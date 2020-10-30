Мафиози-культисты обосновались в Италии. Они делают женщин проститутками с помощью вуду

Итальянская полиция задержала главаря и членов нигерийской банды «Викинги». Африканская мафия заправляет в стране наркобизнесом и проституцией. Они ввозят в Италию соотечественниц и с помощью обрядов вуду отправляют их в сексуальное рабство. А еще дружат с «Коза ностра» и воюют с «Черными топорами».

Итальянская полиция арестовала десятки предполагаемых членов нигерийской мафиозной группировки «Викинги». Их задержали в Турине, расположенном в регионе Эмилия-Романья, пишет The Telegraph. Одним из задержанных оказался 50-летний афробит-диджей Эммануэль Окенва, известный как Boogye. Этот лидер «Викингов» называет себя «королем Феррары».

Его задержали на железнодорожной станции Porta Vescovo в Вероне при попытке бегства из страны, пишет итальянское агентство ANSA. Кроме него, в Ферраре задержали 31 подозреваемого, еще 43 человека взяли под стражу в Турине, сообщило издание Sаhara Reporters. Среди них члены банды по прозвищу Начальник забастовки (Strike chief), Казнь (Executional) и Аркмэн (Arkman).

Мафия культистов

«Викинги» — одна из нескольких нигерийских ОПГ, действующих на территории Италии. По словам следователя Джанлуки Петраньяни Гелоси, бандиты намеревались расправиться с другими ОПГ своих соотечественников — «Черными топорами», «Эйе» и «Мафитами». Ее члены занимаются наркоторговлей и курируют проституцию. Примечательно, что в каждой банде неофиты проходят обряд инициации, после чего от них требуют культовой лояльности.

Ввоз нигерийских женщин в Италию в качестве уличных проституток является одним из самых прибыльных видов преступной деятельности. При трудоустройстве девушкам, некоторые из которых едва достигли 14 лет, обещают места парикмахеров, нянь и косметологов. А уже на месте заставляют становиться секс-рабынями.

По оценкам миграционного агентства ООН, в сексуальное рабство попадают 80% приехавших нигериек. Почти всех рабынь заставляют пройти религиозные ритуалы вуду. Девушкам угрожают расправой над ними или членами их семей. К тому же на них сразу вешают немалые долги — 20-40 тысяч евро, писала IBTimes UK. Поэтому несчастные вынуждены продавать себя даже по 20 евро.

На связи с «Коза ностра»

Нигерийская ОПГ начала свою деятельность как студенческая организация в нигерийских кампусах колледжей в 1980-х годах и с тех пор расползлась по всему миру. Еще в 2017 году итальянские правоохранители заявляли о связи «Викингов» с местной «Коза ностра». Тогда нигерийцы заправляли наркобизнесом и проституцией в сицилийском Палермо. По некоторым данным, между мафиози существовало соглашение, позволявшее обеим сторонам зарабатывать на секс-торговле нигерийками.

«В Балларо (район Палермо — прим. ред.) царит гармония. Нигерийские дозорные, выставленные для наблюдения за полицией, предупредят членов „Коза ностра“ так же, как и своих собственных», — рассказывал источник IBTimes UK.

Не исключено, что «Викинги» платили «Коза ностра» за «аренду» территории. Однако исследователь Оксфордского университета Шарлотта Баарда допускала, что африканские банды проникли в Италию из-за слабости современной мафии. «Многие боссы сицилийской мафии находятся в тюрьме, поэтому нигерийцам, вероятно, будет довольно легко захватить большую территорию, особенно на рынках проституции и миграции», — поясняла Баарда.

Арест членов банды можно считать счастливой случайностью. Внедрить в крайне сплоченную ОПГ информатора или уговорить какого-нибудь члена банды сотрудничать очень тяжело.