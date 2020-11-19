Американский актер Мэттью Макконахи допустил, что пойдет в политику. При определенных условиях он мог бы баллотироваться в губернаторы Техаса. Если актер на это решится, то шансы на победу у него будут велики.

Речь о губернаторстве зашла, когда Мэттью Макконахи давал интервью политическому обозревателю Хью Хьюитту. Тот спросил, не рассматривал ли актер возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса или на другой политический пост.

«Я не знаю. Я имею в виду, что это не от меня зависит. Это будет больше зависеть от людей, чем от меня», — сказал Макконахи

Продолжая свои размышления, он отметил, что политика сейчас является «безнадежным делом». И, возможно, когда политика пересмотрит свою цель, Макконахи будет сильнее заинтересован в этом. Актер не исключил вероятность того, что он может иметь больше влияния и приносить больше пользы, оставаясь вне политического поля.

В этом же интервью Макконахи сказал, что совсем не удивлен тому, что в свое время Трамп был избран на пост президента.

«Что мы называем в Америке успешным? Что ж, две главные вещи — это деньги и слава. На самом базовом уровне они есть у Трампа. Поэтому я не знаю, почему мы должны так удивляться тому, что он был избран», — заметил актер.

Взгляды актера

За время президентства Трампа Макконахи никогда открыто не критиковал его, но отмечал, что страна поделилась на два лагеря. Известно также, что он придерживается правоцентристских политических взглядов. При этом во всех интервью он старается выдерживать нейтральную позицию, что при баллотировании в губернаторы может позволить ему выиграть голоса двух сторон.

С начала пандемии актер стал более активен в социально-политических вопросах. И это тоже потенциально увеличивает его шансы стать хорошим политиком.

Например, в мае вместе с женой он привез работникам здравоохранения Техаса 110 тысяч масок. А месяцем ранее записал комичный ролик, в котором учил людей делать их самостоятельно.

Для того чтобы подбодрить пожилых людей во время пандемии, он вместе со своей семьей провел с ними игру бинго по видеоконференции.

Макконахи поучаствовал в программе «Некомфортный диалог с темнокожим мужчиной», где обсудил проблемы неравенства.

Несколько раз он говорил о том, что люди не должны политизировать ношение масок. Это никак не связано с политической позицией людей, и их нужно носить для того, чтобы победить пандемию.

В интервью для Esquire он заявлял, что у американцев большое недоверие к власти. Они не доверяют ни себе, ни другим, а это может привести к анархии. Макконахи призывал людей смотреть на то, что их объединяет, а не разъединяет. Важно достичь момента, когда человеку будет все равно на то, в какую церковь ходит кто-то другой или чью сторону занимает в Белом доме. Важно фокусироваться на схожих чертах.

«Мы действительно не думаем о долгосрочной перспективе того, куда мы идем и как туда добраться, понимаете? Крайние левые, кажется, не хотят когда-либо признавать зло, которым может обладать человечество, а крайние правые не хотят думать о завтрашнем дне», — сказал актер.

Люди должны начать встречаться где-то посередине и уметь взглянуть в глаза своей оппозиции, пожать ей руку и подумать, о чем с ней договориться.

Позиция Макконахи довольно миролюбива и взывает к диалогу, что может, опять же, хорошо сыграть на руку, если он пойдет в политику.

В США такое любят

Если актер пойдет в политику, то в этом не будет ничего удивительного. До него в это поле уже успешно вторгались и другие знаменитости. В их число входят президенты Дональд Трамп и покойный Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, бывший мэр города Кармел Клинт Иствуд и бывший губернатор Миннесоты Джесси Вентура.

Популярность Макконахи, природная харизма и легкий характер могут запросто позволить ему обойти на выборах в 2022 году действующего губернатора Техаса. Им сейчас является Грег Эбботт от Республиканской партии.

В США любят знаменитостей, уходящих в политику, по нескольким причинам. Во-первых, большинство людей уже знают, кто они. А первая проблема большинства политических кампаний — это познакомить избирателей с кандидатом. Знаменитостям об этом беспокоиться не надо.

Во-вторых, навыки, необходимые для успешного актера, аналогичны навыкам, необходимым для успешного политика. Орсон Уэллс однажды сказал, что он не считает политиков мошенниками, он считает их актерами. Актеры не просто умеют лгать, они умеют рассказывать истории.

Наконец, американцы стали довольно скептически относиться к политическому истеблишменту и часто обращаются к людям извне, чтобы исправить систему. В этом смысле отсутствие у знаменитости политического опыта может быть скорее преимуществом, чем недостатком.