Магия ломает жизни. В «битве» экстрасенсов проигрывают обычные люди

Погибшая светская львица Ирина Шафирова обращалась для снятия порчи к участнице «Битвы экстрасенсов», которая тоже покончила с собой. Другую «колдунью» из телешоу обвинили в истязании ребенка. Ясновидящие разрушили жизни Романа Ксенофонтова и Станислава Булатова. А «маг» Юрин Оленин обобрал клиентов на 21 миллион рублей.

22 декабря во дворе элитного дома в Ружейном переулке нашли тело светской львицы Ирины Шафировой. Следователи выяснили, что дома погибшая находилась одна, следов борьбы на ее теле или в квартире не нашли. Друзья рассказали, что женщина тяжело переживала развод с мужем, который регулярно ей изменял. По словам экс-супруга, бывшая жена покончила с собой.

Знакомые сообщили изданию StarHit, что Шафирова верила в магию и ездила к экс-участнице «Битвы экстрасенсов» Илоне Новоселовой снимать порчу. А сейчас фактически повторила судьбу ясновидящей.

В юности Новоселова сменила пол, рассказывала «Дни.ру» подруга Новоселовой, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. Всю жизнь ясновидящую мучали фантомные боли и депрессии, которые усугубляли измены любимого. В 2017 году 29-летняя девушка покончила с собой.

А недавно вокруг передачи вспыхнул еще один скандал. Экс-участница Ирина Игнатенко попалась на истязании девочки. Правда сама «колдунья» заявила, что изгоняла из ребенка бесов безопасными травками и заговорами. Сейчас в садистском обряде разбираются следователи.

Создать доверие

Люди обращаются к ясновидящим, когда сами не могут четко объяснить причины жизненных событий, пояснил «360» психолог Павел Жавнеров. Особенно часто это происходит, если они находятся в ситуации неопределенности. Люди стремятся объяснять происходящее одной причиной — самолет упал из-за пилота или плохой авиакомпании, или из-за погоды. Зачастую причиной хороших или плохих событий считают интуицию, проклятие, сглаз или порчу.

«Из-за стремления объяснить одной причиной то, что человек не понимает, но знает, что такое рок, судьба и эзотерика, он и будет в это верить. Это происходит из-за специфической неспособности иначе воспринять происходящие в жизни вещи», — добавил Жавнеров.

Работа мага — создавать доверие. Они профессионально располагают к себе. Поэтому нередко клиенты начинают видеть меньше негатива и искренне верят в помощь «мага». Потом они заражают этой уверенностью других людей, чаще всего испытывающих сложности с рациональным мышлением, теми, кто мыслит абстрактно и творчески, либо людей недостаточно образованных или остановившихся в развитии.

«Если люди не изучают новое, не развиваются, а таких, к сожалению сегодня 80%, они будут податливы. Кто-то [из экстрасенсов] просто находит причину, которую можно дать человеку. И человек за нее цепляется, начинает в нее верить. А уверенность в астральных вещах провоцирует подтверждение [правоты мага] в других жизненных ситуациях», — заключил психолог.

21 пострадавший

В 2016 году Измайловский районный суд Москвы приговорил участника девятого сезона «Битвы экстрасенсов» Юрия Оленина к трем годам лишения свободы за крупное мошенничество на 16 миллионов рублей. Вместе с ним за решетку отправились шестеро его подельников, сообщали в пресс-службе Мосгорсуда. За год и восемь месяцев от их рук пострадал 21 человек.

Как оказалось, в 2013 году мошенники открыли два центра — астрологический и коррекции судьбы. А затем начали выманивать деньги за лечение и решение проблем с людей внушаемых, болеющих и тех, кто оказался в трудной ситуации. Реклама «магического» места крутилась на радио, ТВ и в интернете. Желающих улучшить жизнь было столько, что мошенники даже организовали колл-центр и наняли персонал, который обучили методам обмана.

Первый сеанс, как правило, был недорогим. Так, снятие порчи обходилось клиенту в 27,5 тысячи рублей. Затем цена возрастала. Но если человек отказывался, ему угрожали.

«К примеру, один из осужденных псевдоцелителей заявлял клиентке, что „для окончательного закрепления результатов сеансов требуется заплатить 888 888 рублей“, в противном случае у нее „отнимутся ноги“», — поясняли в Мосгорсуде.

Убийца жены

В 2013 году череповчанин Роман Ксенофонтов поругался с женой Кристиной. Послу ссоры ушел прогуляться, а потом обнаружил, что супруга пропала. В полиции завели дело об убийстве, главным подозреваемым какое-то время считали Романа, но тело так и не нашли. После этого мать девушки обратилась в «Битву экстрасенсов». В 2015 году они с зятем приняли участие в передаче «Экстрасенсы ведут расследование».

Ясновидящие Зираддин Рзаев и Кажетта Ахметжанова — та самая подруга Новоселовой — заявили, что он причастен к пропаже жены, которую, наверняка, убили. После выхода передачи работавшего сантехником мужчину попросили уволиться. Его дочь от первого брака, писала ИА «Вологда регион», затравили в школе. В итоге мужчина подал в суд на продюсерскую компанию, выпускающую телешоу. Его сломанную жизнь оценили в пять тысяч рублей компенсации морального вреда.

Три года, рассказывал Сherinfo адвокат Романа Александр Чумаков, мужчина не мог устроиться на работу. За это время он подал пять заявлений о клевете на Кажетту Ахметжанову, но каждый раз получал отказ. «Колдунья», судя по соцсетям и открытым источникам, прекрасно себя чувствует и продолжает свою «магическую» деятельность.

Маньяк-гомофоб

Похожая история произошла в 2011 году с уфимцем Станиславом Булатовым. Экс-участница «Дома-2» Диана Изюмская попросила экстрасенсов найти убийцу жениха, актера Олега Тимофеева, который до встречи с девушкой был гомосексуалистом. Участники передачи указали на Станислава, подозреваемого в этом преступлении. Они даже выдвинули теорию, что Булатов якобы убивал и грабил геев.

Их предположения не подтвердились, но Станислав в глазах общества стал маньяком. Даже спустя семь лет окружающие частенько напоминали ему о скандале. Мужчина не выдержал и подал на передачу иск о защите чести и достоинства. Однако срок обращения за защитой к тому времени вышел и Мещанский суд требование не удовлетворил. В июле 2020 года Булатов обратился с иском в Мосгорсуд. Заседание назначили на 9 февраля 2021 года.