Майнеры активно избавляются от видеокат. Криптозима близко?

Майнеры кинулись массово продавать на «Авито» по значительно сниженной цене видеокарты для добычи криптовалюты. Так, карту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно приобрести за 170 тысяч рублей, а всего три месяца назад за нее просили до 540 тысяч рублей. По данным Forbes, это произошло на фоне падения курса биткоина. Однако криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «360» отметил, что корректнее сказать, что видеокарта используется для майнинга Эфира. И именно его падение — сейчас основной показатель начала продаж видеокарт майнерами.

Цены вниз

Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше 31 тысячи долларов, указал Forbes. На прошлой неделе стоимость биткоина опускалась ниже 19 тысяч долларов. Это произошло впервые с конца ноября 2020 года. Позже он снова подрос.

В июне рынок обрушился примерно в пять раз по сравнению с мартом-апрелем, рассказали изданию майнеры. Один из них отметил, что некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток из-за дорогой электроэнергии.

Похожая ситуация, как пишут некоторые Telegram-каналы, происходит и в Китае. Китайские майнеры резко начали сбрасывать на рынок свои «инструменты» добычи. Правда, пока эта информация преподносится как слухи.

Вниз пошли и цены на видеокарты. С марта-апреля они упали в три раза. Например, сейчас на «Авито» можно купить карту Nvidia GeForce RTX 3090 за 170 тысяч рублей, а всего три месяца назад за нее можно было отдать до 540 тысяч рублей.

Криптовалюта — это актив

Такая ситуация поможет решить глобальный кризис с видеокартами, который наблюдался во всем мире из-за пандемии, когда видеокарты стоили баснословных денег, отметил в беседе с «360» криптоэксперт Евгений Каминский. Но он пояснил, что корректнее будет сказать, что видеокарта для биткоина вообще никак не используется в майнинге.

Видеокарта используется для майнинга Эфира, а Эфир переходит в этом году на новый протокол, когда он откажется от майнинга на видеокартах. И поэтому падение Эфира основной сейчас показатель того, что майнеры начали продавать эти видеокарты Евгений Каминский.

Каминский подтвердил, что сейчас на «Авито» в продаже есть очень много видеокарт. Поскольку в ближайшие пару-тройку месяцев Эфир уйдет вообще с майнинга видеокарт, то последние особо будут не нужны, отметил собеседник «360».

«На рынок выложили достаточно большое количество этих видеокарт, но цена пошла вниз. Цена сейчас даже ниже, чем рекомендуемая цена у производителя была. Я думаю, что производители тоже свои цены скоро подкорректируют», — отметил эксперт.

Но опять же надо понимать, что сейчас не совсем тот момент, когда есть большое количество людей, которые сидели, ждали и дождались возможности купить эту видеокарту, пояснил Каминский.

Сейчас немножко ситуация другая. Те, кто хотел купить, возможно, уже распорядились своими финансами по-другому Евгений Каминский.

Надо понимать, что криптовалюта — это такой же актив, как, допустим, цены на какие-нибудь драгметаллы или акции, объяснил он. И поэтому сейчас в этом активе наступает «криптозима». Предполагаем, что она какое-то время продержится.

Так, по словам криптоэксперта, было всегда. Последние 10 лет все это циклично развивалось, и, как предполагается, в этот раз будет примерно так, отметил Каминский.

Резкий выброс сотен тысяч видеокарт на рынок не приведет к банкротству крупных производителей, таких как Nvidia и AMD.

Криптоэксперт объяснил, что во время пандемии коронавируса наши видеокарты довольно много скупались для банков, для развития искусственного интеллекта (ИИ). Причина в том, что там все это обрабатывается на графических чипах, видеокартах, объяснил Каминский.

И в какой-то момент, как заметил собеседник «360», «Тинькофф» со Сбербанком купили практически весь рынок.

Сейчас просто есть рынок, отметил Каминский, и, в принципе, это приведет к тому, что они либо будут наращивать свои связанные с ИИ истории, либо придут новые игроки, которые будут развивать это направление.