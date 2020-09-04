«Майсак» вынес на берег Приморья иностранное судно и погубил два экипажа. Тайфун уже ушел в Китай, но на очереди новый

Тайфун «Майсак», обрушившийся на Приморский край, прибил к берегу корейское рыболовецкое судно, а в другой бухте оказался плавучий кран. Такие последствия произошли из-за ветра в четверг, скорость которого достигала 40 метров в секунду.

С четверга в Приморье бушевал тайфун «Майсак». В районе Находки во время шторма на побережье вынесло большое рыболовецкое судно под флагом КНДР. Оно до сих пор лежит на мели, но визуальных повреждений не имеет, сообщил Life со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры Находки.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, это судно было арестовано по запросу пограничников, а команда КНДР осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Суд над капитаном продолжается, поэтому судно стояло в порту на якоре.

Помимо иностранного судна, на мель сел плавучий кран «Черноморец-34». Погибли два члена экипажа. Тело одного обнаружили в районе заброшенного пирса в бухте Теляковского, а второй считался пропавшим без вести. Всего на нем находились девять человек, семь из которых спаслись, говорится в сообщении дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Майсак» также потопил грузовое судно под флагом Панамы около берегов Японии. Об этом спасателям рассказал единственный член экипажа, которого нашли в воде, — 45-летний старший офицер Сарено Эдвародо. Судно Gulf Livestock 1 водоизмещением 11 947 тонн перевозило 5,8 тысячи коров в Восточно-Китайском море. Оно подало сигнал бедствия рано утром в среду, находясь в 185 километрах к западу от острова Амами-Осима. В это время в районе бедствия стояла суровая погода из-за тайфуна «Майсак».

Экипаж Gulf Livestock 1 состоял из 42 граждан Филиппин, Австралии и Новой Зеландии. Эдвародо сказал, что судно накрыло волной, после чего он оказался в воде и не видел никого из других членов экипажа. Спасатели ищут 42 человек и само судно.

Во время тайфуна также сорвало плавучий док с места швартовки в бухте Улисс во Владивостоке. Док снесло на российские корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Никто не пострадал.

Так выглядел пляж Рица в Находке. Волны были способны выдирать кирпичи из земли.

Всего в результате стихии погибли три человека: два члена экипажа «Черноморца-34» и один мужчина, которого убило поваленное ветром дерево. В разной степени пострадали 55 россиян.

Тайфун «Майсак»

«Майсак» обрушился на Приморье 3 сентября. В пресс-службе Примгидромета сообщили «360», что в четверг во Владивостоке зафиксировали скорость ветра 40,6 метра в секунду. Мощнее всего вихрь наблюдался в юго-западных и западных районах, а также на Южном побережье края.

С середины дня в регионе отмечались порывы ветра от 30 до 43 метров в секунду. По информации Примгидромета, скорость ветра во Владивостоке побила рекорд 1969 года, когда было 40 метров в секунду. При этом в регионе было довольно тепло — максимальная температура составила +24…+30 градусов, прохладнее было только на северо-востоке — +19…+23 градуса.

Чтобы понять силу ветра, посмотрите видео — на нем у фуры сдуло контейнер с грузом.

Из-за тайфуна во Владивостоке повалило деревья, срывались крыши и фасады зданий, рекламные конструкции и строительные леса, а нагонной волной затопило прибрежные территории.

В пятницу ночью стихия покинула Владивосток: осадков не было вовсе, ветер ослабел. Минимальная температура воздуха составила +17 градусов пресс-служба Примгидромета.

В пятницу, 4 сентября, даже после ухода «Майсака» его последствия все еще чувствовались. Реки южных и юго-западных районов края вышли из берегов. На малых реках юга Хасанского района Цукановка, Туманная произошел наибольший подъем уровня воды — на 2,9-3,6 метра. Реки Раздольная, Уссури, Арсеньевка, Молоканка, Комиссаровка, Илистая, Большая Уссурка, Наумовка, Маревка, Малиновка, Бикин, озеро Ханка вышли из берегов. Однако опасных гидрологических явлений не отмечается.

В Примгидромете прогнозируют, что в ближайшие три дня продолжится подъем воды в некоторых реках. Максимальный уровень ждут 6–7 сентября.

Следующий тайфун

«Майсак» покинул Приморье, однако на подходе новая опасность — ураган «Хайшен». В Примгидромете прогнозируют дожди на следующей неделе и предупреждают, что «Хайшен» окажет косвенное влияние на регион, пройдя недалеко от западных границ Приморского края.

В понедельник, 7 сентября, ночью и в первой половине дня тайфун «Хайшен» начнет перемещаться над Корейским полуостровом. В Приморье появится облачность, но пока обойдется без осадков, ветер слабый. Минимальная температура составит +11…+18 градусов, на северо-востоке +4…+10 градусов. Во второй половине дня облачность уплотнится, на юге региона начнется дождь, на южном побережье усилится ветер.

8 сентября дождь пройдет по всему Приморью, ветер усилится, но из-за него станет теплее. По оценкам Примгидромета, его максимальная скорость днем во вторник составит от 15 до 20 метров в секунду, а на южном побережье и мысах залива Петра Великого — до 32 метров в секунду. Появится опасность высоких волн и повышения уровня моря до критических отметок.

«Хайшен» утром 4 сентября находился в Тихом океане. Там скорость ветра достигала 60 метров в секунду. Примгидромет уверен, что ураган продолжит набирать силу и разовьется до супертайфуна. 5 сентября он обрушится на острова Амами, 7-го подойдет к Южному побережью Корейского полуострова, в районе Чинджу, а потом пройдет сначала через Южную, а затем и через Северную Корею.

Примгидромет отметил, что еще ни разу в истории метеонаблюдений не было такого, чтобы три тайфуна прошли друг за другом почти по одинаковой траектории. По данным специалистов, «Хайшен» — третий подряд ураган в 2020 году.

Самым первым был тайфун «Бави», который задел Западное побережье Корейского полуострова, создав большие проблемы в западной части Южной и Северной Кореи. От «Бави» пострадали девять муниципалитетов Приморья, он вылил почти месячную норму осадков, подтопил дома и сельхозугодья. Также тайфун сорвал понтонный мост в Анучинском.