Мальчик вырос: первый визит к урологу

Детская урология-андрология — это относительно молодая специальность. Официально в нашей стране она была выделена и утверждена Министерством здравоохранения в 2005 году. Когда необходимо обратиться к специалисту и как происходит прием у уролога рассказывает эксперт телеканала «Доктор» детский уролог, андролог и хирург Антон Соболевский.

Осмотр подростков

Подростковым считается возраст от 12 до 16 лет, но у некоторых детей он начинается раньше — с восьми лет и может продолжаться до 18 лет. Вот такой большой временной разброс. Однако нет определенного дня, когда ребенок становится взрослым и ему необходима консультация «взрослого» доктора.

«Осмотр подростков детским урологом-андрологом необходим один раз в год. На приеме важно оценить развитие ребенка, формирование вторичных половых признаков (костный скелет, оволосение, тембр голоса, распределение подкожной жировой клетчатки, развитие мышц, состояние молочных желез и развитие наружных половых органов). Существуют профилактические осмотры, которые проводятся в учебных учреждениях — школах, садах. На таких осмотрах непосредственного общения не происходит — врач проводит осмотр, знакомится с медкартой. Возможно, проводит лекцию на тему гигиены», — рассказал эксперт телеканала «Доктор», детский уролог Антон Соболевский.

При любом дискомфорте, болевых ощущениях, а также в таких экстренных случаях как острая задержка мочи, травмы, парафимоз, перекрут яичка, перекрут гидатиды яичка необходимо незамедлительное обратиться к специалисту. В ином случае последствия могут быть самыми разными, вплоть до бесплодия. Большинство врожденных проблем требуют раннего вмешательства: например, гипоспадия, или проблемы, касающиеся открытия головки полового члена.

Но есть нормальные физиологические изменения в организме мальчика, которые становятся проблемой только для его родителей. Так, чрезмерный интерес ребенка к отношениям между мужчиной и женщиной (например, просмотр порнографии) зачастую — признак нормального развития.

«Утренние поллюции, с которыми мальчик встречается начиная с возраста 12-18 лет, связаны с развитием эндокринных желез, активным всплеском тестостерона — формируются бурные фантазии, формируются половые органы, и получается такой всплеск», — считает Антон Соболевский.

Врач и/или родители

По мнению специалистов, половым воспитанием должны в первую очередь заниматься родители. Важно объяснить ребенку, что совершенно нормально с любой проблемой обратиться к родителям, а не искать ответы где-то на стороне. В первую очередь, мы должны четко определить для себя, что хорошо и что плохо, и аккуратно внушить это подростку. Если у вас возникли трудности, нужно прийти на предварительную консультацию без сына.

Есть несколько интимных вопросов, которые необходимо обсудить с подростком до начала половой жизни. Среди них — возрастные изменения, детская эрекция, начало половой жизни, контрацепция. Такой разговор необходим для избежания проблем: незапланированной беременности, инфекций, травматизации половых органов.

Непосредственно прием уролога начинается в присутствии законного представителя — матери, отца или опекуна, но с согласия ребенка врач может попросить представителя временно выйти из кабинета. И важно помнить, что родителей и маленького пациента врачи предупреждают заранее о возможных болезненных манипуляциях на приеме.

Запись трансляции программы телеканала «Доктор» «ТелеДоктор. Главное о здоровье подростка» доступна по ссылке.