Макрон в полинезийских бусах и венках стал героем мемов. Гостеприимство вышло из-под контроля

Эммануэль Макрон впервые посетил заморскую территорию Франции — Полинезию — и тут же стал героем мемов. Местные жители в знак гостеприимства подарили президенту столько венков и ожерелий, что украшения закрыли лицо Макрона. В Сети политика уже успели сравнить с персонажем из «Друзей» и даже клумбой.

Традиционное гостеприимство на островах

Для жителей острова Туамоту венки и ожерелья — важная традиция приветствия как высокопоставленных гостей, так и обычных туристов. На фото можно заметить, что на французского лидера повесили как минимум десяток украшений. Одному из телохранителей Макрона даже пришлось снять часть подарков, чтобы облегчить ношу президента.

Мемы про Макрона и цветы

Естественно, интернет сразу обратил внимание на снимки.

Картинка стала поводом для бесконечных сравнений президента с различными героями фильмов и даже с предметами.

Так, Макрон стал похож на цветочную клумбу и Королеву мая в платье из множества цветов из фильма «Солнцестояние». Сравнили облик президента и с портретом императора Рудольфа II в образе Вертумна. В ход пошли и изображения в виде овощей, фруктов и цветов итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо.

Макрона даже поместили в аниме и культовый американский мультсериал «Симпсоны».

«Нам нужно больше мемов про Макрона, укутанного в цветы! Повторяю, больше упоминаний Макрона и цветов!» — стали писать в Twitter.

При этом комментарии под изображениями часто не уступали самим картинкам. Пользователи Сети начали писать, что чувствовали себя так в детстве, когда родители слишком тепло их одевали. Были и сравнения со стульями, на которые нередко вешают одежду в конце дня. Не упустили из виду фанаты мемов и знаменитую сцену из сериала «Друзья», где в кадре появляется Джо, одетый в несколько слоев одежды.

Новое имя Макрона и включение островов в список ЮНЕСКО

Тем временем странности в путешествии Макрона на этом не закончились. На Маркизских островах президенту дали новое имя — по другому старинному обычаю. Политика назвали Te Hakaiki Taha’oa, что дословно означает «великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко».

«Наша часть французской идентичности желанна, и мы принимаем ее: мы — маркизийцы, полинезийцы — французы, и мы гордимся этим, господин президент», — процитировали мэра коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо в журнале Le Nouvel Observateur.

Подарки понравились Макрону настолько, чтобы он решил поддержать включение островов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он добавил, что с точки зрения культуры острова примечательны «монументальной церемониальной архитектурой и беспрецедентной средой обитания».

Некоторые полинезийские острова попали под протекторат Парижа еще в 1842 году. В 1946 году Французская Полинезия получила статус заморской территории Франции. Тогда все уроженцы островов получили гражданство республики. С 2004 года страна получила статус заморского сообщества.