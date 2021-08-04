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    04 августа 2021, 16:31

    МакSим ждет долгое восстановление. Анита Цой рассказала о трудностях певцов при болезнях легких

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Фанатов певицы МакSим обрадовали: певица пришла в себя и самостоятельно дышит. Но восстановление после болезней легких может быть очень долгим. Анита Цой рассказала, что даже спустя год все еще преодолевает последствия ковида.

    Певица МакSим (Марина Абросимова)

    МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя после длительной болезни. Врачи вывели певицу из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Она уже может самостоятельно дышать. МакSим передала привет фанатам и поблагодарила за поддержку.

    Представитель певицы рассказал, что у МакSим были значительно поражены легкие, правое пострадало сильнее. Сейчас ей необходимо время, чтобы набраться сил и восстановиться. Певица провела в больнице более месяца — ее госпитализировали после концерта в Казани.

    Медики диагностировали у МакSим пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией. После того, как состояние певицы ухудшилось, ее подключили к ИВЛ, а потом ввели в медикаментозную кому. Ранее у исполнительницы уже были проблемы со здоровьем: в 2019 году она попала в серьезную аварию.

    Фанаты не оставили кумира

    По мнению медиков, затяжной характер болезни вызван тем, что певица отказалась себя поберечь. Будучи уже простуженной, она не захотела отменять концерт в Казани, ведь тест на коронавирус дал отрицательный результат. В результате МакSим больше часа выступала с высокой температурой.

    Во время ее болезни фанаты запустили в TikTok флешмоб в поддержку МакSим. Участники выкладывали отрывки из выступлений любимой певицы и ее главные хиты. Некоторые сами решились исполнить композиции. Все это сопровождалось хештегами #МакSимЖиви, #МыСтобой, #Максимдержись и другими.

    МакSим стала не единственной знаменитой больной. За время пандемии на больничных койках побывало немало звезд спорта, кино и эстрады: Янина Бугрова, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Лев Лещенко и другие. Не смогли перенести последствий инфекции и скончались Василий Лановой, Нина Шацкая, Владимир Меньшов.

    Певица Любовь Успенская в разговоре с «360» заметила, что ее случай болезни коронавирусной инфекцией нельзя даже сравнивать с тем, что произошло с МакSим. По словам исполнительницы шансона, она очень легко перенесла болезнь и не догадывалась о ней до проверки в аэропорту.

    Мы все очень болели за МакSим, публиковали в интернете посты в поддержку. Слава богу, что она приходит в себя, это очень радостная новость! Мы с коллегами счастливы, что она выздоравливает

    Любовь Успенская.

    Анита Цой — о последствиях ковида

    Анита Цой рассказала «360», что, хотя она и переболела ковидом в июле 2020 года, восстановление после болезни продолжается и сейчас. Болезнь оставила после себя в наследство серьезные осложнения, связанные с синдромом замороженного плеча и гормональным сбоем.

    «И я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — рассказала Анита Цой.

    Певица добавила, что еще полгода она занималась с педагогом по вокалу, чтобы восстановить дыхание. На сегодняшний день легкие восстановились полностью и она поет в полную силу. При этом Анита Цой отметила, что во время болезни ей очень помогала колоссальная и искренняя поддержка поклонников.

    «Мой директ разрывался от теплых слов поддержки, пожеланий выздоровления. Мои поклонники очень за меня переживали. Я поддерживала с ними связь через Instagram. Порой находила силы снимать позитивные видео из больницы, чтобы их не пугать. Я знаю, что для них знать обо мне правду было так же важно, как мне чувствовать их заботу и внимание в эти непростые дни», — сказала певица.

    Анита Цой рассказала, что после болезни она каждые две недели следила за количеством антител и они были высокие. Но как только количество антител сошло на нет, она пошла и сделала прививку.

    Предсказать ничего нельзя

    Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал «360», что больные, перенесшие даже банальную двухнедельную пневмонию, как правило, находятся на диспансерном учете в течение года. Это связано с опасностью рецидива болезни и возможных осложнений. За пациентом наблюдают, чтобы вовремя устранить проблему.

    «Большой процент поражения легких у больного может вызвать проблемы со стороны почек и печени, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Ведь на организм была мощная токсическая атака — медикаментозная атака. Поэтому, конечно, восстановление потребуется длительное», — отметил Сергей Пурясев.

    По словам врача, после выписки певице предстоит еще долго пить таблетки. Желательно также в качестве реабилитации пройти санаторно-курортное лечение. Для повышения иммунитета МакSим также придется соблюдать специальную диету и делать специальную дыхательную гимнастику, пройти курс фитотерапии.

    «Восстановление потребует огромных усилий со стороны и медицинских работников, и самой пациентки. Как скоро певица сможет вернуться к своей профессии, будет зависеть от того, как пройдет ее реабилитация. Все будет видно в динамике — предсказать ничего невозможно», — сказал Сергей Пурясев.