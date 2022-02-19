Майнинг на задворках. Как за неприметным домом в Истре удалось спрятать производство крипты

Нелегальную майнинговую ферму обнаружили на территории частного участка в деревне Юрьево городского округа Истра. Помещение с системными блоками замаскировали под кафе. Для работы майнинговых ферм требуется огромное количество электроэнергии. Владельцы подобных «предприятий» подключаются к сетям незаконно, это приводит к перегрузке и перебоям в электроснабжении у соседей.

Незаконный майнинг

Незаконно подключенные к электросетям майнинговые фермы энергетики находят во время плановых проверок. Так произошло и в деревне Юрьево. Как рассказал «360» директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции филиала «Россети Московский регион» Дмитрий Плешаков, специалисты обнаружили вмешательство в счетчики учета электроэнергии. Таким образом владельцы криптофермы хотели скрыть данные о потребленных киловатт-часах.

«Обычно подобные майнинговые фермы устраивают в отдельно стоящих ангарах или контейнерах, где нет большого скопления людей. Заметить их со стороны очень сложно. Организаторы старательно маскируют свою деятельность. На первый взгляд все выглядит хорошо, но при изучении специалисты понимают, что это незаконно», — пояснил Плешаков.

Сами майнинговые фермы представляют собой компьютерные системные блоки с видеокартами, которые работают в круглосуточном режиме, добывая владельцам виртуальные монеты. Чтобы работа не прерывалась, требуется большое количество электроэнергии. Злоумышленники врезаются в сети или напрямую подключаются к трансформаторам на подстанциях.

Сеть может не выдержать подобной нагрузки, к ней уже подключены простые потребители, и на постоянно работающую криптоферму она не рассчитана. Все это может привести к раннему износу или перебоям в электроснабжении. Но «черные майнеры» об этом не думают, а стараются добыть побольше криптовалют.

Кроме повышенного напряжения на сети, работа криптоферм приносит большой ущерб. По оценке Дмитрия Плешакова, одно «производство» по добыче использует электричество на несколько десятков миллионов рублей.

«В настоящее время на территории московского региона идут расследования нескольких уголовных дел по майниговым фермам. Их владельцев установили и им предъявили обвинения за причинение имущественного ущерба в особо крупном размере», — рассказал Плешаков.

Максимальное наказание за такое преступление составляет до пяти лет лишения свободы.

При этом специалист отметил, что майнить криптовалюты можно на законных основаниях. Для этого нужно заключить договор с компанией, которая занимается электроснабжением.

Криптоферма под прикрытием

Участок в деревне Юрьево городского округа Истра, где размещалась майнинговая ферма, частный. Владелец организовал на своей территории мини-городок из бытовок, которые сдает мигрантам. На этой же территории находится небольшая пристройка, якобы кафе, где жильцы готовят пищу.

Прибывшие на место энергетики обнаружили, что на столбе рядом с участком установлены две камеры наблюдения. Не исключено, что владельцы незаконной криптофермы следили за тем, что происходит вокруг, чтобы не попасться.

Что происходит за забором, местные жители не знают. Один из соседей рассказал, что там живет очень много приезжих.

«Они приходят толпой и уходят так же, но кто там и что происходит, не знаю», — отметил мужчина.

По его словам, перебоев с электричеством зимой не было. Народу в это время в деревне немного, поэтому сети особой нагрузки не замечали. Но летом с электричеством бывали проблемы.

С владельцем участка уже пообщались правоохранители, к которым обратились энергетики. Ущерб, который нанесла размещенная на его земле майнинговая ферма, пока еще устанавливают, но погашать его придется владельцу земли. Компания намерена добиваться этого через суд.

Из-за того, что обнаружить майнинговые криптофемы сложно, простые потребители могут самостоятельно сообщать о своих подозрениях. Это позволит остановить перебои со светом, а также защитит людей от незаконного подключения «черных майнеров» к сетям дома.