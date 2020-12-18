Глава Франции заразился коронавирусом. Эммануэль Макрон сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов COVID-19 и получил положительные результаты. Теперь политик уйдет на самоизоляцию, однако ранее он успел пообщаться с некотрыми коллегами. Чье здоровье под угрозой?

«В соответствии с действующими санитарными правилами, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», — сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Еще неизвестно, где именно мог заразиться глава Франции. Офис Макрона пытается выявить все недавние контакты президента. Возможно вместе с ним на изоляцию прийдется уйти и некоторым другим политикам.

Так премьер-министр Испании Педро Санчес встречался с Макроном в Париже в понедельник, 14 декабря. Теперь Санчес тоже вынужден ограничить свой круг общения. Об этом сообщает газета El Pais.

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Внизу слева Педро Санчес (сидит) Источник фото: РИА «Новости»

Общалась с французским лидером и глава Германии Ангела Меркель, пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства. Они виделись на саммите стран ЕС. После этого канцлер сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. В правительстве ФРГ подчеркнули, что политик носила маску и соблюдала другие меры предосторожности на саммите. Меркель пожелала коллеге скорейшего выздоровления.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Источник фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин направил Макрону телеграмму, где подчеркнул, что «с тревогой узнал» о положительном тесте на коронавирус главы Франции. Российский лидер пожелал французскому коллеге скорейшего выздоровления и крепкого здоровья «на долгие годы», передает пресс-служба Кремля.

Комендантский час не помог

Эпидемиологическая ситуация во Франции остается серьезной. Недавно в стране ввели полный общенациональный локдаун. Однако он не дал желаемых результатов, по словам специалистов. На прошлой неделе руководство государства ввело повсеместный комендантский час в ночные часы. Так власти планируют предотвратить очередной всплеск заболеваемости, который ученые ожидают после грядущих рождественских праздников.

Сейчас Франция находится на пятом месте в мире по количеству зараженных коронавирусом за весь период пандемии — почти 2,5 миллиона человек. При этом 59,4 тысячи — умерли. Так 3 декабря скончался бывший президент Франции и основатель «Большой семерки» Валери Жискар д’Эстен. Ему было 94 года. Причиной смерти стали последствия COVID-19. Экс-главу государства госпитализировали в сентябре этого года. Тогда он попал в Париже в больницу Жоржа Помпиду. У него обнаружили легкую инфекцию легких.

К концу этого года Франция планирует получить более миллиона доз вакцины от коронавируса. Еще 2,3 миллиона ожидают в стране в течение двух месяцев. Это будет первый этап кампании по прививанию населения.