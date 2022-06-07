В Финляндии уверены — Эммануэль Макрон пытается создать себе образ миротворца за счет конфликта на Украине. Глава Франции поддерживает Россию и пугает этим международное сообщество. Однако Макрон лишь заботится об интересах своих граждан, ведь сотрудничество с РФ принесет пользу стране. Более того, французы традиционно лояльны к россиянам.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что унижать Россию на международной арене недопустимо. Политик напомнил, что сотрудничество с РФ еще придется восстанавливать.

«Мы не должны унижать Путина или Россию. Вместо этого нам нужно сделать так, чтобы когда боевые действия закончатся, был дипломатический выход», — подчеркнул Макрон в интервью французским газетам.

Этим он якобы напугал жителей Украины, а также финнов, эстонцев, латышей, литовцев, поляков, грузин и молдаван, уверен обозреватель финской газеты Iltalehti Лаури Нурми. По его мнению, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации. Более того, журналист считает, что подобными заявлениями Макрон хочет получить роль миротворца в данной ситуации и стать посредником урегулирования конфликта.

Известно, что Макрон едва не постоянно находится на связи с Владимиром Путиным. Сам глава Франции уже заявлял, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом России касательно ситуации на Украине.

«Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов», — приводит слова Макрона газета Ouest France.

Макрон лавирует между трендами и выбирает Россию

Макрон вынужден лавировать между несколькими политическими трендами, уверен политолог Никита Донцов. С одной стороны, французский лидер пытается влиться в украинскую повестку и показать, что поддерживают новую демократию, а с другой стороны, понимает, что необходимо сохранить экономические и политические связи с Россией.

«Без этого Франции будет сложно, потому что у нас достаточно обширный перечень тем, по которым мы сотрудничаем. И конечно, Макрон понимает, что сохранять стратегическую безопасность в Европе — в интересах Франции. Пока конфликт не распространился за пределы Украины, но это возможно», — пояснил политолог.

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При этом Макрона нельзя назвать пророссийским политиком, уверен Донцов. Тем не менее любой французский президент отчасти таков, ведь французы исторически и традиционно достаточно лояльно относятся к России. Именно поэтому, по мнению политолога, Макрон стремится поддерживать конструктивные отношения с РФ.

У наших стран всегда были тесные культурные связи, много экономических контактов. В политических отношениях это всегда отражалось, поэтому французский лидер — вне зависимости от того, кто именно это будет — всегда будет иметь одним из пунктов регулярной повестки отношения с Россией Никита Донцов.

При этом Донцов подчеркнул, что поведение Макрона менялось за последние месяцы: перед выборами главы Франции он придерживался одних взглядов, после — несколько иных.

«Перед выборами Макрон был вынужден занимать более радикальную позицию. Но сейчас выборы закончились. Он победил. Ему, конечно, нужен какой-то конструктив. Если он останется в общеевропейском векторе, но в то же время выстроит отношения с Россией, он выиграет от этого, и французы выиграют», — уверен Донцов.

Тот факт, что заявления Макрона вызвали резкую реакцию иностранной общественности, подрывает его кредитоспособность как в глазах французов, так и в глазах конфликтующих сторон. Так считает политолог Юрий Рубинский.

«Главное — стоит вопрос: кто его уполномочивал на то, чтобы предлагать и тем более определять тональность поиска дипломатического решения», — подчеркнул политолог.