МакSим ждет долгое восстановление. Анита Цой рассказала о трудностях певцов при болезнях легких

Фанатов певицы МакSим обрадовали: певица пришла в себя и самостоятельно дышит. Но восстановление после болезней легких может быть очень долгим. Анита Цой рассказала, что даже спустя год все еще преодолевает последствия ковида.

МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя после длительной болезни. Врачи вывели певицу из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Она уже может самостоятельно дышать. МакSим передала привет фанатам и поблагодарила за поддержку.

Представитель певицы рассказал, что у МакSим были значительно поражены легкие, правое пострадало сильнее. Сейчас ей необходимо время, чтобы набраться сил и восстановиться. Певица провела в больнице более месяца — ее госпитализировали после концерта в Казани.

Медики диагностировали у МакSим пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией. После того, как состояние певицы ухудшилось, ее подключили к ИВЛ, а потом ввели в медикаментозную кому. Ранее у исполнительницы уже были проблемы со здоровьем: в 2019 году она попала в серьезную аварию.

Фанаты не оставили кумира

По мнению медиков, затяжной характер болезни вызван тем, что певица отказалась себя поберечь. Будучи уже простуженной, она не захотела отменять концерт в Казани, ведь тест на коронавирус дал отрицательный результат. В результате МакSим больше часа выступала с высокой температурой.

Во время ее болезни фанаты запустили в TikTok флешмоб в поддержку МакSим. Участники выкладывали отрывки из выступлений любимой певицы и ее главные хиты. Некоторые сами решились исполнить композиции. Все это сопровождалось хештегами #МакSимЖиви, #МыСтобой, #Максимдержись и другими.

МакSим стала не единственной знаменитой больной. За время пандемии на больничных койках побывало немало звезд спорта, кино и эстрады: Янина Бугрова, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Лев Лещенко и другие. Не смогли перенести последствий инфекции и скончались Василий Лановой, Нина Шацкая, Владимир Меньшов.

Певица Любовь Успенская в разговоре с «360» заметила, что ее случай болезни коронавирусной инфекцией нельзя даже сравнивать с тем, что произошло с МакSим. По словам исполнительницы шансона, она очень легко перенесла болезнь и не догадывалась о ней до проверки в аэропорту.

Мы все очень болели за МакSим, публиковали в интернете посты в поддержку. Слава богу, что она приходит в себя, это очень радостная новость! Мы с коллегами счастливы, что она выздоравливает Любовь Успенская.

Анита Цой — о последствиях ковида

Анита Цой рассказала «360», что, хотя она и переболела ковидом в июле 2020 года, восстановление после болезни продолжается и сейчас. Болезнь оставила после себя в наследство серьезные осложнения, связанные с синдромом замороженного плеча и гормональным сбоем.

«И я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — рассказала Анита Цой.

Певица добавила, что еще полгода она занималась с педагогом по вокалу, чтобы восстановить дыхание. На сегодняшний день легкие восстановились полностью и она поет в полную силу. При этом Анита Цой отметила, что во время болезни ей очень помогала колоссальная и искренняя поддержка поклонников.

«Мой директ разрывался от теплых слов поддержки, пожеланий выздоровления. Мои поклонники очень за меня переживали. Я поддерживала с ними связь через Instagram. Порой находила силы снимать позитивные видео из больницы, чтобы их не пугать. Я знаю, что для них знать обо мне правду было так же важно, как мне чувствовать их заботу и внимание в эти непростые дни», — сказала певица.

Анита Цой рассказала, что после болезни она каждые две недели следила за количеством антител и они были высокие. Но как только количество антител сошло на нет, она пошла и сделала прививку.

Предсказать ничего нельзя

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал «360», что больные, перенесшие даже банальную двухнедельную пневмонию, как правило, находятся на диспансерном учете в течение года. Это связано с опасностью рецидива болезни и возможных осложнений. За пациентом наблюдают, чтобы вовремя устранить проблему.

«Большой процент поражения легких у больного может вызвать проблемы со стороны почек и печени, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Ведь на организм была мощная токсическая атака — медикаментозная атака. Поэтому, конечно, восстановление потребуется длительное», — отметил Сергей Пурясев.

По словам врача, после выписки певице предстоит еще долго пить таблетки. Желательно также в качестве реабилитации пройти санаторно-курортное лечение. Для повышения иммунитета МакSим также придется соблюдать специальную диету и делать специальную дыхательную гимнастику, пройти курс фитотерапии.

«Восстановление потребует огромных усилий со стороны и медицинских работников, и самой пациентки. Как скоро певица сможет вернуться к своей профессии, будет зависеть от того, как пройдет ее реабилитация. Все будет видно в динамике — предсказать ничего невозможно», — сказал Сергей Пурясев.