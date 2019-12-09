Мальчик с ДЦП из Удмуртии умер дома вслед за мамой. На его зов о помощи никто не пришел

Мать и сын погибли в Удмуртии. Сначала от хронического заболевания скончалась женщина, а спустя неделю в одиночестве умер ее 13-летний ребенок. Подросток страдал ДЦП, эпилепсией и не мог говорить. «360» выяснил, что известно о трагедии в городе Можга.

После скоропостижной смерти своей материи мальчик остался один, сообщил портал Udm-Info. По словам близкого к погибшей семье источника, он голодал и попытался привлечь внимание соседей. Однако шум в квартире их не насторожил — к подобному люди уже привыкли.

Ограниченному в передвижениях подростку все же удалось выбраться на кухню и открыть кран, чтобы напиться. К сожалению, он упал с коляски на пол и в итоге оказался в луже холодной воды, которая затопила кухню. Но об этом тоже никто не узнал: квартира была на первом этаже, потоп залил подвал, а ребенок-инвалид умер, по предварительным данным, от переохлаждения.

«Из-за высокого порога вода на кухне стояла по щиколотку», — рассказали в городской мэрии.

Кто нашел тела

Погибшую семью 6 декабря обнаружили сотрудники социальной службы — педагоги на дому занимались с подростком.

Учителя приходили дважды. Причем сначала они решили, что мать с сыном куда-то уехали, не предупредив, и поэтому не открывают им дверь и не берут трубку телефона.

Вернулись педагоги через неделю и вновь наткнулись на запертую дверь. В этот раз они обратились в полицию. Правоохранители вскрыли жилое помещение и обнаружили трупы.

Что решили власти

После случившегося глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разобраться, при каких обстоятельствах произошла трагедия в Можге, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выяснить все обстоятельства предстоит правительству Удмуртской Республики и уполномоченному при главе Удмуртии по правам ребенка.

Позже городские власти рассказали РИА «Новости», что после случившегося проверку начали следственные органы.

«Сейчас на месте происшествия работают следователи СК по Удмуртии, проводится проверка», — заметили в пресс-службе мэрии.

В местной администрации «360» сообщили, что ребенка и мать похоронят вместе 9 декабря. Организацию на себя решили взять чиновники — сотрудники администрации по социальной работе. При этом по словам заместителя главы администрации по соцработе Галины Мамонтовой, у скончавшихся есть родственники.

Прокуратура начала проверку, а СК возбудил дело

Проверка ждет и работников социальных служб, сообщил «Интерфакс». Их деятельность оценят специалисты министерства труда и социальной политики региона, пообещала глава ведомства Татьяна Чуракова.

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Прокуратура, в свою очередь, оценит работу органов системы профилактики.

Как стало известно следствию, в последний раз 51-летнюю местную жительницу и ее 13-летнего ребенка видела 30 ноября родственница. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртии.

Предварительно установлено, что ребенок скончался 5 декабря, а его мать — неделей раньше. Точную причину ее смерти в СК не называют.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.