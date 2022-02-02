Магический бум. Россияне разочаровались в науке и массово ударились в эзотерику

Россияне активно покупают бумажные и цифровые руководства для духовных практик, осознанности, позитивного мышления и гаданий. Это нередко оборачивается трагедией, зато приносит солидный доход издательствам, авторам и разнообразным коучам.

Россияне полюбили магию

В России наступил настоящий бум эзотерической литературы. Согласно данным объединения крупнейших издательств группы «Эксмо-АСТ», продажи бумажных и цифровых книг о духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении выросли более чем на 53% и принесли 400 миллионов рублей доходов.

В список самых читаемых попали книги о предсказаниях и картах Таро, руководства по трансформации судьбы и реальности, самоучители медитаций. Особенно часто продажи взлетают после того, как те или иные книги упоминают известные блогеры. При этом популярность религиозной литературы упала на 30%.

Руководитель отдела религии и эзотерики издательства «Бомбора» Мария Виноградова заявила, что эзотерическая литература — адаптация древних духовных учений и философий, но понятнее и доступнее. Эта литература работает с базовыми потребностями — стремлением к счастью, покою, успеху и благополучию.

Эзотерика — яд вместо лекарства

Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев рассказал «360», что в последнее время россияне находятся в условиях постоянного стресса, который порождают неконтролируемые факторы: пандемия, политические новости и угроза войны. Люди стараются найти какие-то средства противодействия своим страхам.

«Тут чемпион по популярности именно эзотерика, потому что там простые ответы и решения. Кажется, щелкни пальцами, взмахни волшебной палочкой, съешь волшебную таблетку — и все наладится. Но по факту все происходит иначе: вместо лекарства мы получаем яд. Там, где ожидали помощи и поддержки, получаем только проблемы», — сказал Александр Невеев.

Он напомнил, что иногда заигрывание с духовными практиками и сектами толкает их адептов на преступления, в том числе и на убийства собственных детей. Один из таких случаев произошел в прошлом году в Саратовской области: мать, занимающаяся кармической трансформацией реальности, задушила восьмилетнего сына, а пятилетняя дочь чудом выжила.

Поверить в домового проще

Александр Невеев отметил, что сегодняшние люди не озабочены своим самообразованием и зачастую просто не знают, насколько действительно эффективно то или иное средство — от ароматерапии до иглоукалывания.

«Большинство считает, что раз есть какой-то дядя, который об этом убедительно или не очень убедительно рассказывает и у него есть клиенты, то это уже доказывает эффективность. Но на самом деле это доказывает только то, что он нашел достаточное количество доверчивых людей», — сказал Невеев.

Психолог напомнил, что пользу и эффективность подобных процедур нужно доказывать научными методами и проводить специальные исследования. Однако реалии таковы, что для большинства людей это слишком сложно. Куда проще поверить в лешего или домового, которые смогут их исцелить.

К магии обратились недовольные наукой

Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с «360» отметил, что рост интереса к эзотерике нельзя считать феноменом года. Спрос на литературу о магии, духовных практиках, гаданиях и предсказаниях наблюдается давно, с 1991 года, когда появилась свобода книгопечатания. Причиной этому стало разочарование в науке.

«Несмотря на то, что у нас, как считали некоторые, было сциентическое общество, то есть ориентированное на науку, на самом деле по разным причинам это не пустило глубокие корни. Даже сами ученые днем работали на синхрофазотронах, а вечером приходили домой и изучали карты Таро с огромным увлечением или астрологию», — сказал Алексей Рощин.

По словам психолога, пандемия последних двух лет тоже повлияла на интерес россиян к мистике. Нагнетающая атмосфера всеобщего ужаса перед непонятным вирусом действовала на людей и возбуждала экзистенциальный страх смерти. Это порождает религиозную или мистическую мотивацию.

«Поскольку религия у нас тоже скомпрометирована вместе с наукой, два эти направления слились в последнее время — у них примерно одинаковые методы и примерно одинаковая репутация в обществе. Поэтому остаются мистические практики, поскольку они несколько на периферии, но народ их любит, поскольку должно быть хотя бы эфемерное чувство оправдания и защиты. Вот к ним все и обратились», — пояснил Алексей Рощин.

Люди ищут индивидуальный подход

В XXI веке россияне предпочитают лечиться у шарлатанов-магов и целителей из-за массового недоверия к отечественной медицине и врачам как таковым. Это отношение тоже родом еще из Советского Союза, где, по мнению Рощина, медицина была выстроена как поточнее производство, а врачи выступали работниками конвейера.

«Люди понимали, что когда они идут к врачу, они поступают на фабрику, где к ним относятся как к болванкам. Что-то подкрутили, а дальше уже не важно, правильно или нет, — следующий. Во-первых, врачей подозревали в том, что они поголовно коррумпированы, потому что им мало платили. А во-вторых — что они просто не настроены на индивидуальную работу, то есть не лечат людей персонально», — сказал Алексей Рощин.

В поисках этого индивидуального подхода и компетентности люди пробовали все варианты: гомеопатию, траволечение, разнообразные массажи, ароматерапию, иглоукалывание. Психолог уточнил, что в отличие от других стран, в России подобные практики не преследуются законом.