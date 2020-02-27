«Все хуже, чем на Майдане. Депутат Рады не признала Россию агрессором и стала врагом

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская разозлила активистов во Львове. Во время выездного заседания она не стала отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором. Окружающие осудили депутата. Эксперт рассказал «360», что может дальше ждать политика.

Как передает Obozrevatel, скандал произошел во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове. Депутата от ОПЗЖ Наталью Королевскую атаковали вопросами активисты. Они пытались добиться от политика признания России страной-агрессором. Королевская старалась тактично уйти от ответа, повторяла фразы о важности Минских соглашений и назвала Крым с Донбассом частью Украины. Однако долгожданные слова про страну-агрессора так и не произнесла.

Присутствующим активистам это очень не понравилось. Они начали громко скандировать «Позор!», «Вон из Львова!», «Чемодан, вокзал, Россия!». В итоге участники заседания были вынуждены взять перерыв. Сложно что-то обсуждать, пока на фоне люди требуют ухода Королевской с встречи.

После небольшого перерыва заседание продолжилось, но уже без Натальи. Активисты смогли добиться своего.

По словам политолога Ксавье Моро, в этой ситуации нет ничего удивительного. Депутат Королевская представляет «прорусскую партию», которая активно поддерживает союз с Россией. Конечно, она не стала бы обвинять в чем-либо Москву. И правильно сделала.

В таких регионах на депутата всегда резко и негативно реагировали жители. Еще в июле какая-то женщина обсыпала Королевскую мукой под зданием Донецкого окружного суда.

«Это поведение типично для Западной Украины. У них там все хуже, чем на Майдане. Такая озлобленность еще объясняется тем, что это самый бедный регион в стране», — отмечает эксперт.

Что до партии Королевской, то та ее конечно же поддержит. Моро вообще предполагает, что у них должны быть хорошие результаты на будущих региональных выборах. Многие юго-восточные украинцы, разочаровавшись в Зеленском, теперь пойдут голосовать за российских кандидатов. Все у партии будет хорошо.