всегда была сложной. До 2015 года она частенько бывала катастрофичной, в 2012 году она тоже была очень плохая. Но я не к тому, что этот год не такой плохой, как можно было бы подумать. Для Якутии он действительно абсолютно аномальный и очень плохой, но нельзя сказать, что количество пожаров у них в предыдущие годы снижалось или было небольшим», — отметил Куксин.

Якутия — самый крупный российский регион и один из самых малонаселенных, при этом достаточно пожароопасный по своим природным условиям. До 2015 года пожарная катастрофа в Якутии каждый год начиналась с массового выжигания сухой травы на пастбищах, пока на это не ввели запрет. И было несколько достаточно спокойных лет.

При этом все регионы испытывают нехватку финансирования для борьбы с пожарами, и для Якутии оно особенно дефицитное.

«Если в Центральной России вот эти лесные субвенции выделяются из расчета примерно 170 рублей на гектар, то в Якутии — шесть рублей на гектар просто потому, что у них плотность населения маленькая. Вот такая методика распределения этих денег не очень правильная и справедливая. Поэтому Якутия хронически недофинансирована, она не может обеспечить нормальную лесную охрану. И Якутия вынуждена тушить только некоторые пожары из тех, которые там возникают, а от очень многих пожаров отказываться», — объяснил эколог.

Нынешний год для Якутии может стать рекордным по пожарам за всю историю наблюдений. В основном леса горят по вине людей, которые разводят костры. Еще один фактор — грозы, которых в Якутии больше, чем во многих других регионах. Но молнии дают не больше половины пожаров.

Во всем виноваты «черные лесорубы»?

Есть много расхожих версий, что могло вызвать такие пожары. Люди говорят, что возгорание могло произойти от солнца, из-за «черных лесорубов» либо от действий вражеских стран, вплоть до поджигания лучами со спутников из космоса. Но все это полный бред, заявил Куксин. Самовозгорания в природе почти никогда не происходят.

При незаконной вырубке лесорубы стараются скрыть свое пребывание там и точно не будут устраивать пожар, который привлечет внимание. Остатки рубки все равно будут видны даже после пожара. А вот как раз на легальных вырубках начинается больше половины природных пожаров, например в Иркутской области и Красноярском крае.

«Это самые обычные лесозаготовители, которые сжигают порубочные остатки. Вообще-то их надо сжигать зимой по правилам, но зимой они плохо горят. Поэтому они жгут сейчас, чтобы очистить место вырубки, иначе их оштрафуют. Они это делают в экстремально пожароопасной погоде, без соблюдения мер предосторожности, и с их вырубок огонь уходит в лес», — рассказал представитель Greenpeace.

С тем, что наименьшая часть пожаров происходит по естественным причинам, согласен и заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. Однако он считает, что «черные лесорубы» сыграли в этом немалую роль. С недавних пор в России запретили экспорт необработанного лесоматериала.

«„Черного лесоруба“ не было бы, если бы чиновники не были связаны с ними и не поощряли бы эту деятельность или как минимум индифферентно к ней не относились», — заявил Пешков.