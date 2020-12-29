Магию подвести бы под статью. Как спасти детей от собственных родителей, верящих в экзорцистов и экстрасенсов

Перед Новым годом многим хочется волшебства. Но те причуды, что творились в 2020 году, не нужны никому. Например, горе-родители не перестают изгонять бесов из детей, а экстрасенсы — пользоваться доверием людей.

Изгнание бесов на дому

Вот так в наше время выглядит «волшебство». На видео — обряд изгнания бесов из маленькой девочки. В качестве экзорциста выступает популярная ведьма Ирина Игнатенко. Ролик попал в Сеть, что ни странно. Пока трое взрослых «работают с ребенком», еще один снимает видео на фоне действия. Если к ведьме вопросов уже нет, то к родителям — полно. Ведь именно они держат ребенка руками, пока тот кричит.

Однако такие «обряды исцеления» будут практиковать на детях, пока их не запретят. Парадокс в том, что нельзя это действие на видео назвать незаконным, потому что закона такого нет. Ребенка же не покалечили. По крайней мере, физически. Не побили, не истязали. Наверняка, в таких случаях у родителей найдется объяснение и для полиции.

«На предмет того, насколько адекватны родители, насколько они должным образом осуществляют свои родительские обязанности. И если опасения подтвердятся, если выяснится, что ребенок находится в опасности, находясь в этой семье, то, конечно же, принимать решение об изъятии ребенка и об обращении в суд для принятия решения об ограничении или лишении родительских прав этих людей», — объяснил адвокат Сергей Уздинский.

Ведьма Алена Полынь считает, что должно быть одно единое законодательство в стране, которое регулирует действие по отношению к ребенку всех конфессий, всех вероучений, всех действий, которые совершает человек по отношению к ребенку.

«Для того, чтобы создать это единое законодательство, нужно как минимум прописать в этом законодательстве тех людей, которые занимаются магией. Пока про них не написано ничего», — сообщила она.

Также ничего не написано про тех, кто снимает порчу, сглаз и делает любовные привороты через экран телевизора или по скайпу. Верить им или нет — дело лично каждого. Главное — не доводить до абсурда, преступления и насилия.

Разоблачение колдунов-шарлатанов

А теперь вернемся к магии. Про экстрасенсов неоднократно снимали разоблачающие материалы — бесполезно. Люди, по-прежнему верят в потусторонние силы. Но из-за медийности колдунов-шарлатанов злоупотребления доверием регулярно превращаются в нарушение закона.

Еще один скандал, связанный с братьями Сафроновыми — ведущими «Битвы экстрасенсов» — тому подтверждение. Один из иллюзионистов попался сперва как взяточник, а недавно и как мошенник. Он, якобы, вымогал деньги с колдуньи за прохождение этапов шоу, а условие не выполнил. Но такому уже сложно удивляться. После того, что больше десяти лет творилось в «Битве экстрасенсов», удивительно лишь то, почему так поздно информация выходит наружу.

Если такое количество людей верит в мистику, то тогда необходимо регулировать это с точки зрения права.

Легализация колдунов

Один депутат из Санкт-Петербурга предложил создать комитет магии и легализовать колдунов. Как проституцию в некоторых странах.

Люди, которые заявляют, что используют черную магию, наводят сглаз, порчу, не должны в принципе заниматься этим. Черная магия должна приравниваться к спецсредствам. Если она действительно существует и будет доказано, этим должны заниматься ФСБ или другие силовые ведомства. Люди, которые занимаются белой магией, пусть оказывают помощь, гадают Владимир Петров депутат

Может быть, с официальным контролем эта тема приобретет какие-то правовые очертания. Но к высказыванию депутата можно еще добавить тему пропаганды в медиа — возможно, если мошенников перестанут раскручивать по телевизору, их адептов и поклонников станет меньше.