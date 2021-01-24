Макгрегор вернулся в октагон и впервые проиграл нокаутом. Почему его поражение не стало сенсацией

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Он заявил, что не удивился исходу боя, так как тренировался каждый день. Не увидели сенсации в результате поединка и другие спортсмены.

Порье и Макгрегор встретились в октагоне 24 января в рамках турнира UFC 257. Бой проходил на «Бойцовском острове» около Абу-Даби. Во втором раунде Макгрегора отправили в нокаут. Этот бой был реваншем. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору в первом раунде после технического нокаута.

Теперь на счету Порье 33 боя. За время своей спортивной карьеры он одержал 26 побед при шести поражениях. Макгрегор выходил в октагон 27 раз, из которых у него было 22 победы и пять поражений.

«Счастлив, но не удивлен»

После боя с ирландцем Порье заявил, что совсем не удивился своей победе, так как усиленно и долго к ней готовился.

Я счастлив, но поверьте, я не удивлен. Работаю каждый день. Я пашу как проклятый. Я очень уважаю Конора. Он настоящий профессионал, вполне возможно, мы проведем еще один бой. Я не хотел идти в рубку, а предпочитал работать на технику Дастин Порье боец смешанных единоборств (MMA).

По словам спортсмена, он имеет хорошую технику бокса. При этом Порье признался, что иногда становится сумасшедшим и не может себя контролировать. Он также выразил свою любовь жене, команде и родному городу. Макгрегор же в октагоне заявил, что продолжит карьеру, несмотря на поражение.

«Увидите ли вы меня в деле в 2021 году? Конечно, я должен оставаться активным. Сейчас я хочу провести время с семьей, восстановлюсь, проанализирую ошибки и вернусь», — пообещал ирландец.

Он пояснил, что перед поединком у него был простой без боев. По словам Макгрегора, самой большой проблемой во время встречи с Порье для него стали лоу-кики. Сам американец после победы дал понять, что считает именно себя чемпионом UFC в легком весе. Это объясняется тем, что обладатель этого титула Хабиб Нурмагомедов решил больше не участвовать в боях. Россиянин уже прокомментировал новость о поражении Макгрегора.

«Вот что происходит, когда вы меняете команду, оставляете спарринг-партнера, который сделал вас чемпионом, и спаррингуете с маленькими детьми вдали от реальности», — написал Нурмагомедов в Twitter.

За несколько дней до поединка с американцем Макгрегор опубликовал в Instagram видео с шуточным спаррингом. На видео спортсмен был со своим трехлетним сыном.

Ожидаемый исход?

Порье с красивой победой над Макгрегором поздравил российский боец MMA и блогер Артем Тарасов. При этом он отметил, что результат боя не стал для него сенсацией.

«Для меня это сенсацией не было, потому что в своих боях последних, когда Конор проигрывал, он проигрывал так, что [становилось понятно —] он не умеет терпеть, не умеет бороться с самим собой в такие сложные моменты, что сегодня и получилось», — пояснил он «360».

Спортсмен добавил, что Макгрегор хорошо начал бой и проводил его. В какой-то момент Порье понял, что нужна борьба, и стал действовать в стиле Хабиба Нурмагомедова. Американец подвымотал соперника, а затем сокрушил его ударами. По словам Тарасова, было ощущение, что ирландец уже не хотел драться, поэтому Порье победил вполне заслуженно.

«Я болел за Порье на самом деле. Мне Конор очень нравится, но почему-то я был уверен в победе Порье. Конор, во-первых, давно не дрался. Во-вторых, он уже бизнесмен. Мне кажется, не нужно ему уже это, он уже всем все доказал», — заключил российский боец.

С Тарасовым не согласился промоутер спортивных соревнований Владимир Хрюнов, назвавший победу Порье сенсацией.

«Дастин Порье буквально разгромил Конора Макгрегора и показал очень интересную модель ведения боя. Я думаю, что он к нему очень хорошо подготовился: самодисциплина, четкий план на бой. Очень хорошая подготовка, включая боксерскую, все это стало факторами успеха Порье в этом году», — заявил «360» промоутер.

Он добавил, что Макгрегор стал символом того, как жизнь вне боевого пространства лишает рефлексов, чувства дистанции и специальной выносливости. При занятиях единоборствами единственный ключ к успеху — несколько тренировок ежедневно и регулярные бои. Промоутер подчеркнул, что при победе Порье ничего чрезвычайного не произошло, чтобы в октагон вместе с ним решил выйти Нурмагомедов. По словам Хрюнова, для россиянина американский спортсмен является очень легкой добычей.