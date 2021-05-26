Макгрегор поднялся на виски выше других спортсменов. А когда-то он зарабатывал по 8 тысяч рублей

Боец UFC Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в период с июня 2020 года по май 2021 года. Его доход составил 208 миллионов долларов. Большую часть он заработал не на боях, а на продаже контрольного пакета акций собственного бренда виски Proper No. Twelve.

Ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора издание Sроrtiсо назвало самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Он смог обогнать даже звезд мирового футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И это при том, что с ноября 2016 год Макгрегор выходил на бой в UFC лишь три раза, два из которых проиграл.

Основные миллионы Макгрегор заработал вовсе не на боях, а на виски. В течение трех лет он неустанно продвигал и создавал ирландский бренд Proper No. Twelve, который запустил в 2018 году. В этом году он продал контрольный пакет акций бренда компании Proximo Spirits за 150 миллионов долларов. Если суммировать деньги от этой продажи плюс доходы от UFC, то за последние 12 месяцев он заработал до 208 миллионов долларов.

В этом году и Forbes назвал его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Это уже его второе попадание в десятку лучших. Первый раз он попал в топ в 2018 году, заработав 99 миллионов долларов.

Такой успех обрадовал и своего Макгрегора. В своем Instagram он поблагодарил Forbes за признание его роли как предпринимателя и завил, что возглавить список было его мечтой. Его достижения примечательны еще и тем, что всего восемь лет назад его заработок мог составлять 188 евро (примерно 8460 рублей). Макгрегор вырос в семье из рабочего класса и учился на сантехника, прежде чем решился бросить учебу в 2007 году, чтобы полностью сосредоточиться на тренировках. Первые годы он зарабатывал чуть больше пяти тысяч рублей за бой, пока наконец не дебютировал в рамках UFC в Стокгольме в 2013 году.

«В нем было что-то — эта навязчивая идея стать лучше, создать другую жизнь», — сказал GiveMeSport его бывший товарищ по команде и бывший боец в полулегком весе UFC Айслинг Дейли.

Путь к славе

Макгрегор родился в пригороде Дублина. Еще в юности он познакомился со своим тренером Джоном Каваной. Зайдя в один из его спортзалов, Макгрегор победил двух его лучших бойцов в спарринге. Однако к бою подошел слишком серьезно, за что получил от Каваны. Тот наносил удары по парню, пишет Bussines Insider, пока он не пообещал, что будет приходить в залы тренироваться, а не затевать уличные драки.

Ирландец учился на водопроводчика и делал все, что мог, чтобы заработать на жизнь. Были времена, когда он работал по 12 часов в день, прежде чем пойти в спортзал. Примерно в это же время он начал встречаться со своей гражданской женой Ди Девлин.

В 2007 году Макгрегор решил бросить учебу на сантехника, чтобы постоянно тренироваться. Родители не одобрили это решение, что привело к ссоре между ним и его отцом.

«Ты будешь сожалеть, когда я стану миллионером», — сказал он отцу.

Он провел свой первой поединок ММА 8 марта 2008 года и победил Гэри Морриса техническим нокаутом во втором раунде. И лишь спустя пять лет дебютировал в UFC против Маркуса Бримейджа, которого победил нокаутом в первом раунде. За неделю до этого ему выписали чек на 188 евро (около 8460 рублей), чтобы ему было на что жить. С победой на UFC все изменилось: в ту ночь он заработал 60 тысяч долларов (около 1 879 200 рублей).

Президент UFC Дэйна Уайт сразу же был впечатлен Макгрегором и заявил, что тот вышел на свой первый бой как на сотый. После этого он выиграл еще пять боев, четыре из которых не продлились и двух раундов.

В 2015 году Макгрегор сразился с Хосе Альдо в поединке за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Конор нокаутировал Хосе всего за 13 секунд. Это был самый быстрый финиш за всю историю титульного боя UFC.

С 2016 года его карьера победителя пошла на спад, но это не помешало ему зарабатывать большие деньги. Все началось с боя с Нейтом Диасом, который он, ко всеобщему удивлению, проиграл, что стало его первым поражением в UFC. Несмотря на это, в том же году он стал первым бойцом смешанных единоборств, появившимся в списке Forbes среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов. За тот год он заработал 22 миллиона долларов (около 1,474 миллиарда рублей).

Затем был назначен второй бой с Диасом, который был крайне кровопролитным и считается одним из самых запоминающихся поединков Макгрегора. Бой шел все пять раундов, и по решению большинства победу присудили Макгрегору.

Всего через три месяца он бросил вызов Эдди Альваресу за титул чемпиона UFC в легком весе. Конор победил техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом в двух дивизионах. После победы Макгрегор сказал, что возьмет перерыв в боях, чтобы дождаться рождения ребенка.

Долгий уход

Спустя месяц после рождения его сына стало известно, что Макгрегор встретится в бою с Флойдом Мейвзером в Лас-Вегасе. Продвигая бой, оба спортсмена обзывали друг друга и обменивались колкостями. Эксперты были уверены в проигрыше Макгрегора и оказались правы, но боец не сильно расстроился. По слухам, он заработал 100 миллионов долларов (около 5,964 миллиарда рублей) за этот бой.

Затем случилось его возвращение в UFC для боя с Хабибом Нурмагомедовым. Поединок продлился четыре раунда, в которых доминировал российский боец. После этого боя Макгрегор объявил о завершении своей карьеры, но вскоре передумал. В 2020 году он вышел на бой с Дональдом Серроне и нокаутировал его за 40 секунд.

Спустя некоторое время Макгрегор опять заговорил о завершении карьеры, а потом снова передумал. В январе 2021 года он сразился с Дастином Порье и проиграл ему. Следующий матч с бойцом запланирован на июль.

Несмотря на то, что Макгрегор последние годы мало выходил на бои и преимущественно проигрывал их, он умудрялся заработать на этом много денег. Например, его бой с Хабибом является наиболее покупаемым на платформе UFC. Компания уже заработала на этом 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 250 миллиардов рублей).

Макгрегор смог сделать из себя бренд: публика запомнила его как довольно резкого и грубого спортсмена, не подбирающего слова. Он известен тем, что постоянно пытается унизить своих соперников перед боем, а еще вспыльчивым нравом. За последние пару лет у него было несколько столкновений с правоохранительными органами из-за его драк. И многим такая манера поведения то ли просто нравится, то ли интересна для наблюдения. Иначе как объяснить почти 40 миллионов подписчиков в его Instagram? Конор давно научился зарабатывать деньги вне спорта. Для этого у него есть реклама, сотрудничество с брендами и создание собственной продукции вроде виски.