Маг в малиновом пиджаке. Экзорцист стал знаменитостью в итальянском городке и обманул стариков на миллионы

«Самозваный маг, пользуясь уязвимостью пожилых людей, в обмен на деньги обещал снять сглаз, общаться с мертвыми и проводить обряды экзорцизма», — говорится в сообщении правоохранителей.

Помимо самого «экстрасенса», арестовали двоих членов его семьи — жену и дочь, пишет Il Messaggero. Все они находятся под домашним арестом. Их обвинили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, отмывании средств и реинвестировании нелегальных доходов. Полиция заявила, что с 2014 года преступники обманули более 450 человек, проживающих по всей Италии. В результате операции с участием более 50 сотрудников Финансовой гвардии у шарлатана конфисковали имущество на сумму 3,6 миллиона евро.

Мага в малиновом пиджаке со снимка выше зовут Ренцо Мартини. Ему 70 лет, пишет MilanoToday. Работал он в основном на местном телевидении и активно развивал свою деятельность через социальные сети. Так мужчина стал известной фигурой в городке Кастельджерундо и начал принимать активное участие в жизни местных. Он даже стал благотворителем, когда несколько месяцев назад подарил мэрии минивэн для служебных нужд, таких как доставка еды пожилым людям.

Согласно обвинениям, промышлял «волшебник» в основном как раз через телевидение и социальные сети. Это позволяло собирать с ничего не подозревающих жертв огромные суммы — более 100 тысяч евро с каждого наивного клиента. Самый яркий случай, по данным la Repubblica, — вдова из провинции Римини, решившая заплатить магу 350 тысяч евро.

Расследование деятельности мага позволило установить еще двух возможных участников дела. Речь идет о бухгалтере и местном политике, которые, как утверждается, использовали деньги, полученные от мошенников, для покупки квартир, роскошных автомобилей и капитализации компании, занимающейся недвижимостью.