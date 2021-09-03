Мальчик из Петербурга умер после Манту. Так ли опасен тест на туберкулез?

Двухлетний мальчик трагически скончался в Санкт-Петербурге, причиной смерти мог стать укол на реакцию Манту. Это не единичный случай, когда детям становилось плохо после проведения туберкулезной пробы. Несмотря на это, бояться делать Манту все же не стоит, к тому же у привычного укола уже есть ряд аналогов.

О смерти мальчика из Колпинского района Санкт-Петербурга сообщили Telegram-канал «Mash Мойка» и сайт kp.ru со ссылкой на источник. Родители заверили, что ребенок был абсолютно здоров, у него не было никаких врожденных заболеваний или текущих недомоганий. Подозрение пало на туберкулиновую пробу — накануне мальчику сделали укол на реакцию Манту.

Через сутки после проведения теста у ребенка поднялась температура, участилось дыхание. Состояние мальчика напоминало острую аллергическую реакцию. Родители вызвали бригаду скорой помощи, но медики не смогли спасти ребенка. Пока по факту происшествия ведется расследование. Врачи, которые делали укол, предположили, что вместе с инъекцией в организм могла попасть инфекция.

Похожий случай произошел в декабре 2015 года, когда шестилетняя девочка из Смоленска скончалась после проведения пробы Диаскинтеста — это аналогичная проба, которая в том числе делается после Манту, если появляются признаки туберкулезной чувствительности. В Следственном комитете сообщили, что у девочки произошла остановка сердца.

Что такое реакция Манту

Врач-педиатр Евгений Тимаков в разговоре с «360» объяснил, что во время теста пациент получает 0,1 миллилитра туберкулина — минимальную дозу, которая выявляет наличие в организме антител, то есть иммунитета к туберкулезу.

«Манту делают детям, которым уже была введена БСЖ (вакцина против туберкулеза, вводится сразу после рождения — прим. ред.) и у которых уже по факту есть иммунитет. Для них эта реакция показывает выраженность иммунитета. Она не стимулирует иммунитет и не увеличивает его», — отметил Тимаков.

Интенсивность реакции Манту зависит от того, как часто ребенок болеет респираторными заболеваниями, объяснила врач-педиатр Светлана Карабанова.

«Если ребенок часто болеет от респираторных инфекций — больше четырех раз в год, то у него снижается иммунитет и восприимчивость к туберкулезной палочке повышается. Тогда ставят положительную реакцию Манту, появляется красная гиперемия. Если же ребенок болеет реже четырех раз в год, то у него иммунитет высокий и реакцией Манту остается только место укола», — сказала Карабанова.

Кроме того, интенсивность реакции определяет любое снижение иммунитета: например, если ребенок пришел на прием на первых стадиях заболевания или если у него режутся зубы.

«Насморк, в том числе аллергический, часто провоцирует положительную реакцию. У аллергиков снижается иммунитет и, как правило, идут положительные реакции», — добавила врач.

Стоит ли бояться реакции Манту?

Тимаков объяснил, что в случае с мальчиком из Санкт-Петербурга стоит искать другую причину смерти. По словам эксперта, острая аллергическая реакция, которая могла бы повлечь смерть, происходит обычно в течение двух часов после попадания аллергена в организм, то есть аллергии на сам туберкулин у мальчика быть не могло.

«Если выраженная реакция есть на введение препарата, укус насекомого или еще что-то, она проявляется в течение первых двух часов. Возможны редкие случаи, когда аллергическая реакция возникает в течение 12 часов после введения аллергена, когда аллерген высвобождается постепенно и его большое количество», — сказал эксперт.

Он добавил, что аллергия, которая сопровождается повышением температуры, отеком Квинке, анафилактическим шоком, может быть вызвана только большой дозой аллергена. А концентрация туберкулина при инъекции минимальна.

Если мы говорим о реакции именно на Манту, то есть на туберкулин, на месте инъекции должна быть выраженная гиперемия с отеком руки. В месте попадания аллергена происходит местная реакция, так же как системная реакция всего организма. Если этой реакции нет, то нужно искать причину в другом Евгений Тимаков.

Эксперт отметил, что факторов, повлиявших на ухудшение состояния ребенка, множество. Вызвать сильную аллергию могла даже съеденная дыня, в которой содержались нитраты, или жаропонижающее, которое могли ему дать родители.

Аналоги реакции Манту

По данным ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают порядка десяти миллионов жителей планеты, полтора миллиона из них умирают. По словам Евгения Тимакова, туберкулез в России очень распространен — до 15 лет каждый сталкивается с инфекцией хотя бы раз, поэтому меры по его профилактике контролируются на федеральном уровне.

«Без реакции Манту в детские сады и школы не возьмут. Если ее по каким-то убеждениям или противопоказаниям не хотят делать, пациент отправляется к фтизиатру — и он выписывает справку о том, что ребенок неопасен», — уточнил Тимаков.

Если теста на туберкулез не избежать, его можно заменить. Есть аналогичный способ — Диаскинтест. По словам Тимакова, он не вызывает местных реакций и реагирует только при присутствии активного туберкулеза. В этом плане он менее аллергенный, чем туберкулин.

Укол на реакцию Манту также можно заменить квантифероновым тестом, когда пациент сдает кровь на анализ. Главный недостаток такого способа — высокая цена, отметил эксперт.

Еще один метод — тест Т-спот. Он появился относительно недавно, но уже используется клиниками для диагностики туберкулеза.

Если ребенку все же сделали укол на реакцию Манту, предугадать возможную аллергию на препарат очень сложно, отметила Светлана Карабанова.

«Первое, что может сделать мама, — это дать антигистаминный препарат и предоставить ребенку доступ к свежему воздуху: открыть окно или выйти с ним на балкон. Ну и, конечно, вызвать скорую, если пошло резкое ухудшение», — сказала врач.