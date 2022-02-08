Западная пресса выставила Макрона спасителем Европы. Но он решал с Путиным и свои вопросы

В Москве закончились переговоры глав России и Франции. Они продолжались почти шесть часов. Параллельно в Вашингтоне встретились канцлер Германии и президент США. Так две ключевые страны в ЕС попытались выступить посредниками между российской и американской сторонами в урегулировании украинского кризиса. Однако эксперты уверены, что у Макрона в России был и свой личный интерес.

Путин счел предложения Макрона возможными

В Москве завершились переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина. До встречи глава Франции говорил, что испытывает некий оптимизм. В Кремле же решительных переломов от беседы не ждали. Зато российский президент во время пресс-конференции назвал переговоры содержательными и полезными.

«Хочу поблагодарить господина президента за те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним по поводу урегулирования очень острого вопроса, связанного с нашими отношениями с НАТО, в целом по вопросам, связанным с обеспечением безопасности, созданием на европейском континенте обстановки стабильности, взаимного доверия и урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», — процитировали Путина на сайте президента РФ.

Российский лидер подчеркнул, что Макрон прибыл в Москву, несмотря на все проблемы. Ряд предложений французского коллеги Путин счел вполне возможными. Теперь он ждет визита Макрона в Киев, после которого главы государств планируют созвониться. При этом Путин напомнил о нежелании украинской стороны выполнять Минские соглашения, а также о нарушениях прав человека в соседней стране.

Реакция Макрона на переговоры с Путиным

Макрон подчеркнул, что необходимо найти механизмы, которые обеспечили бы стабильность. Именно такие точки соприкосновения обсуждали французский и российский президенты. По словам Макрона, насколько это все возможно, покажет ближайшее время.

«В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это зависит от консультаций с США, НАТО, европейцами и нашей встречи с президентом Зеленским. Ближайшие дни будут решающими», — заявил глава Франции.

По его словам, необходимо продемонстрировать, что Европа готова работать над гарантиями безопасности и строить новый порядок стабильности — на фундаментальных принципах Парижской хартии ОБСЕ. Также Макрон заявил, что обеспокоен проектом Конституции Белоруссии. В ней исключен безъядерный статус государства. Более того, французский лидер напомнил о готовности белорусского президента Александра Лукашенко разместить у себя ядерное оружие.

Макрон как спаситель Европы

Многие западные СМИ описали встречу двух президентов более напряженной, чем сделали это сами Путин и Макрон. Так, в «Би-би-си» вышел материал, где привели менее дипломатичные цитаты российского лидера. В издании отметили, что во время пресс-конференции Путин повторил предупреждения о том, что, если Украина присоединится к НАТО и попытается вернуть себе Крым, Европа может быть втянута в крупную войну.

«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? <…> Вот что будет. И победителей не будет», — процитировало СМИ Путина.

Тем временем DW выпустило менее критичную статью, рассказав о важности прошедших переговоров. По данным издания, визит Макрона в Москву связан с тем, что западные лидеры опасаются возможного вторжения России в соседнюю Украину на фоне массового наращивания российских войск на границе. Однако Путин заверил, что этого не произойдет, отметило издание.

France 24 же, несмотря на довольно дружественный диалог Макрона и Путина, выпустило материал под довольно резким заголовком: «Макрон ведет переговоры в Киеве, пока Россия отправляет военные корабли в Черное море». Французское издание отметило, что дипломатическая поездка Макрона состоялась, когда Россия объявила, что шесть российских военных кораблей направляются в Черное море для учений, а Дания решила повысить свою военную готовность.

Проблема не в Зеленском, а в самой Украине

Сам факт того, что есть такая попытка налаживания ситуации и она исходит от президента одной из крупнейших европейских стран, — это плюс. Об этом «360» сказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Теперь, если украинская сторона не захочет договариваться, это будет видно. Конечно, есть и небольшая опасность того, что, используя план Макрона, украинская сторона скажет: „Вот теперь мы будем реализовывать план Макрона“. А не план Германии, Минские соглашения», — пояснил политолог.

Выполнить новые предложения можно обещать еще долго, позабыв про старые. По словам Журавлева, выход из сложившейся ситуации очень трудно найти, потому что сложность не в том, что Украина — плохая страна, а в том, что внутри нее есть множество проблем.

«Если националисты будут доминировать, мы не найдем решения. Мы будем находить его периодически, нам будут периодически обещать его выполнить, после чего не будут выполнять. Это не проблема отдельного лидера. Это была бы проблема лидера, если бы был один сильный лидер. Но такого лидера на Украине нет. Как сказал один украинский политик, Украина отличается от России тем, что 90-е годы там еще не закончились. <…> Это страна олигархов, группировок», — подчеркнул политолог.

Интересы Макрона в Москве как лидера ЕС

Одной из причин визита Макрона в Москву стал и внутриполитический фактор. Во Франции грядут выборы, а аудитория действующего президента еще помнит времена Шарля де Голля и с трепетом относится к теме величия страны и ее влияния на международной арене. Об этом рассказал заведующий сектором в отделе европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Макрон — лидер страны — председателя ЕС. И он не раз говорил, что без решения кризиса на Украине Большая Европа не может укреплять свои позиции. По его мнению, решить это все необходимо для европейской безопасности», — отметил Тимофеев.

Он подчеркнул, что на данный момент Шольц никак не проявил себя как политик. И авторитет Макрона существенно весомее. А это значит, что именно французский лидер может в будущем задавать тон европейской политике.