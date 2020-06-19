О пирамидах Голода уже все забыли, а ведь они все еще стоят в некоторых регионах России и, по задумке автора, должна помогать людям. Только экспертное сообщество все еще скептически относится к постройкам и уверено, что если что-то и происходит при посещении пирамиды, то это не более чем эффект плацебо.

Что такое пирамида Голода? Российский инженер Александр Голод (генеральный директор НПО «Гидрометприбор» в Москве) разработал сооружения из дерева и стеклопластиковых панелей, чтобы «гармонизировать окружающее пространство» с помощью «золотого сечения».

Дескать объекты, побывавшие внутри пирамиды, получают необъяснимые силы. Например, семена прибавляют в урожайности на 20-100%, меньше болеют, лучше переносят засуху; у побывавших внутри людей замедляется старение; глоток воды из пирамиды дает «гарантию от онкологии»; вязкость нефти уменьшается, лезвия и ножи самозатачиваются, а мертвые кошки мумифицируются самостоятельно и отправляются к Анубису.

В России есть (или были) несколько таких пирамид: Раменская (установлена в 1990-х и демонтирована) в Московской области, Селигерская (установлена в 1997 году на берегу озера Селигер), на Новорижском шоссе (возведена в 1999 году, в 2017-м ее снес ураган). Также сооружения есть на месторождениях нефти и газа: в 1992 году пирамиду поставили в Башкирии на Ишимбайском нефтяном месторождении; а в 2000-м — на Астраханском газоперерабатывающем заводе «с целью улучшения экологической обстановки в регионе».

Кроме указанных объектов есть и другие, сделанные на заказ. Посчитать все сооружения невозможно, так как они есть в некоторых городах Грузии, Тольятти, Самаре и других.

«Особенности» пирамид

Верящие в то, что пирамиды Голода — не просто высокие башни, а нечто большее, объясняют их феномен способностью «изменять структуру пространства». Якобы благодаря этому изменяются свойства некоторых веществ и процессов.

Сам Александр Голод утверждал, что если сделать глоток воды из пирамиды, это дает «гарантию от онкологии», и таким образом якобы вылечились сотни тысяч людей. А сами объекты через пять-семь лет якобы уничтожат такие болезни, как рак, СПИД, туберкулез, гепатит и грипп.

Однако научное сообщество не доверяет теориям Голода. По словам заслуженного строителя России, профессора, доктор технических наук Азария Лапидуса, Голод построил свои пирамиды на основании сетевого маркетинга. То есть нашел последователей, которые его поддержали, и началось.

Специалист не стал отрицать, что могла произойти такая ситуация: Голод пришел к человеку, занимающему какой-то высокий пост, и сказал, что если он постоит в пирамиде, то у него перестанет болеть, например, рука. Этот человек постоял и рука действительно прошла, однако это не чудодейственный эффект сооружения, а эффект плацебо, вероятность которого 3%. То есть, например, из 100 человек выздоровели три.

Всю ситуацию вокруг пирамид Голода Лапидус считает в той или иной мере сектантством.

Это выражение некого культа, я считаю. Некое сектантство Азарий Лапидус.

Типичная лженаука

Член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Ростислав Полищук поделился с «360», что история с пирамидами Голода вызывает у него отрицательные эмоции. В понимании специалиста, Голода своими пирамидами в какой-то степени совершает мошеннические действия, а его сооружения — «возвращение к первобытным структурам сознания», а «для науки это позор».

«Это типичная лженаука. Мы то понимаем что это всегда будет и неизбежно, потому что всегда научному представлению предшествует донаучное, которое развивает воображение. Агрессивность как раз у Голода, который претендует на новизну. Этот человек вообразил что открывает какие-то чудеса, но это сказка для взрослых недостойного свойства», — сказал Полищук.

Пирамиды — пустая затея

Директор школы эзотерической психологии «Вектор», потомственный знахарь, шаман Дмитрий Ильин поделился с «360», что эзотерическое сообщество делится на две категории: одна считает, что геометрическая форма влияет на пространство и энергетику, а другая не верит в это.

Сам Ильин относится к тем, кто считает, что влияние пирамид слишком преувеличенное, хотя оно есть. Тем более, что у объектов Голода нарушены пропорции, слишком крутой угол уклона.

Собеседник «360» добавил, что проводилось исследование пирамид. В них есть три зоны: верхняя и нижняя разрушительно действуют на живые организмы, а вот средняя — там происходит воздействие вплоть до того, что возможны такие явления, как заточка лезвий. Однако у Голода все используется на нижней трети поверхности. Сам Ильин не слышал ни о каких чудесах, которые бы происходили в пирамиде Голода.

Я считаю, что все преувеличено, жизнь показывает другие вещи. Он установил эти пирамиды и что? У нас экология улучшилась? Нет. Люди стали добрее? Нет, не стали. Я не замечаю радикальных изменений Дмитрий Ильин.

Если бы в сооружениях была конструктивная магия, то люди бы увидели изменения — например, уменьшилось количество больных, в том числе этих зон не коснулся бы коронавирус. В то же время статистика по онкологии, по словам Ильина, не изменилась.